Το σχόλιο του Γ. Παπανδρέου έπειτα από την απόφαση για το διάταγμα Τραμπ

Με μήνυμά του μέσω των social media, ο Γιώργος Παπανδρέου σχολίασε την απόφαση του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης εναντίον της απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ, στη βάση της θρησκείας και τόπου καταγωγής ως εξής:«We salute court’s stay on #muslimBan, brought by immediate citizen and HR organizations’ response. A good day for #Democracy in the world.»«Χαιρετίζουμε την απόφαση του δικαστηρίου κατά του #muslimBan, ως αποτέλεσμα της άμεσης ανταπόκρισης των πολιτών και των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μία καλή ημέρα για την Δημοκρατία στον κόσμο».