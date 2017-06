60 Χρόνια Φεστιβάλ Φιλίππων -Το πρόγραμμα

Το Φεστιβάλ Φιλίππων γιορτάζει τα 60 του χρόνια, με ένα πλούσιο πρόγραμμά θεατρικών, μουσικών και εικαστικών εκδηλώσεων, ενώ ταυτόχρονα καινοτομεί διοργανώνοντας στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και την περιοχή των Κρηνίδων, θεατρικό εργαστήρι αρχαίου δράματος με τιμώμενο πρόσωπο τον σκηνοθέτη Θεόδωρο Τερζόπουλο και συμμετέχοντες σκηνοθέτες της νέας γενιάς από την Ελλάδα και την Αμερική (Ιόλη Ανδρεάδη, Σύλβια Λιούλιου, Γεωργία Μαυραγάνη, Λόρα Τέσμαν), όπως και με τη συμμετοχή της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ.Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος του Φεστιβάλ Φιλίππων 2017 πραγματοποιήθηκε σε συνέντευξη Τύπου η οποία παραχωρήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Ιουνίου 2017 στον προαύλιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου των Φιλίππων, από τη δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, τον πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ Πέτρο Πετρόπουλο και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Θοδωρή Γκόνη, παρουσία και συντελεστών της επετειακής 60ής διοργάνωσης.Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει 27 εκδηλώσεις στο σύνολο που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 8 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2017 στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, στο θέατρο του «Κάστρου» στο Φρούριο της Καβάλας και σε άλλους χώρους μέσα στην πόλη, όπως το Οικόπεδο Κρέη και το Δημοτικό Σχολείο στον Φάρο της Παναγίας, ενώ η «καρδιά» των 60χρονων εορτασμών, το Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος, θα διεξαχθεί από τις 20 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου 2017 στις Κρηνίδες που, οι οποίες για το επίμαχο διάστημα, θα «μεταμορφωθούν» σε έναν «χώρο εργασίας» με την προετοιμασία των παραστάσεων να είναι «ανοιχτή» για όποιον ενδιαφέρεται να την παρακολουθήσει.Στον χαιρετισμό της, η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα μίλησε με υπερηφάνεια για έναν από τους μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πατρίδας μας που «σε πείσμα των δύσκολων καιρών παραμένει πάντα ζωντανός, ακμαίος με ανανεωτική διάθεση, με φρέσκες ιδέες και καινούργιες παραγωγές, με καινοτόμες αντιλήψεις πάνω στον πολιτισμό και την προσφορά του στον τόπο».«Εξήντα χρόνια μετά το Φεστιβάλ Φιλίππων όχι μόνο παραμένει όρθιο στα πόδια του αλλά γεννάει την ελπίδα και την αισιοδοξία μέσα από την ποικιλία των εκδηλώσεων που προσφέρει. Θ’ αφήσει και φέτος το δικό του αποτύπωμα στον πολιτιστικό ορίζοντα της πατρίδας μας. Η πόλη μας θα παραδοθεί και φέτος στη μαγεία του θεάτρου, της μουσικής, της ψυχαγωγίας με την παρουσία καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών», συμπλήρωσε, ευχαριστώντας τόσο τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Θοδωρή Γκόνη ο οποίος για άλλη μια χρονιά κατάφερε με λίγα χρήματα να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα μεγάλων καλλιτεχνικών αξιώσεων όσο και τον πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ Πέτρο Πετρόπουλο ο οποίος «με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης» βοηθά στην πραγματοποίηση του Φεστιβάλ Φιλίππων.Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Φιλίππων και του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας Θοδωρής Γκόνης είπε πως κεντρική ιδέα της φετινής διοργάνωσης είναι να τιμήσουμε μαζί με τους νέους τους παλιούς δασκάλους μας και όλους εκείνους τους πρωτεργάτες της θεσμοθέτησης του Φεστιβάλ, ενώ «στάθηκε» ιδιαίτερα στη διεξαγωγή του Διεθνούς Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις Κρηνίδες. «Θα θυμίζουν το αρχαίο θέατρο και οι Κρηνίδες τον πρώτο εκείνο καιρό που ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, μουσικοί και τεχνικοί ζούσαν εδώ, μαζί, πλάι με τους κατοίκους της περιοχής και το καλοκαίρι ήταν θέατρο, θέατρο δικό τους, δική τους καλλιέργεια και ευθύνη. Και αυτό για μας θα είναι η μεγάλη γιορτή και ο Πανηγυρισμός», είπε χαρακτηριστικά. Κατόπιν, ο κ. Γκόνης παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, ευχαριστώντας, τέλος, τη δήμαρχο Δήμητρα Τσανάκα για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του και τον πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ Πέτρο Πετρόπουλο για την υποστήριξη στο δύσκολο έργο της διοργάνωσης του θεσμού.