60 χρόνια Φεστιβάλ Φιλίππων: «Οιδίπους Δοκιμές» σε σκηνοθεσία Σύλβιας Λιούλιου

«Οιδίπους Δοκιμές [κάτω απ’ την προσωπίδα ένα κενό]» ονομάζεται η παράσταση που θα παρουσιάσει η σκηνοθέτις Σύλβια Λιούλιου με τους συνεργάτες της τον Αύγουστο στο 60ο Φεστιβάλ Φιλίππων.Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, την ώρα της δύσης του ήλιου, ένας περίπατος - περιήγηση - διείσδυση στο τοπίο, στην ποίηση και στο δράμα. Τρεις ηθοποιοί κι ένας μουσικός στα ίχνη του Οιδίποδα, του τραγικού ήρωα που βαίνει προς ανάληψη. Δοκιμές επί τόπου στο υλικό των τραγωδιών που αφηγούνται τον μύθο του (Οιδίπους Τύραννος - Οιδίπους επί Κολωνώ) αλλά και μια απόπειρα συνάντησης με το Σεφερικό ποιητικό βλέμμα.[…]Ασπιδοφόρος ο ήλιος ανέβαινε πολεμώνταςκι από το βάθος της σπηλιάς μια νυχτερίδα τρομαγμένηχτύπησε πάνω στο φως σαν τη σαΐτα πάνω στο σκουτάρι:«Ασίνην τε… Ασίνην τε…». Να ‘ταν αυτή ο βασιλιάς τηςΑσίνηςπου τον γυρεύουμε τόσο προσεχτικά σε τούτη την ακρόποληγγίζοντας κάποτε με τα δάχτυλά μας την αφή του πάνω στιςπέτρες.Γιώργος Σεφέρης, Ο Βασιλιάς της ΑσίνηςΣύλβια Λιούλιου, Νίκος Φλέσσας, Μαρία Καλλιμάνη, Άγγελος Σκασίλας, Χρυσάνθη Αυλωνίτη, Μανούσος Πλουμίδης.Η Σύλβια Λιούλιου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε θεατρολογία στο Royal Holloway University of London (BA Classics and Drama) και υποκριτική στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή Σύγχρονου Θεάτρου Αθήνας. Πραγματοποίησε τις σπουδές της στη σκηνοθεσία στη Royal Academy of Dramatic Art (RADA: ΜΑ Text and Performance) απ’ όπου αποφοίτησε με διάκριση το Σεπτέμβριο του 2010. Από το 2003 έχει εργαστεί εξαντλητικά ως βοηθός σκηνοθέτη και ως υπεύθυνη παραγωγής σε σημαντικές παραστάσεις. Έχει αρθρογραφήσει για το θέατρο και έχει επιμεληθεί θεατρολογικά εκδόσεις και τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ διδάσκει υποκριτική έως σήμερα.Έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις: «Πελεκάνος» του Όγκουστ Στρίντμπεργκ (bios, 2010), «Μια Μετέωρη Κυρία», performance βασισμένη σε ποίηση της Κικής Δημουλά (IMK, 2011), «Ο Λάμπρος, Ζακύνθου αρ. 12», μια «θεατρική ανασκαφή» πάνω σε ένα ερειπωμένο ποίημα του Διονυσίου Σολωμού (Φεστιβάλ Αθηνών, 2012), «Στο Σπίτι Περιμένοντας τη Βροχή» του Ζαν Λυκ Λαγκάρς (ΙΜΚ, 2013), «Αέρας» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη (Πόλη θέατρο, 2014), «Αίας» του Σοφοκλή, (Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, 2015), «Ευτυχισμένες Μέρες» του Σάμιουλ Μπέκετ (bios, 2016).Το Φεστιβάλ Φιλίππων γιορτάζει εφέτος τα 60 του χρόνια δημιουργώντας ένα Διεθνές Εργαστήρι Αρχαίου Δράματος στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και την περιοχή των Κρινήδων, τιμώντας τον σκηνοθέτη Θεόδωρο Τερζόπουλο και προσκαλώντας σκηνοθέτες και ομάδες της νέας γενιάς, από την Ελλάδα και την Αμερική, να δημιουργήσουν το καλοκαίρι του 2017 πέντε νέες παραστάσεις εμπνευσμένες από το Αρχαίο Δράμα. Οι εργασίες των ομάδων ξεκινούν στις 20 Ιουλίου και οι παραστάσεις θα παρουσιαστούν στις 9 και 10 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.Φωτογραφίες Νύσος Βασιλόπουλος