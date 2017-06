1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: «Αllegro ma non troppo» ή ...αν η αγάπη είναι τυφλή...γιατί μας κοιτάζει;

«Μερικές φορές ο Έρωτας είναι τυφλός… κι άλλες φορές είναι οι εραστές που γίνονται αόρατοι. Το Allegro ma non troppo δεν είναι μία ιστορία - είναι διάφορες ιστορίες. Η ιστορία ενός χαδιού, οι περιπέτειες μια λάμπας διαβάσματος που γράφει στον έρωτά της φωτισμένη από το ίδιο της το φως, η ζωή ενός μυστηριώδους όντος που δεν το βλέπουμε αλλά το νιώθουμε… Όλα αυτά τα κομμάτια συνθέτουν ένα ψηφιδωτό όπου, από τον πολύ χορό, εμπλέκεται κι ένα ζευγάρι».



Σε αυτή την οπτική παράσταση, μαριονέτες, αντικείμενα και σωματικό θέατρο χρησιμοποιούνται για να μας μιλήσουν γι’ αυτό το τρελό ον, που διάγει τον βίο του στα τυφλά, κλωτσά χωρίς να ξέρει ούτε ποιον ούτε γιατί, και παρ’ όλα αυτά αξίζει έναν φόρο τιμής: την αγάπη.



Η παράσταση αναδείχθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου της Σόφιας και έχει περιοδεύσει σε όλη την Ευρώπη. Με κούκλες, εμψύχωση αντικειμένων αλλά και τη χρήση σωματικού θεάτρου οι δύο πρωταγωνιστές συνθέτουν με δεξιοτεχνία ένα ζωντανό μνημείο του έρωτα σε όλες του τις εκφάνσεις, από το οποίο δε λείπει το χιούμορ αλλά ούτε και η συγκίνηση.



Ιδέα, δραματουργία και σκηνοθεσία: Julieta Gascón και Putxa

Βοηθός σκηνοθέτη: Remo di Filippo

Δημιουργία χαρακτήρων: Zero en Conducta και Cecilia Plaza

Σκηνικά: Zero en Conducta

Τεχνικός: David Maqueda

Cultural Promoter: Bernabé Rubio—Rotativa Performing Arts



Διανομή



Julieta Gascón Εκείνη

José Antonio Puchades (Putxa) Εκείνος



Τρίτη 4 και Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017



Ώρα έναρξης: 21.15



Τιμές εισιτηρίων:



Κανονικό: 15€

Φοιτητικό: 12€

Ανέργων / ΑΜΕΑ: 10€

Εξώστης: 10€

Κάρτα Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους: 60€



Προπώληση εισιτηρίων για το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους:



- Κεντρικό Εκδοτήριο Βασιλικού Θεάτρου

- Εκδοτήριο ΚΚΘΒΕ Πλατείας Αριστοτέλους

- Ticket hour.gr

- Καταστήματα Γερμανός

- OTESHOPS



Πληροφορίες: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Τ. 2315 200 200, www.ntng.gr