Η σκηνοθέτις Ιόλη Ανδρεάδη συμμετέχει στο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος, ανεβάζοντας τον «Ίωνα» του του Ευριπίδη στις 9 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων ώρα 7 το απόγευμα, σε νέα μετάφραση του κειμένου που έχει πραγματοποιήσει η ίδια, με τους Κωνσταντίνο Μπιμπή και Δήμητρα Χατούπη να βρίσκονται επί σκηνής. Η Ιόλη Ανδρεάδη ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση, τη φιλοξενία και την εμπιστοσύνη και σημείωσε πως «αυτό που γίνεται στην Καβάλα είναι πάρα πολύ σημαντικό – και ειδικότερα το ότι δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν νέοι άνθρωποι», αναφερόμενη στο Φεστιβάλ Φιλίππων.Η σκηνοθέτις Σύλβια Λιούλιου θα παρουσιάσει, επίσης στο πλαίσιο Διεθνούς Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος, την παράσταση «Οιδίπους δοκιμές: Κάτω απ’ την προσωπίδα ένα κενό» με τη Μαρία Καλλιμάνη, ως κεντρικό πρόσωπο, σε δραματουργική επεξεργασία Νίκου Φλέσσα. «Αγαπημένος χώρος για μένα οι Φίλιπποι, σχεδόν ανταγωνιστικά με αυτόν της Επιδαύρου», σημείωσε η Σύλβια Λιούλιου, επισημαίνοντας πως το ίδιο το τοπίο θα καθορίσει την παράσταση που εκείνη και οι συνεργάτες της πρόκειται ετοιμάζουν - και ιδιαίτερα το φως, αφού θα παιχτεί και εκείνη με φυσικό φως, πριν τη δύση του ηλίου. «Με τον Νίκο Φλέσσα δουλεύουμε επάνω στο αρχαίο κείμενο εδώ και δύο χρόνια», διευκρίνισε η σκηνοθέτις, κάνοντας λόγο για την αναζήτηση του ίχνους τόσο του Οιδίποδα όσο και του ποιητή Γιώργου Σεφέρη. Σημείωσε, δε, ότι η παράσταση αποτελεί μία απόπειρα «συνάντησης» με το σεφερικό ποιητικό βλέμμα- μέσα στο τοπίο των αρχαίων Φιλίππων. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 10 Αυγούστου και αποτελεί μια περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο, η οποία θα καταλήξει στο αρχαίο θέατρο.Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Νίκος Φλέσσας εξομολογήθηκε ότι για πρώτη φορά, παρά την ηλικία του και τα χρόνια ενασχόλησής του με το θέατρο, βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και αποφάσισε «να σεβαστεί τη σιωπή» που αυτός επιβάλλει. «Ο χώρος αυτός παράγει λόγο, ακόμη και μέσα από τη σιωπή, αφού το αρχαίο δράμα μάς αποκαλύπτει πράγματα σημερινά» είπε, υπογραμμίζοντας το πόσο σημαντικό είναι ότι πρόκειται, μέσα από το Εργαστήριο Αρχαίο Δράματος, «να δουλέψουμε εδώ και να φτιάξουμε κάτι εδώ, σε αυτό το φως»…«Μόνο μέσω του διαλόγου μπορούν τα πράγματα στην Τέχνη να πάνε μπροστά», σημείωσε στη συνέχεια ο φετινός νικητής του Βραβείου Δημήτρης Χορν, Κωνσταντίνος Μπιμπής, «και αυτό που πρόκειται να γίνει εδώ, με τις ανοιχτές πρόβες, δεν είναι παρά μια μορφή διαλόγου, κόντρα στην απομόνωση που προστάζει η εποχή». «Είναι μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια που είμαι εδώ» συμπλήρωσε ο νεαρός ηθοποιός, «με ένα υπέροχο έργο και υπέροχους συνεργάτες». Με τη φράση «τρομάζω που θα βρίσκομαι μόνος μου σε αυτή την ορχήστρα» έκλεισε, σχολιάζοντας το γεγονός πως θα ερμηνεύσει και τους 9 ρόλους τους έργου ο ίδιος επί σκηνής. Στο άνοιγμα του καλλιτεχνικού διαλόγου και την ανταλλαγή απόψεων που επιτάσσει ο τρόπος που συστάθηκε το εφετινό Φεστιβάλ Φιλίππων, εστίασε και η ηθοποιός Δήμητρα Χατούπη, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία ως τη μοναδική διέξοδο για να υπάρξει πρόοδος όχι μόνον στην Τέχνη αλλά και στην ίδια τη ζωή. Και οι δυο ηθοποιοί και πρωταγωνιστές της παράστασης «Ίων» δήλωσαν ευτυχείς και ευγνώμονες για τη συμμετοχή τους στο 60ό Φεστιβάλ Φιλίππων. Η Δήμητρα Χατούπη έκλεισε συγκινημένη «Κάναμε μια απόδραση σήμερα από την Αθήνα. Ήθελα να βρεθώ έστω για λίγη ώρα σε αυτόν τον μαγικό χώρο».