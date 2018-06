Τζανακόπουλος: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος»

Υποκρισία και εμπόριο πατριωτισμού καταλογίζει στον πρόεδρο της ΝΔ, ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος με αφορμή το δημοσίευμα της FAZ.«Ο κ. Μητσοτάκης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος. Κάνει φασαρία για τη συμφωνία με την πΓΔΜ για να μη διασπαστεί το κόμμα του, λέει ο ρεπόρτερ της FAZ» σημειώνει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο κ. Τζανακόπουλος .Προσθέτει «η υποκρισία και το εμπόριο πατριωτισμού σε όλο τους το μεγαλείο».Ο κ. Τζανακόπουλος παραθέτει στην ανάρτησή του και το tweet του δημοσιογράφου Michael Martens:«Challenged by Syriza, ND says report in FAZ according to which #Mitsotakis assured he΄d not take back a FYROM-deal as a PM was "totally wrong". I assert: 2 sources in Berlin told me Mitsotakis said just that: He΄s ok with a deal but must stir some noise to keep ND together».