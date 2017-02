60 χρόνια Φεστιβάλ Φιλίππων

Το Φεστιβάλ Φιλίππων γιορτάζει φέτος τα 60 του χρόνια δημιουργώντας ένα Διεθνές Εργαστήρι Αρχαίου Δράματος στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και την περιοχή των Κρινήδων, τιμώντας τον σκηνοθέτη Θεόδωρο Τερζόπουλο και προσκαλώντας σκηνοθέτες και ομάδες της νέας γενιάς, από την Ελλάδα και την Αμερική, να δημιουργήσουν το καλοκαίρι του 2017 πέντε νέες παραστάσεις εμπνευσμένες από το Αρχαίο Δράμα.Η Ιόλη Ανδρεάδη με αφορμή τον Ίωνα του Ευριπίδη, η Σύλβια Λιούλιου, σε συνεργασία με τον Νίκο Φλέσσα, ερευνώντας τους αφηγηματικούς τρόπους στον τραγικό λόγο, η Γεωργία Μαυραγάνη με αφορμή την Ιφιγένεια εν Αυλίδι, η Αμερικανή Laura Tesman από το Brooklyn College της Νέας Υόρκης διερευνώντας τον χαρακτήρα της Ιούς μέσα από τους απογόνους της (Προμηθεύς Δεσμώτης και Δαναΐδες) και η Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) με αφορμή τον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή, συνθέτουν το μωσαϊκό των παραστάσεων που θα παρουσιαστούν στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου. Τόπος προετοιμασίας των ομάδων είναι οι Κρηνίδες - πρωτεύουσα της Ενότητας Φιλίππων του Δήμου Καβάλας και ένας εκ των σημαντικοτέρων αρχαιολογικών χώρων της Μακεδονίας.Οι πέντε παραστάσεις που θα προκύψουν από την εντατική εργασία των ομάδων, θα παρουσιαστούν στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 9 και 10 Αυγούστου.Τιμώμενο πρόσωπο της διοργάνωσης είναι ο σκηνοθέτης Θεόδωρος Τερζόπουλος, ο οποίος θα παρακαλουθήσει και τις πέντε παραστάσεις, ενώ την τελευταία μέρα, στις 10 Αυγούστου, θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα το Αρχαίο Δράμα, εστιάζοντας στην ιδιαίτερη μέθοδό του όπως αυτή αναπτύσσεται στο βιβλίο του «Η Επιστροφή του Διονύσου».Το Φεστιβάλ Φιλίππων και οι τοπικοί φορείς που συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, καινοτομούν προσφέροντας τα έξοδα που απαιτούνται για την κάλυψη της παραγωγής των πέντε παραστάσεων συνολικά, όπως και τη φιλοξενία και τη σίτιση των συμμετεχόντων καλλιτεχνών για όλο το διάστημα.Πρόκειται για ένα πρωτότυπο διεθνές θεατρικό camp που διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στο Γυμνάσιο των Κρηνίδων, διατηρώντας χαρακτήρα καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό.Όλη η διάρκεια των προβών και της προετοιμασίας της κάθε παράστασης είναι ανοιχτή για το κοινό. Οι πρόβες θα λειτουργούν σαν ανοιχτό εργαστήρι για τους φοιτητές, την τοπική κοινότητα και όποιον ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει. Το ίδιο ανοιχτά θα είναι και τα ξεχωριστά workshops, τα οποία θα πραγματοποιήσουν οι πέντε σκηνοθέτες, παρουσιάζοντας τον τρόπο δουλειάς τους σχετικά με την παράσταση που πρόκειται να δημιουργήσουν.Η Ιόλη Ανδρεάδη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε σκηνοθεσία στη RADA και στο King’s College London, στο οποίο ολοκλήρωσε το 2014 τη διδακτορική της διατριβή γύρω από το Θέατρο και την Τελετουργία, ως υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση. Έζησε 7 χρόνια στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Είναι απόφοιτος του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πολιτιστική Πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.Έχει σκηνοθετήσει περισσότερες από 25 παραγωγές σε Αθήνα, Λονδίνο, Εδιμβούργο, Βερολίνο, Ρώμη και Νέα Υόρκη. Έχει υπάρξει ιδρυτικό μέλος της διεθνούς πλατφόρμας σκηνοθετών «World Wide Lab», η οποία δημιουργήθηκε στο Watermill Center του Bob Wilson το 2011 και της οποίας διετέλεσε Καλλιτεχνική Διευθύντρια το 2013 στη Νέα Υόρκη και το 2015 στη Σύρο.