Η «έκπληξη» της συνέντευξης Τύπου δεν ήταν παρά η… τηλεφωνική συμμετοχή της Αμερικανής Λώρας Τέσμαν, απευθείας από τη Νέα Υόρκη όπου ζει, με την Ιόλη Ανδρεάδη να μεταφράζει! «Για πρώτη φορά συνάντησα την Ιώ στον Προμηθέα Δεσμώτη. Αργότερα, την είδα και πάλι στις Ικέτιδες. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση που το ταξίδι της δεν ολοκληρώνεται. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να πιάσουμε το ταξίδι της Ιούς από εκεί όπου σταμάτησε. Στόχος του έργου να ανασυνθέσει τα θραύσματα της ιστορίας της Ιούς. Αυτό θα βασιστεί και στην προσωπική δουλειά των τεσσάρων γυναικών που παίζουν στην παράσταση» σημείωσε η σκηνοθέτις, συμπληρώνοντας ότι ανυπομονεί να βρεθεί στις Κρηνίδες, «ανυπομονώ να σας συναντήσω όλους εδώ στους Φιλίππους σε μερικές βδομάδες». Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 9 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.«Εμείς οι Καβαλιώτες είμαστε ευγνώμονες προς όλους όσους εργάστηκαν τα περασμένα χρόνια για το Φεστιβάλ Φιλίππων», σημείωσε στον δικό του χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας Πέτρος Πετρόπουλος, ενώ ανατρέχοντας στην περσινή, πρώτη δική του «εμπλοκή» στη διοργάνωση του θεσμού, υπογράμμισε ότι «εφέτος η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη», λόγω του επετειακού χαρακτήρα των 60χρονων, συμπληρώνοντας πως το Φεστιβάλ Φιλίππων είναι «το φεστιβάλ όλων των Ελλήνων».Ο τελευταίος χαιρετισμός της βραδιάς «ήρθε» από τον Άρη Ασπρούλη ο οποίος, έχοντας διττό ρόλο στη διοργάνωση - αφού εκτός από συνεργάτης της Ιόλης Ανδρεάδη στη απόδοση για δύο πρόσωπα του «Ίωνα» είναι και ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Φεστιβάλ Φιλίππων στην Αθήνα- σημείωσε ότι αυτό που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στην Καβάλα «είναι μια αχτίδα φωτός, ελπίδας, παιδείας και παράδοσης σε μια εποχή ζοφερή – κάτι το οποίο μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε και να πιστέψουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα».Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το Φεστιβάλ Φιλίππων, που εδώ και εξήντα χρόνια προβάλει με συνέπεια την καλλιτεχνική δημιουργία και συμβάλλει στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Φεστιβάλ Φιλίππων, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της χώρας. Από το 1957, το Φεστιβάλ δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες και στην τοπική κοινότητα να συνδιαλλαχτεί με το αρχαίο και το σύγχρονο θέατρο αλλά και με άλλες μορφές τέχνης όπως η μουσική και ο χορός. Το Φεστιβάλ γιορτάζει τα 60 του χρόνια με τον πιο ουσιαστικό, τον πιο δημιουργικό τρόπο. Πέραν των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων εγκαινιάζεται το Διεθνές Εργαστήρι Αρχαίου Δράματος στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και την περιοχή των Κρηνίδων. Σκηνοθέτες της νέας γενιάς, από την Ελλάδα και την Αμερική, θα δημιουργήσουν νέες παραστάσεις εμπνευσμένες από το Αρχαίο Δράμα. Οι πρόβες, τα εργαστήρια και οι παραστάσεις θα είναι ανοιχτά για το κοινό. Η δημιουργική διαδικασία θα είναι διαμπερής, με στόχο να συνδιαλλαγεί και να εμπνεύσει. Με τον τρόπο αυτό η νέα γενιά περνά στο προσκήνιο και μάλιστα με εξωστρέφεια. Ταυτόχρονα, φέτος, τιμώμενο πρόσωπο του Φεστιβάλ και επιβλέπων του Διεθνούς Εργαστηρίου, είναι ο Θεόδωρος Τερζόπουλος, ένας σκηνοθέτης που κατάφερε να ανανεώσει τους όρους με τους οποίους πλησιάζουμε την αρχαία τραγωδία και να δημιουργήσει μια νέα θεατρική γλώσσα, μια γλώσσα προσωπική και οικουμενική ταυτόχρονα. Έναν κώδικα βγαλμένο μέσα από την παράδοση και ταυτόχρονα σε απευθείας συνομιλία με τους μεγάλους δασκάλους του θεάτρου του 20ου αιώνα. Οι παραστάσεις του Θεόδωρου Τερζόπουλου ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο διαπραγματευόμενες την παράδοση σε συνομιλία με την Πολυπολιτισμικότητα, τις ρίζες της τραγωδίας και τον ορίζοντα του θεατρικού σώματος, το παρελθόν και το μέλλον του θεάτρου. