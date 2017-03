«Θα πεθάνω αν πεθάνεις» της Anna Maria Nygren σε σκηνοθεσία Ελένης Πέγκα

Μετά τον πετυχημένο κύκλο παραστάσεων στην Αθήνα όπου πήρε εξαιρετικές κριτικές το έργο «Θα πεθάνω αν πεθάνεις» έρχεται και στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο «Αυλαία» μόνο για 5 παραστάσεις 29 Μαρτίου 2017 - 2 Απριλίου 2017.«Κάπως έτσι είναι… Αυτή είναι η γαμημένη επιθανάτια αγωνία… Τώρα όμως θα διασκεδάσουμε μέχρι θανάτου. Όλοι μας.» A.M. NygrenΗ Έλενα Πέγκα, συγγραφέας και σκηνοθέτιδα με σημαντική πορεία στον χώρο του πρωτοποριακού θεάτρου, μας συστήνει μία νεότατη συγγραφέα την Anna Maria Nygren κι ένα έργο παραβατικό το οποίο θίγει το ζήτημα σε τι κόσμο ζούμε και σε τι κόσμο μεγαλώνουν οι σημερινοί νέοι άνθρωποι.Δύο κορίτσια και δύο αγόρια καταφεύγουν πίσω από ένα δημόσιο κήριο και πειραματίζονται με τα όρια, τον κίνδυνο, τον έρωτα, τη βία, την παραβατικότητα. Απόλυτα και ακραία συναισθήματα σε νεαρά σώματα και ψυχές επιδιώκουν σχέσεις αγάπης και φιλίας, σχέσεις συνύπαρξης, που εύκολα καταλήγουν επικίνδυνες και βίαιες, εύθραυστες και ασταθείς. Το έργο μιλά για το τι σημαίνει εγκατάλειψη, μη αποδοχή, άρνηση. Τα παιδιά που δεν είναι παιδιά, που δεν ξέρουν πώς να ζήσουν, που είναι αποκομμένα από τον κόσμο των ενηλίκων, μιμούνται πράξεις και λόγια ενός κόσμου σκοτεινού και κατεστραμμένου. Στον κόσμο τους όλα είναι αμφίσημα. Η αγάπη έχει τη δύναμη να σώσει αλλά και να καταστρέψει την ίδια στιγμή. Αυτά που τους προκαλούν πόνο είναι και αυτά που επιθυμούν γιατί είναι γεμάτα φόβο, αγριεμένα από την απουσία χαράς. Όπως τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτόν τον κόσμο που αδιαφορεί για αυτά, έτσι και εμείς είμαστε σε έναν κόσμο που αδιαφορεί για μας και εμείς για αυτόν, είμαστε αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουμε τι σημαίνουν οι πράξεις μας, που τις κάνουμε ενώ τις φοβόμαστε, ενώ δεν ξέρουμε τι κάνουμε.Η Έλενα Πέγκα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε θέατρο και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Wesleyan στο Κονέτικατ των ΗΠΑ και σενάριο – συγγραφή θεατρικών έργων στο University of Southern California του Λος Άντζελες. Στις ΗΠΑ έζησε 10 χρόνια, όπου ξεκίνησε την καριέρα της ανεβάζοντας έργα της σε πρωτοποριακά θέατρα της Νέας Υόρκης. Στην Ελλάδα επέστρεψε τη δεκαετία του ’90, και συνέχισε να γράφει θέατρο, πεζογραφία και σενάρια αλλά και να σκηνοθετεί.Ξεχώρισε γρήγορα για τις νεωτεριστικές, ανατρεπτικές και προκλητικές δουλειές της. Γράφει και σκηνοθετεί έργα με σύγχρονο λόγο και προβληματισμό και έχει συνεργαστεί με το Φεστιβάλ Αθηνών, το Εθνικό Θέατρο, το ΚΘΒΕ, τούς Δελφούς, το Αμόρε, το Θέατρο Του Νέου Κόσμου, τα Δημήτρια, με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, και πρόσφατα με το Δηπεθέ Καλαμάτας.Έργα της έχουν μεταφραστεί (και κάποια έχουν επίσης εκδοθεί) στα Ολλανδικά, Σουηδικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Αγγλικά, και έχουν παρουσιαστεί στο Σαν Φρανσίσκο, στη Νέα Υόρκη, στη Λισαβόνα, στην Ολλανδία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Γαλλία, στο Λονδίνο.Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πολλά Φεστιβάλ στο εξωτερικό. Ήταν υπότροφος στην Μπιενάλε της Βόννης το 1998, στο Theater Treffen στο Βερολίνο το 2001, και στο IMEC στην Καέν της Γαλλίας το 2014. Έχει συνεργαστεί για δύο χρονιές με το Kitchen Center for Performing Arts της Νέας Υόρκης και τη βραβευμένη χορογράφο RoseAnne Spradlin το 1996 & 1997. Επίσης, έχει συνεργαστεί με το Menagerie Theatre του Cambridge της Αγγλίας το 2005 & 2011.Έγραψε το σενάριο για τη βραβευμένη ταινία του Λάκη Παπαστάθη Το Μόνον της ζωής του Ταξίδειον (Επίσημη συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο το 2001). Έχει διδάξει γραφή θεατρικού έργου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου στο Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, στο Ίδρυμα Κακογιάννη και αλλού.Τα θεατρικά της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Νεφέλη» και την Κάπα Εκδοτική και από τις εκδόσεις «Άγρα» κυκλοφορούν τα πεζά της. Το 2012 τιμήθηκε με το βραβείο Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών για τα διηγήματα της με τίτλο Σφικτές Ζώνες και Άλλα Δέρματα (Εκδόσεις Άγρα).Θέατρο ΑυλαίαΤσιμισκή ( Πλατεία ΧΑΝΘ ), ΘεσσαλονίκηΤηλ : 2310-237700Μετάφραση: Βασίλης ΠαπαγεωργίουΣκηνοθεσία: Έλενα ΠέγκαΣκηνικά/Κοστούμια: Valentino MarengoΦωτισμοί: Κατερίνα ΜαραγκουδάκηΜουσική Επιμέλεια: Ελενα ΠέγκαΠρωτότυπη Μουσική: Ορέστης ΤάνηςΕπιμέλεια Κίνησης: Ίρις ΝικολάουΒοηθός Σκηνοθέτη: Λήδα ΜανουσάκηΦωτογραφίες: Τάσος ΒρεττόςΠαραγωγή: Ρούλα ΝικολάουΓιώργος Βουβάκης, Ορέστης Καρύδας, Κατερίνα Μισιχρόνη, Αλεξάνδρα Ταβουλάρη.Πέμπτη, Παρασκευή , Σάββατο , Κυριακή ( από 30 Μαρτίου 2017 – 2 Απριλίου 2017)Ώρες παραστάσεων: στις 21.00Τιμές Εισιτηρίων : Γενική είσοδος 12€, Μειωμένο, προπώληση 10€Τηλεφωνικές κρατήσεις: 2310-237700Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτάΠροπώληση: Η προπώληση θα γίνεται καθημερινά από το ταμείο του Θεάτρου Αυλαία, τηλ: 2310 2377000 (ώρες λειτουργίας: 10:30 π.μ. – 13:30 μ.μ. και 17:30 μ.μ. – 21:00 μ.μ., Πλατεία ΧΑΝΘ)