«ГЛУМ» (Γκλούμ) από την ομάδα θεάτρου C.For Circus στο θέατρο «Αμαλία»

Η ομάδα θεάτρου C. For Circus παρουσιάζει την παράσταση «ГЛУМ», βασισμένη στο «Ημερολόγιο ενός απατεώνα» του Αλεξάντρ Οστρόφσκι, διασκευασμένη όμως σύμφωνα με τη δυναμική και τις καλλιτεχνικές της ανησυχίες.



Για τρεις μόνον παραστάσεις 28-29-30 Απριλίου 2017 στο θέατρο Αμαλία.



Πρόκειται για μια σάτιρα της εποχής του μεγάλου Ρώσου δραματουργού, της περιόδου του ρεαλιστικού ρεύματος στη ρωσική λογοτεχνία, που καυτηριάζει με χιούμορ διαχρονικά κοινωνικοπολιτικά θέματα όπως η ματαιοδοξία και η κενότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, η δημόσια εικόνα-ως εργαλείο απάτης και αυτοεξαπάτησης, οι προκαταλήψεις και ο συντηρητισμός και η διαπλοκή της εξουσίας και των εκπροσώπων της ανώτερης κοινωνικής τάξης.



Το «ГЛУМ» που ως λήμμα σηματοδοτούσε την απάτη, είναι η ιστορία του Γκλούμοφ, το όνομα του οποίου αποτελεί λογοπαίγνιο.



Η Μόσχα, στις αρχές του 19ου αιώνα, είναι ένας μεγάλος, αυτοαναφορικός διάλογος. Ο νέος και ανήσυχος Γκλούμοφ, αποφασίζει, πολύ στοχευμένα να πάρει μέρος σ’ αυτό το διάλογο, αντιδρώντας στην αδιάφορη θέση του στην κοινωνία της Μόσχας. Με την εξυπνάδα και το θράσος του καταφέρνει να εισχωρήσει σε έναν κύκλο ανθρώπων με επιρροή, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλα για να πετύχει τους στόχους του: μια σταθερή, καλοπληρωμένη δουλειά και έναν γάμο «λαχείο» και εισιτήριο στην εξέχουσα κοινωνία της Μόσχας. Σύμμαχός του στην πορεία του, ένα ημερολόγιο, μόνος αποδέκτης της αλήθειας – καθρέφτης των μύχιων σκέψεών του και αχίλλειος πτέρνα του.



Ένας κυνηγός της τύχης, ένας άνθρωπος που λαχταρά να αδράξει όσα του αξίζουν και κάνει γι’ αυτό περισσότερα απ’ όσα χρειάζεται. Ο Γκλούμοφ.



Ταυτότητα της παράστασης:



Μετάφραση: Βαλέρια Δημητριάδου

Μουσική επιμέλεια: C. for Circus

Σκηνικά - Κοστούμια: Τίνα Τζόκα, Τζέλα Χριστοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Σεσίλια Τσελεπίδη

Επιμέλεια αφίσας: Άννυ Βαλουγεώργη

Φωτογραφίες: Νίκος Πανταζάρας



Παίζουν οι:



Παναγιώτης Γαβρέλας (Νηλ Φεντοσέιτς Μαμάεφ, Γκριγκόρι)

Χρύσα Κοτταράκου (Γκλαφίρα Γκλούμοβα, Μάσσενκα)

Ειρήνη Μακρή (Κλεοπάτρα Λβόβνα Μαμάεβα, Ράνγκα)

Παύλος Παυλίδης (Γεγκόρ Ντμίτριτς Γκλούμοφ)

Νικόλας Παπαδομιχελάκης (Γκολούτβιν, κος Κρουτίτσκι, Μανιέφα)

Νατάσα Ρουστάνη (Μαντάμ Τουρούσινα)

Σπύρος Χατζηαγγελάκης (Γεγκόρ Βασίλιτς Κουρτσάεφ, Ιβάν Ιβάνιτς Γκοροντούλιν, Μάτσα)



Πληροφορίες της παράστασης:



Παραστάσεις: 28-29-30 Απριλίου 2017



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21.00



Τιμές εισιτηρίου: Προπώληση 8,00€ μέχρι την πρεμιέρα. Κανονικό 12,00€, Φοιτητικό, ανέργων 10,00€

Προπώληση Εισιτηρίων: www.viva.gr, Public, Reload, Media Markt, Seven Spots, 11876, και στο ταμείο του Θεάτρου Αμαλία

Ώρες ταμείου: Δευτέρα – Τρίτη 10:30-13:30, Τετάρτη έως και Κυριακή 17:30-21:00



Πληροφορίες & κρατήσεις:



ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑ



Αμαλίας 71 & Παρασκευοπούλου



Τ: 2310 888894