Θεατρικές παραστάσεις, ντοκιμαντέρ, συζητήσεις και άλλα πολιτιστικά δρώμενα περιλαμβάνονται στο 2ο Χειμερινό Θεατρικό Φεστιβάλ Λέσβου που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου σε Μυτιλήνη, Πλωμάρι και Αγιάσο.Σύμφωνα με τους διοργανωτές «Η ιδέα για ένα καινούργιο θεατρικό φεστιβάλ στο πανέμορφο νησί της Λέσβου στις αρχές του 2017 είναι αλήθεια ότι μας εξιτάρει. Τούτο το νησί έτσι κι έτσι πάντα μας δημιουργούσε μια θετική αύρα που μετασχηματίζονταν σε άνεμο δημιουργίας, χειμώνα, καλοκαίρι. Μετά λοιπόν την εμπειρία του περσινού θεατρικού φεστιβάλ-που είναι αλήθεια ότι σημείωσε ξεχωριστή επιτυχία - επανερχόμαστε με μια καινούργια ολοκληρωμένη πρόταση πολιτιστικής θεατρικής παρέμβασης. Εκτιμώντας και ευελπιστώντας συγχρόνως ότι θα τύχει της ίδιας θετικής αποδοχής, μια και το καλλιτεχνικό διαμέτρημα των παραστάσεων, είναι ιδιαίτερα υψηλό και στοχευμένο σε ένα κοινό ψαγμένο που ξέρει να εκτιμάει το ποιοτικό θέατρο και τον πολιτισμό γενικότερα.»σκηνοθεσία: Λεωνίδας Παπαδόπουλος.Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Μπάμπης Χατζηδάκης, Δώρα Θωμοπούλου, Μίλτος Σαμαράς, Μαρία Δερεμπέ.Συμμετέχουν ακόμη οι: Απόστολος Μαλεμπιτζής, Ρένα Μαυροειδάκη, Παύλος Παυλίδης.Το έργο αρχίζει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1959. Την βραδιά που ο Φιντέλ Κάστρο προελαύνει στην Αβάνα. Την ίδια εκείνη βραδιά, πολλοί υποστηρικτές του δικτάτορα Μπατίστα, μαζί και η εύπορη Άντρια με τον σύζυγο και το αγέννητο παιδί τους, ειδοποιημένοι από το καθεστώς που καταρρέει, εγκαταλείπουν άρον-άρον την Κούβα για να καταφύγουν στην ασφάλεια των απέναντι ακτών της Φλόριντα. Πριν φύγει, η Άντρια ορκίζει την πιστή μαγείρισσα της οικογένειας να μην εγκαταλείψει το αρχοντικό της, να διαφυλάξει άθικτη την περιουσία της οικογένειας και να μην επιτρέψει σε κανέναν να πατήσει το πόδι του εκεί μέχρι η Άντρια και η οικογένειά της να ξαναγυρίσουν. Η οικογένεια φεύγει και η Cocinera μένει πιστή στον όρκο της για τα επόμενα σαράντα χρόνια!Μετάφραση, προσαρμογή: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-ΚαλογήρουΣκηνοθεσία, επιμέλεια μουσικής: Λεωνίδας ΠαπαδόπουλοςΣκηνογραφία: Όλγα ΝτένταΕνδυματολογική Επιμέλεια: Αλέξης ΦούκοςΒοηθός Ενδυματολόγου: Αλεξία ΜπελογιάννηΧορογραφίες: Στέφανος Χατζηγεωργίου, QuickstepVideo: Νικήτας ΧάσκαςΔιάρκεια: 80 λεπτάΤιμές εισιτηρίων:Προπώληση: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργωνΠροπώληση εισιτηρίων:Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, Τ. 22510-37394Πληροφορίες- Κρατήσεις : 2310-257218, 6974655664Σκηνοθεσία: Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν: Ζέτα Δούκα, Παναγιώτης Μπουγιούρης.Η συγγραφέας μπαίνει βαθιά στη ψυχοσύνθεση ενός πληγωμένου ζευγαριού και παρακολουθεί βήμα βήμα τις αντιδράσεις τους, σε ένα παιχνίδι επιβολής και αλλεπάλληλων συναισθηματικών συγκρούσεων και εναλλαγών που οδηγούν σε ένα θεαματικό φινάλε.O Κεν και η Λίζα, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης ανακαλύπτουν πως η σχέση τους βρίσκεται σε αδιέξοδο και ανάμεσα τους υπάρχουν μυστικά και ψέματα. Εκείνη, συντηρητική Νεοϋορκέζα ψυχοθεραπεύτρια, αφοσιωμένη στη σχέση τους κι εκείνος μποέμ κινηματογραφιστής… Όταν έρχεται η πρώτη αποκάλυψη, η ρωγμή είναι καταλυτική. Πώς εκείνος θα καταφέρει να επουλώσει τις πληγές και να ξανακερδίσει την χαμένη εμπιστοσύνη της; Tι θα επακολουθήσει όταν συναινέσουν να μπει ανάμεσα τους κριτής σε αυτή τη «μάχη» μια κάμερα που θα τους παρακολουθεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο; Θα κερδίσουν τη χαμένη ελευθερία ή θα μπουν σε μια νέα φυλακή; Ένα παιχνίδι όπου ο έρωτας δείχνει αγεφύρωτος, αλλά η αληθινή αγάπη είναι γέφυρα, που στο τέλος θα ενώσει τις ψυχές τους.