Έκτοτε, η Ιόλη εργάζεται εντατικά στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, τα τελευταία δύο χρόνια, έχει παρουσιάσει τις παραστάσεις: «Αρτώ – Βαν Γκογκ / avec un pistolet» στο Θέατρο Σημείο, «Οικογένεια Τσέντσι» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, «Διακόσιες δέκα χιλιάδες οκάδες βαμβακιου – μια παράσταση στο Αρχείο» στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, «Young Lear» στο Φεστιβάλ Αθηνών, «Ένας άνθρωπος επιστρέφει στην πατρίδα του πιστεύοντας πως θα τον σκοτώσουν και τον σκοτώνουν» στο Φεστιβάλ Φιλίππων και «Το βασίλειο στης γης» στο Olvio.Η Σύλβια Λιούλιου γεννήθηκε στην Αθήνα. Αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε θεατρολογία στο Royal Holloway University of London (BA Classics and Drama) και υποκριτική στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή Σύγχρονου Θεάτρου Αθήνας.Πραγματοποίησε τις σπουδές της στη σκηνοθεσία στη Royal Academy of Dramatic Art (RADA: ΜΑ Text and Performance) απ’ όπου αποφοίτησε με διάκριση το Σεπτέμβριο του 2010. Από το 2003 έχει εργαστεί εξαντλητικά ως βοηθός σκηνοθέτη και ως υπεύθυνη παραγωγής σε σημαντικές παραστάσεις.Έχει αρθρογραφήσει για το θέατρο, επιμελήθηκε θεατρολογικά εκδόσεις και τηλεοπτικές εκπομπές ενώ διδάσκει υποκριτική ως σήμερα.Έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις: «Πελεκάνος» του Όγκουστ Στρίντμπεργκ (2010). Μια παράσταση με δύο άνδρες ηθοποιούς που παίχτηκε για δύο σεζόν στο bios και παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των 46ων Δημητρίων. «Μια Μετέωρη Κυρία» (2011). Performance βασισμένη σε ποίηση της Κικής Δημουλά με τη Ρούλα Πατεράκη. Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.Η παράσταση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του «2ου Low Budget Festival». «Ο Λάμπρος, Ζακύνθου αρ. 12» (2012). Μια «θεατρική ανασκαφή» πάνω σε ένα ερειπωμένο ποίημα του Διονυσίου Σολωμού. Φεστιβάλ Αθηνών, Κτήριο Ε της Πειραιώς 260. «Στο Σπίτι Περιμένοντας τη Βροχή» του Ζαν Λυκ Λαγκάρς (2013).Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Το Low Budget μιλάει Γαλλικά νο2». «Αέρας» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη (2014). ΠΟΛΗ θέατρο. Με τη Ράνια Οικονομίδου και τη Ρένη Πιττακή. Ο «Αίας» του Σοφοκλή, Μικρή Επίδαυρος, Ελληνικό Φεστιβάλ 2015. «Ευτυχισμένες μέρες», Bios, 2016 – 2017.Η Γεωργία Μαυραγάνη γεννήθηκε στο Αγρίνιο και από το 2001 ζει στην Αθήνα. Σπούδασε παιδαγωγικά στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών και θέατρο στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο προπαρασκευαστικό μεταπτυχιακό τμήμα της σχολής DasArts στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.Στο διάστημα 2000-2004, συνεργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη με πολλούς σημαντικούς Έλληνες θεατρικούς σκηνοθέτες (Γιάννης Χουβαρδάς, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Γιάννης Μόσχος, Βίκυ Γεωργιάδη, Θοδωρής Γκόνης). Από το 2004 έχει σκηνοθετήσει, μεταξύ άλλων, τις παραστάσεις: Οι δούλες του Jean Genet, Tabataba του Bernard-Marie Koltès, Ένα μεγάλο νοσταλγικό τραγούδι (πρωτότυπη περφόρμανς), Παραμύθι για δύο του Philip Ridley, Όταν είδα το 100% τέλειο κορίτσι για μένα του Haruki Murakami, Από δω και πέρα μόνο Χάπι Εντ του Truman Capote, Ρέκβιεμ του Fernando Renjifo, Εύθραυστο (πρωτότυπη περφόρμανς), Η ταράτσα του αυτόχειρα (πρωτότυπη περφόρμανς), Τριγμός (πρωτότυπη περφόρμανς), Το νόημα της Μαρίας Λαϊνά, Από πρώτο χέρι – Μια παράσταση για τα καπνά (πρωτότυπη περφόρμανς),Όχι αθώος πια (πρωτότυπη περφόρμανς), Το γήρας –Ένα χορικό (πρωτότυπη περφόρμανς), Οι αναστατώσεις του οικότροφου Τέρλες του Ρόμπερτ Μούζιλ μεταφρ:Αλέξανδρος Ίσαρης( διασκευή μυθιστορήματος ) Γκια του Δημοσθένη Παπαμάρκου κ.α. που έχουν παρουσιαστεί στα θέατρα Αμόρε, Άσκηση, Πορεία ,Χώρα, Επι Κολωνώ, Στέγη γραμμάτων και τεχνών, Εμπρός ,Φεστιβάλ Αθηνών, -1 Πειραματική σκηνή Εθνικού θεάτρου, Πόρτα, ΚΘΒΕ.