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν τόσο στο οργανωτικό όσο και στο καλλιτεχνικό σκέλος του φεστιβάλ.Η ομιλία του τιμώμενου σκηνοθέτη Θεόδωρου Τερζόπουλου «Σαγήνη και πένθος» θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Τον Θεόδωρο Τερζόπουλο θα προλογίσει - παρουσιάσει με ομιλία του ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και κριτικός θεάτρου Γιώργος Σαμπατακάκης.Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων8 ΙουλίουPiaf! The showΤο Φεστιβάλ Φιλίππων ανοίγει με μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες των τελευταίωνετών: Piaf! The Show. Ένα οπτικοακουστικό θέαμα, σε σκηνοθεσία Ζιλ Μαρσαλά, που αφηγείται τον πολυκύμαντο βίο του θρυλικού «Σπουργιτιού», της μοναδικής Εντίθ Πιάφ, μέσα από τα τραγούδια της που έγραψαν ιστορία. Στο ρόλο της Piaf ένα από τα λαμπρότερα ταλέντα της σύγχρονης γαλλικής σκηνής, η Αν Καρέρ.14 & 15 Ιουλίου5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣΤαξίδι στο Σταυρό του ΝότουΗ 5Η Εποχή Τέχνης γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό θέατρο με τη μουσική παράσταση Ταξίδι στο Σταυρό του Νότου σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Με όχημα τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει τις πολυάριθμες διαστάσεις του ποιητικού έργου του Νίκου Καββαδία. Στιγμές από τη ζωή και τη σκέψη του ανασύρονται μέσω της μουσικής και γίνονται οι εικόνες που θα μας μυήσουν στην ιδιαίτερη προσωπικότητα του και στον έντονο θαλασσινό του βίο. Μεταξύ των ερμηνευτών ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Στέλιος Μάινας, ο Σταύρος Ζαλμάς, η Ελισάβετ Μουτάφη και η Ρίτα Αντωνοπούλου.22 ΙουλίουΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΕπτά επί Θήβας του ΑισχύλουΤο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, μετά την περσινή μεγάλη επιτυχία του επανέρχεται με την τραγωδία του Αισχύλου Επτά επί Θήβας σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις. Στο ρόλο του Ετεοκλή ο Γιάννης Στάνκογλου. Μαζί του η Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, ο Γιώργος Καύκας, ο Αλέξανδρος Τσακίρης και η Ιώβη Φραγκάτου.25 ΙουλίουΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ-ΔΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜήδεια του ΕυριπίδηΤο Θέατρο Τέχνης σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών και το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων παρουσιάζει τη Μήδεια του Ευριπίδη σε μετάφραση Γιώργου Χειμωνά. Η παράσταση της Μαριάννας Κάλμπαρη επικεντρώνεται στις δύο όψεις του έρωτα, στον τρόπο με τον οποίο το βαθύ σκοτάδι όπου βυθίζεται εκείνος που προδίδεται στον έρωτα, καταπίνει με αγριότητα κάθε τι ωραίο και ευγενές, οδηγώντας την ψυχή στο απόλυτο κακό. Έτσι η Μήδεια θα εκτελέσει το αποτρόπαιο φονικό που καταλήγει στη μόνη για εκείνη δυνατή λύτρωση: τον αφανισμό όχι του ίδιου του Ιάσωνα αλλά κάθε προσώπου που εκείνος αγαπά.Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Χάρης Φραγκούλης.Συμμετέχουν: Φωτεινή Μπαξεβάνη, Γεράσιμος Γεννατάς, Θεοδώρα Τζήμου, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Σύρμω Κεκέ.29 ΙουλίουΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΕιρήνη του ΑριστοφάνηΒασισμένη στην Ειρήνη του Αριστοφάνη η νέα μουσική παράσταση του Εθνικού Θεάτρου. Το λιμπρέτο ανήκει στον νέο συγγραφέα Δημοσθένη Παπαμάρκο ενώ τη μουσική συνέθεσε ο Νίκος Κυπουργός. Η Ειρήνη παρουσιάστηκε στα Μεγάλα Διονύσια το 421 π.Χ., αποσπώντας το δεύτερο βραβείο, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη σύναψη της Νικίειας Ειρήνης, που συνοδευόταν από ελπίδες για το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. Αυτή ακριβώς η εύθραυστη, όπως αποδείχθηκε, ισορροπία μεταξύ του πολέμου και της ειρήνης, και το ακανθώδες ερώτημα κατά πόσο η ειρήνη είναι συνώνυμο της ευτυχίας και της αρετής εμπνέουν τους συντελεστές της ιδιαίτερης αυτής παράστασης. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, ενώ τον ρόλο του Τρυγαίου ερμηνεύει ο πάντοτε απρόβλεπτος Τζίμης Πανούσης.4 ΑυγούστουΛυσιστράτη του ΑριστοφάνηΟ Πέτρος Φιλιππίδης θα ζωντανέψει ένα μεγάλο συμβολικό και πολιτικό πρόσωπο της παγκόσμιας κωμωδίας, τη Λυσιστράτη. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Ναταλία Τσαλίκη θα αναμετρηθούν, με το πρώτο και ίσως καλύτερο ζευγάρι που γέννησε ποτέ η κωμική ψυχή (Κινήσιας-Μυρρίνη). Ο Γιάννης Μπέζος στο ρόλο του Πρόβουλου, μιας προσωπικότητας της ήδη παρηκμασμένης Αθήνας της εποχής, αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία της παράστασης.13 ΑυγούστουΣταύρος Ξαρχάκος-Άλκηστις ΠρωτοψάλτηΗ ΣυνάντησηΑυτό το καλοκαίρι οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες θα συνεργαστούν σε μια μουσική συνάντηση υψηλού επιπέδου. Ο Σταύρος Ξαρχάκος θα βρίσκεται επί σκηνής μαζί με την Άλκηστη σε ένα πρόγραμμα που θα διευθύνει ο ίδιος, και κατά την διάρκεια του οποίου θα ακουστούν τα ωραιότερα τραγούδια του, χρωματισμένα φυσικά με την χαρακτηριστική πληθωρική ερμηνεία της Πρωτοψάλτη. Μαζί τους θα βρίσκεται δεκαμελής ορχήστρα αποτελούμενη από εκλεκτούς μουσικούς.19 & 20 ΑυγούστουΌλη η Ελλάδα για τον ΜίκηΈνα αφιέρωμα στον χορωδιακό Μίκη Θεοδωράκη θα παρουσιαστεί στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Διακόσιοι χορωδοί απ’ όλη την Ελλάδα σχηματίζουν μία τεράστια χορωδία η οποία ερμηνεύει μερικά από τα αριστουργήματα του μεγάλου μας δημιουργού, συνοδεία 20μελούς Συμφωνικής Μαντολινάτας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 30 περίπου τραγούδια από τους κυριότερους ποιητικούς κύκλους που έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης σε χορωδιακή διασκευή και ενορχήστρωση για συμφωνική μαντολινάτα, από τον μαέστρο Παναγή Μπαρμπάτη, ο οποίος θα διευθύνει και το έργο. Τα κείμενα, ειδικά για την παράσταση έγραψε ο Γιώργος Μπλάνας και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Σοφία Σπυράτου. Συμμετέχουν διακεκριμένοι σολίστ και ηθοποιοί με συνοδεία Συμφωνικής Μαντολινάτας, η οποία έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες της παράστασης.26 ΑυγούστουΙφιγένεια εν Αυλίδι του ΕυριπίδηΟ Αιμίλιος Χειλάκης σκηνοθετεί μαζί με τον Μανώλη Δουνιά μια από τις δημοφιλέστερες αρχαίες τραγωδίες, όπου ο Ευριπίδης καταγράφει το χρονικό αναμονής ούριου ανέμου για τον απόπλου των Αχαιών προς την Τροία που οδηγεί στη θυσία της Ιφιγένειας από τον ίδιο της τον πατέρα. Ο Αιμίλιος Χειλάκης με τις Αθηνά Μαξίμου και Λένα Παπαληγούρα ερμηνεύουν όλους τους κεντρικούς ρόλους του έργου, πλαισιωμένοι από έναν επταμελή γυναικείο χορό. Τη μουσική της παράστασης συνθέτει ο Σταμάτης Κραουνάκης.27 ΑυγούστουΟ Μαγικός Αυλός της Κάρμεν ΡουγγέρηΗ Κάρμεν Ρουγγέρη επιχειρεί να γνωρίσει στα παιδιά τον Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, μέσα από την όπερα του Μαγικού Αυλού. Το έργο, διασκευασμένο και σκηνοθετημένο από την ίδια, μεταμορφώνεται σε ένα μουσικό παραμύθι πλημμυρισμένο από τις υπέροχες μελωδίες του μοναδικού αυτού συνθέτη.ΦΡΟΥΡΙΟ9 ΙουλίουΓια όνομα… των Ματιέ Ντελαπόρτ & Αλεξάντρ ντε λα ΠατελιέρΗ σύγχρονη γαλλική κωμωδία Για όνομα…, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, μετά την τεράστια επιτυχία στην Αθήνα για δύο συνεχόμενες χρονιές ανεβαίνει στην Καβάλα με έναν εξαιρετικό θίασο κωμικών ηθοποιών.Πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου, Φάνης Μουρατίδης, Μαρία Κωνσταντάκη, Αντώνης Λουδάρος.10 ΙουλίουΑναφορά στον Γκρέκο του Νίκου ΚαζαντζάκηΗ Αναφορά στον Γκρέκο, είναι το τελευταίο έργο του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα. Ένα είδος πνευματικής αυτοβιογραφίας. Δεν αφηγείται το σύνολο της ζωής του, αλλά παρουσιάζει τους σταθμούς της πνευματικής του πορείας, χωρίς να ακολουθεί την αυστηρή χρονολογική σειρά της πραγματικής του βιογραφίας. Στην παράσταση που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Τάκης Χρυσικάκος, μέσα από τους ήρωες των έργων του Νίκου Καζαντζάκη και τις εξομολογήσεις του συναντάμε το μεγαλείο της Ελλάδας και το ανυπόταχτο πνεύμα του ίδιου του συγγραφέα.12 ΙουλίουΘΕΑΤΡΟ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥΠέτρες στις τσέπες του της Μαρί ΤζόουνςΟ ψεύτικος κόσμος του Χόλυγουντ σε σύγκρουση με τη σκληρή πραγματικότητα μιας επαρχιακής πόλης, μέσα από τα μάτια δυο ανθρώπων, μέσα από τις ζωές 15 χαρακτήρων, μέσα από την απαξίωση και την καταξίωση. Ο Μάκης Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Χρυσοστόμου σκηνοθετούν και πρωταγωνιστούν στην «κωμικοτραγωδία» της Μαρί Τζόουνς για δύο πρόσωπα, σε μετάφραση Αγγελικής Κοκκώνη.