Στο 3ο και το 4ο Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου (Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών και Grasshopper Youth), έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας και σκηνοθέτης με τις παρακάτω παραστάσεις: Η ζωή δεν είναι εύκολο πράγμα, Έτσι κάνουν όλοι και Όλα όσα ξέρω για τον κόσμο , κ.α Είναι ιδρυτικό μέλος της Κίνησης Μαβίλη και από το 2010 διδάσκει υποκριτική στη δραματική σχολή Δήλος . Από το 2003 εργάζεται παράλληλα ως δασκάλα στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το 2005 ίδρυσε τη θεατρική ομάδα Happy End, με στόχο τη δημιουργία παραστάσεων που το θεατρικό τους κείμενο είναι προϊόν έρευνας των συντελεστών της εκάστοτε παράστασηςΗ Laura Tesman (Νέα Υόρκη) είναι σκηνοθέτις, συγγραφέας και δημιουργός συνεργατικών παραστάσεων. Στη Νέα Υόρκη οι πιο πρόσφατες δουλειές της περιλαμβάνουν: Anna Christie (Lehigh Valley Barge #79), Volupte (Irondale Center), Revolutions (Manhattan Theatre Source), Ti-Jean and His Brothers (Czech National Bohemian Hall), καθώς και τις παραστάσεις θεάτρου της επινόησης (devised theatre): Bound (διασκευή του Προμηθέα Δεσμώτη και του μύθου της Πανδώρας, 4th Street Theater), The Story of an Hour (Irondale Center) και Nocturnal: Portrait of a New York Night in Nine Movements (New Ohio, Fringe NYC).Διεθνείς, συνεργατικές παραστάσεις περιλαμβάνουν: Kuafu (Teatro Due Roma; Circolo Everest, Milan; Opificio dei Sensi, Verona), Echo (Θέατρο Απόλλων, Σύρος), Mythos: Kuafu and Pinocchio (Guling Street Avant-Garde Theatre, Taipei City), In Transit (435 Art Zone, Taipei City Taiwan). Επιλεγμένες δουλειές στην περιφέρεια περιλαμβάνουν: Playboy of the Western World, Caucasian Chalk Circle, Metamorphoses, The Dispute, Bloody Poetry, Vinegar Tom, Doctor Faustus Lights the Lights, και το δικό της έργο Petticoats & Pistols.Είναι ιδρυτικό μέλος και Καλλιτεχνική Συνδιευθύντρια του Spleen Theater και μέλος του World Wide Lab. Είναι μέλος του Lincoln Center Theater Director’s Lab και του Stage Directors and Choreographers. Έχει λάβει τα ακόλουθα βραβεία και χορηγίες: TCG Global Connections IN the LAB Grant, the Leonard and Claire Tow Travel Grant, PSC-CUNY project grants, και έχει διαμείνει και εργαστεί σε residencies στο Watermill Center του Bob Wilson και στο Orchard Project (Hunter, NY). Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών από το University of Colorado (Boulder) και μεταπτυχιακού MA in English and European Renaissance Drama από το University of Warwick (Μεγάλη Βρετανία). Σκηνοθετεί στο Προπτυχιακό στο Θέατρο του Brooklyn College, όπου διδάσκει Σωματοποιημένη Επιτέλεση, Δραματική Λογοτεχνία και Θέατρο της Επινόησης και Συνεργατικό Θέατρο.Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος λειτούργησε για πρώτη φορά το 1973. Οι σπουδές στη σχολή διαρκούν τρία χρόνια και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και παρέχεται δωρεάν. Για να παρακολουθήσει κάποιος το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής πρέπει να λάβει μέρος στις προκριματικές εξετάσεις και, να προκριθεί, στις εισαγωγικές εξετάσεις. Ακολουθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις.Τα μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή είναι: υποκριτική, αυτοσχεδιασμός, κίνηση, μουσική, ποιητικός λόγος, θεατρικό τραγούδι, χορός, αγωγή λόγου, δραματολογία, ιστορία της ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας, ιστορία της λογοτεχνίας, ενδυματολογία, σκηνογραφία, μακιγιάζ, ξιφασκία, ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, ιστορία και πρακτική του κινηματογράφου κ.α. Επίσης διοργανώνονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξειδικευμένα σεμινάρια. Υπεύθυνος Σπουδών της Δραματικής Σχολής είναι ο κ. Γιάννης Ρήγας.