• 28 ΙουλίουΤο μόνον της ζωής του ταξείδιοντου Γεωργίου ΒιζυηνούΟ Δήμος Αβδελιώδης μετά την παράσταση Πλάτωνα Απολογία Σωκράτη, επανέρχεται στο Φεστιβάλ Φιλίππων με μια νέα σκηνοθεσία, του αριστουργήματος του Γεωργίου Βιζυηνού, Το μόνον της ζωής του ταξείδιον με ερμηνεύτρια την Ιωάννα Παππά. Πρόκειται για τη βιωματική ιστορία του ίδιου του Βιζυηνού, όταν πριν κλείσει ακόμα τα δέκα του χρόνια και μετά τον πρόωρο θάνατο του Πατέρα, η Μητέρα του τον στέλνει στην Κωνσταντινούπολη για να μάθει την τέχνη του ράπτη, στο εργαστήριο Ραπτικής ενός γέροντος συγγενούς τους, ο οποίος του συμπεριφέρθηκε με μεγάλη σκληρότητα, κάνοντας το μικρό ραφτόπουλο να ζήσει απροετοίμαστο και ανυπεράσπιστο μια βάναυση φυλακή.Ο δραματικός αυτός εγκλεισμός του, γίνεται η αιτία να γράψει ένα από τα πιο ευφυή και γοητευτικά έργα που γράφτηκαν ποτέ για να κατανοήσουμε την αιτία, τον σκοπό και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε Τέχνης, όσο και για τον χαρακτήρα αυτών που φιλοδοξούν να την υπηρετούν.22 & 23 ΑυγούστουΔΗΠΕΘΕ ΚΡΗΤΗΣΓουρούνι στο σακί του Ζωρζ ΦεντώΤο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία του Ζωρζ Φεντώ Γουρούνι στο σακί. Ένα απολαυστικό έργο ενός από τους μεγαλύτερους μάστορες της κωμωδίας, ένα έργο που παρουσιάζει ενδιαφέροντες χαρακτήρες που χάνονται μέσα σε παρεξηγήσεις και παράλογες καταστάσεις. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Δημήτρης Πιατάς, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Καραχισαρίδης.25 ΑυγούστουΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΑσκητική του Νίκου ΚαζαντζάκηΕφέτος το καλοκαίρι, με αφορμή τον εορτασμό του «2017 - έτος Νίκου Καζαντζάκη» το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει την παράσταση Ασκητική σε σκηνοθεσία Aνδρέα Κουτσουρέλη. Πρόκειται για μια θεατροποιημένη εκδοχή του γνωστού έργου του Νίκου Καζαντζάκη, ενός συμπυκνωμένου κειμένου που εκφράζει τη μεταφυσική πίστη του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα. Ο ίδιος υποστήριζε ότι η Ασκητική είναι μια κραυγή και όλο το έργο του ένα σχόλιο που μεταφέρει τηναγωνία του ξεπεράσει τα σύνορα του νου και να λύσει το μυστήριο της ύπαρξης.8 Ιουλίου - 10 ΑυγούστουΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑΟμαδική εικαστική έκθεση-εγκατάστασηΕπιμέλεια: Ίρις ΚρητικούΗ έκθεση στην είσοδο του αρχαίου θεάτρου αντλεί τον τίτλο και την έμπνευσή της από το ελληνικό επικό ποίημα του Νόννου του Πανοπολίτη, που σώζεται με τον τίτλο «Διονυσιακά βιβλία μη’» (μη’=48) και περιγράφει τη ζωή και τον θρίαμβο του θεού Διονύσου, καθώς και την εκστρατεία του στην Εγγύς Ανατολή και στις Ινδίες, γεωγραφώντας στην πραγματικότητα όλα τα τότε γνωστά μέρη της Γης.Οι Μούσες, οι Μαινάδες και οι Βάκχες, ο μύθος του Κάδμου και της Ευρώπης, ο Δράκος και ο χρησμός του Μαντείου των Δελφών, η Δήμητρα, η Περσεφόνη, και ο Βάκχος Ζαγρεύς, ο μύθος της Σεμέλης και η γέννηση του δεύτερου Βάκχου, του Διόνυσου, η Ήρα και η τιμωρία της Ιούς, ο Έρωτας, οι Ώρες και ο θεός Ήλιος, η εκστρατεία του Διονύσου, ο Στάφυλος, η Μέθη και ο Βότρυς, η Ίριδα και οι βακχικές γιορτές, αποτελούν το εικονοποιητικό αλφαβητάριο της έκθεσης, που σχεδιάστηκε για τον υπαίθριο χώρο της εισόδου του αρχαίου θεάτρου των Φιλίππων. Τα έργα νέων και διακεκριμένων εικαστικών, γλυπτά και ελαφρές εφήμερες εγκαταστάσεις με λιτά υλικά, αφουγκράζονται τη μυστική ζωή των μύθων του Διονύσου που έχοντας δώσει την εικόνα τους στην πρόσοψη του αρχαίου θεάτρου, εξακολουθούν να στοιχειώνουν την αρχαία γη.20 Ιουλίου - 10 ΑυγούστουΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝΔιεθνές Εργαστήριο Αρχαίου ΔράματοςΤο Φεστιβάλ Φιλίππων γιορτάζοντας φέτος την επέτειο των 60 χρόνων του οργανώνει ένα διεθνές εργαστήριο αρχαίου δράματος με έδρα τις Κρηνίδες Καβάλας. Πέντε νέες ομάδες θα εργαστούν στην περιοχή από τις 20 Ιουλίου και οι παραστάσεις που θα προκύψουν-όλες βασισμένες στο αρχαίο δράμα- θα παρουσιαστούν στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων 9 και 10 Αυγούστου. Οι δοκιμές και όλη η προετοιμασία της κάθε παράστασης θα λειτουργούν σαν ανοιχτό εργαστήρι για όποιον ενδιαφέρεται να τις παρακολουθήσει. Το ίδιο ανοιχτά θα είναι και τα ξεχωριστά workshops τα οποία θα πραγματοποιήσουν οι σκηνοθέτες των ομάδων -Ιόλη Ανδρεάδη, Σύλβια Λιούλιου, Γεωργία Μαυραγάνη, Γιάννης Ρήγας και Λώρα Τέσμαν- παρουσιάζοντας τον τρόπο δουλειάς τους σχετικά με την παράσταση που πρόκειται να δημιουργήσουν.Κρηνίδες Καβάλας1 ΑυγούστουΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝΚυβέλη Καστοριάδη - Ορέστης ΚαλαμπαλίκηςSongs for a blue cloudΗ Κυβέλη Καστοριάδη -κόρη του Κορνήλιου Καστοριάδη- μεγάλωσε και ζει στο Παρίσι. Διατηρεί όμως μια αδιάλειπτη και βαθιά σχέση με την ελληνική μουσική. Γι’ αυτό και η πρώτη της δισκογραφική παραγωγή εκδίδεται στην Ελλάδα από την Μικρή Άρκτο, με τίτλο Sous le ciel de Paris και από την Ελλάδα απευθύνεται στον υπόλοιπο κόσμο.Στην Ελλάδα βρίσκεται ξανά με αφορμή την κυκλοφορία του δεύτερου cd με τίτλο Songs for a blue cloud, από τη Μικρή Άρκτο με συνοδοιπόρο τον Ορέστη Καλαμπαλίκη στην ενορχήστρωση και στη συνοδεία στην κιθάρα.Με πυξίδα τις δύο δισκογραφικές της δουλειές, η μουσική παράσταση είναι ένα ταξίδι στο χρόνο με σταθμούς-ορόσημα γνωστά τραγούδια όπως των Μάνου Χατζιδάκι, Γιάννη Αγγελάκα, Λέοναρντ Κοέν, Μπομπ Ντύλαν, Κουρτ Βάιλ, Σερζ Γκενσμπούρ, Μπορίς Βιάν κ.α.Οικόπεδο Κρέη2 ΑυγούστουΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝΜιχάλης και Παντελής ΚαλογεράκηςΠροσωπικόΕίναι δίδυμοι. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης είναι δύο νέοι μουσικοί από τα την Κρήτη που μελοποιούν από τα 16 τους χρόνια ποιητικό λόγο. Η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά περιέχει μελοποιημένα ποιήματα των: Μιχάλη Γκανά, Γκρέγκορυ Κόρσο, Μηνά Δημάκη, Γιάννη Ευθυμιάδη, Πάμπλο Νερούδα, Ντίνου Σιώτη, Μπέρτολτ Μπρεχτ, Πάουλ Τσέλαν, Φερνάντο Πεσσόα, Τζελαλαντίν Ρουμί με τη συμμετοχή της Μαρίας Φαραντούρη.Η παράσταση βασίζεται στα μελοποιημένα ποιήματα του δίσκου αλλά και σε άλλες γνώριμες μελωδίες. Ένα «προσωπικό» ταξίδι των νέων δημιουργών στα μονοπάτια της ποίησης και της μουσικής.Οικόπεδο Κρέη9 ΑυγούστουΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣΊων του ΕυριπίδηΜια εκδοχή για δύο πρόσωπαΗ Ιόλη Ανδρεάδη συμμετέχοντας στον εορτασμό των 60 χρόνων Φεστιβάλ Φιλίππων και το διεθνές εργαστήρι αρχαίου δράματος, παρουσιάζει τον Ίωνα σε νέα μετάφραση, με τον Κωνσταντίνο Μπιμπή (Βραβείο Δημήτρης Χορν 2017) και την Δήμητρα Χατούπη. Μαζί τους επί σκηνής η μουσικός Αλίκη Μαρκαντωνάτου παίζοντας Αρχαία Ελληνική Λύρα. Κάθως δύει ο ήλιος, ο νεαρός Ίωνας -ο μετέπειτα γενάρχης των Ιώνων, των Αθηναίων- καταφτάνει στο μέσο της σκηνής του Αρχαίου Θεάτρου των Φιλίππων. Είναι εξουθενωμένος και λαχανιασμένος, ενώ η Κρέουσα, η μητέρα του, παραμονεύει. Σταδιακά, ο ήρωας βρίσκει τα λογικά του και συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται μπροστά σε κοινό, αποφασίζοντας να εξιστορίσει τα πάθη του.Μετάφραση - Σκηνοθεσία - Κίνηση: Ιόλη ΑνδρεάδηΑπόδοση για δύο πρόσωπα: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης ΑσπρούληςΣκηνογραφία - Κοστούμια: Δήμητρα ΛιάκουραΚατασκευές: Περικλής ΠραβήταςΒοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά ΜιτζάληΑρχαίο Θέατρο ΦιλίππωνΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝΙώ της Λώρα ΤέσμανΗ Αμερικανή Λώρα Τέσμαν παρουσιάζει για πρώτη φορά το έργο Ιώ που έγραψε ειδικά για το 60ο Φεστιβάλ Φιλίππων και ερευνά το «διάστημα» μεταξύ της Ιούς που βλέπουμε στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου και της Ιούς για την οποία ακούμε στην Ικέτιδες. Ένα δυνατό σύνολο τεσσάρων γυναικών -Μαρία Όλγα Αθηναίου, Τίνα Γιωτοπούλου, Ιφιγένεια Γρίβα και Κλεοπάτρα Μάρκου- που η κάθε μία ερμηνεύει περισσότερους από έναν ρόλους, θα μας περιπλανήσει στο ταξίδι της Ιούς, μια σωματική ανασκαφή στα απομεινάρια του μύθου.Μετάφραση Κειμένου, Σύνθεση & Επιμέλεια Μουσικήςκαι Ηχοτοπίων: Ερατώ ΚρεμμύδαΚοστούμια: Τερέζα Σνάιντερ-ΣτάινΑρχαίο Θέατρο Φιλίππων- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣΙφιγένεια εν Αυλίδι του ΕυριπίδηΠρώτη ΑπόπειραΣτην παράσταση της Γεωργίας Μαυραγάνη τρεις γυναίκες θα αφηγηθούν και θα αναπαραστήσουν την ιστορία της Ιφιγένειας στην Αυλίδα με κέντρο τη μεταστροφή και θυσία της. Μια πρώτη μελέτη πάνω στη θυσία και το νόημα της σήμερα. Μεταξύ των τριών πρωταγωνιστριών η Ελίνα Ρίζου και η Κατερίνα Καραδήμα.Διασκευή: ομάδα Χάπι ΕντΣκηνική εγκατάσταση: Άρτεμις ΦλέσσαΦωτισμοί: Τάσος ΠαλαιορούταςΑρχαίο Θέατρο Φιλίππων10 ΑυγούστουΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣΟιδίπους ΔοκιμέςΚάτω απ’ την προσωπίδα ένα κενόΜέσα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, την ώρα της δύσης του ήλιου, ένας περίπατος-περιήγηση- διείσδυση στο τοπίο, στην ποίηση και στο δράμα. Τρεις ηθοποιοί στα ίχνη του Οιδίποδα, του τραγικού ήρωα που βαίνει προς ανάληψη. Δοκιμές επί τόπου στο υλικό των τραγωδιών που αφηγούνται το μύθο του (Οιδίπους Τύραννος - Οιδίπους επί Κολωνώ) αλλά και μια απόπειρα συνάντησης με το Σεφερικό ποιητικό βλέμμα. Κεντρικό πρόσωπο στην παράσταση της Σύλβιας Λιούλιου η Μαρία Καλλιμάνη. Μαζί της η Χρυσάνθη Αυλωνίτη και ο Άγγελος Σκασίλας.Δραματουργική επεξεργασία: Νίκος ΦλέσσαςΑρχαίο Θέατρο Φιλίππων- ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΘΒΕ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝΟιδίπους Τύραννος του ΣοφοκλήΗ Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος συμμετέχοντας στον εορτασμό των 60 χρόνων Φεστιβάλ Φιλίππων, παρουσιάζει την τραγωδία Οιδίπους Τύραννος, δίνοντας έμφαση στον Χορό ως απάντηση στις περισσότερες ερωτήσεις που θέτει η σκηνική παρουσίαση του αρχαίου δράματος. Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Γιάννη Ρήγα οι σπουδαστές της σχολής θα κληθούν να έρθουν αντιμέτωποι και να φωτίσουν τον ποιητικό λόγο του κειμένου.Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων- Το Φεστιβάλ Φιλίππων τιμά τον σκηνοθέτη Θεόδωρο ΤερζόπουλοΟ Σκηνοθέτης Θεόδωρος ΤερζόπουλοςΟμιλία του Επίκουρου Καθηγητή ΠανεπιστημίουΠατρών Γιώργου ΣαμπατακάκηΣαγήνη και πένθοςΟμιλία του τιμώμενου, Σκηνοθέτη Θεόδωρου Δ. ΤερζόπουλουΤο θέατρο τείνει να μην έχει σταθερά σημεία αναφοράς, ρίζες κι εθνικά χαρακτηριστικά. Πολλά ερωτήματα προκύπτουν για τη φύση του θεάτρου σήμερα, για τον επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας και των στόχων του, για το μέλλον του. Σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και να κοιτάξει κανείς αντικρίζει την ίδια θεατρική εικόνα, πέρα από μερικές εξαιρέσεις. Καταργούνται βασικές αρχές της παιδείας, καταργείται η ιστορικότητα, παράγονται θεάματα χωρίς θεατρικές ρίζες, χωρίς πνευματικότητα και χωρίς αισθητική. Ο Θεόδωρος Δ. Τερζόπουλος θα μιλήσει για κάποιες αρχές, που τείνουν να εξαφανιστούν στην εποχή μας. Στο κέντρο του προβληματισμού η Σαγήνη και το Πένθος.Αρχαίο Θέατρο ΦιλίππωνΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ26 ΑυγούστουΜΙΚΤΗ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΝ. ΠΕΡΑΜΟΥΣτοχασμοί του Καζαντζάκη σε μείζονα κλίμακαΟ Νίκος Καζαντζάκης υπήρξε στοχαστής και φιλόσοφος, Έλληνας- Κρητικός στην καταγωγή, ο οποίος όμως ανήκει σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να βρούνε την ουσία της ζωής, οπουδήποτε στον πλανήτη. Με αφορμή το γεγονός της συμπλήρωσης 60 χρόνια από τον θάνατο του και την κήρυξη επίσημα της χρονιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού ως “έτος Νίκου Καζαντζάκη”, η Μικτή Πολυφωνική Χορωδία του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου της Ν. Περάμου, τιμά τη μνήμη του παγκόσμια αναγνωρισμένου, πολυσυζητημένου συγγραφέα και διανοητή, και παρουσιάζει στο κοινό το αφιέρωμα με τίτλο Στοχασμοί του Καζαντζάκη σε μείζονα κλίμακα, σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη.Φρούριο