Το «intrigue with Faye» το οποίο αποφάσισα να μετονομάσω χαρακτηριστικά σε «faith», είναι ένα σύγχρονο έργο σχέσεων γραμμένο από την γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό συγγραφέα και παραγωγό του "Six Feet Under" Kate Robin, που είναι το πρώτο της έργο και είχα την τύχη να το παρακολουθήσω στην επίσημη πρεμιέρα του στη Νέα Υόρκη το 2013, με πρωταγωνιστές τους γνωστούς τηλεοπτικούς σταρ Benjamin Bratt και Julianna Marguiles. Αυτό που με εντυπωσίασε και αποφάσισα να το ανεβάσω στην Ελλάδα ήταν ότι μίλησε στο συναίσθημά μου και είδα σε πολλούς από τους διαλόγους τον εαυτό μου σε αρκετές σχέσεις μου. Στο έργο της Kate Robin οι παίκτες μπαίνουν στη μάχη οπλισμένοι με λεκτικές φαρέτρες και προσπαθούν να επουλώσουν πληγές και τραύματα του παρελθόντος, όταν αποκαλύπτονται ψέματα και απιστίες και αποφασίζουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι της αγάπης, ξεπερνώντας τα εμπόδια του έρωτα και της απιστίας με έναν ανορθόδοξο τρόπο. Τοποθετούν μια κάμερα στην 24ωρη καθημερινότητα τους παρακολουθώντας την προσωπική ζωή ο ένας του άλλου και αναλύοντας τα συναισθήματα που τους προκαλούν οι εικόνες που βλέπουν. Τέλος, θα έλεγα ότι το έργο ήταν προάγγελος της σημερινής εποχής όπου τα social media κυριαρχούν και όλοι έχουν την ανάγκη να μοιραστούν την προσωπική τους ζωή μέσα από μια κάμερα!Κείμενο: Kate RobinΑπόδοση-Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Γιώργος ΒάλαρηςΣκηνικά: Διονύσης ΧριστοφιλογιάννηςΚοστούμια: Αλέξης ΦούκοςΦωτισμοί: Χρήστος ΤζιόγκαςVideo art: Βασίλης Αντωνιάδης (filmskin)Φωτογραφίες: Γιώργος ΚαλφαμανώληςΕιδικός συνεργάτης: Ντίνος ΛέλοςΒοηθός σκηνοθέτη: Καλλιόπη ΚοτζαηλίαΓραφιστικά: Ρούλα ΔανιήλΠαραγωγή: Φιλοθέατον Ε.Ε.Ευχαριστούμε για τη φιλική συμμετοχή του στα video της παράστασης, τους:Άκη Σακελλαρίου, Μαρία Κορινθίου, Σύλβια Δεληκούρα και Γιώργο Βάλαρη.Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργωνΠροπώληση εισιτηρίων: Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης, Τ. 22510-37394Πληροφορίες- Κρατήσεις : 2310257218, 6974655664Πρωταγωνιστεί : Τάκης Χρυσικάκος, Κρητική λύρα - Τραγούδι : Γεωργία ΝταγάκηΚλασική κιθάρα : Χρυσόστομος ΚαραντωνίουΜια παράσταση, που μέσα από τους ήρωες των έργων του Νίκου Καζαντζάκη και τις εξομολογήσεις του (στον παππού του, όπως αποκαλεί τον Ελ Γκρέκο) συναντάμε το μεγαλείο της Ελλάδας και το ανυπόταχτο πνεύμα του ίδιου του συγγραφέα.Συμμετέχει ο εξαίρετος μουσικός Χρυσόστομος Καραντωνίου, παίζοντας κλασική κιθάρα.Το πρόγραμμα των παραστάσεων ξεκίνησε από την Κρήτη, τη γενέτειρα του Νίκου Καζαντζάκη, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό και συγκίνηση.Στις 4 Ιουνίου 2015, ύστερα από πρόσκληση του τομέα πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η παράσταση παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες, ενώ η καλοκαιρινή πρεμιέρα της πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, στον τάφο του Καζαντζάκη. Οι καλοκαιρινές παραστάσεις ολοκληρώθηκαν στη Γαύδο.Η παράσταση, που γίνεται σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Καζαντζάκη, συνεχίζει τις παραστάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα και θα ταξιδέψει σε πανεπιστήμια και πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό και την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.Θεατρική προσαρμογή – σκηνοθεσία-εικαστικά: Τάκης ΧρυσικάκοςΣυνεργάτης - σκηνοθέτης: Εμμανουέλα ΑλεξίουΕπιλογές τραγουδιών: Χαϊνης Δημήτρης Αποστολάκης – Γεωργία ΝταγάκηΦωτισμοί: Ντίνος ΜεταλίδηςΤιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργωνΠροπώληση εισιτηρίων: Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης, Τ. 22510-37394Πληροφορίες- Κρατήσεις : 2310257218, 6974655664Σκηνοθεσία- μουσική επιμέλεια: Γιώργος Χρονάς.Στον ρόλο του Ντην ο Αγησίλαος Σιούνας.Φιλική συμμετοχή: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Γιώργος Χρονάς, Δανάη Δημητροπούλου.Ο Τζαίημς Ντην θυμάται τη ζωή του, από τις 8 Φεβρουάριου του 1931, όπου γεννήθηκε, έως τις 8 Οκτωβρίου 1955, που σκοτώθηκε. Ο θάνατός του, με το αμάξι του, αναποδογύρισε στους αγρούς - ή στη Βουλιαγμένης; - και το κεφάλι του βρέθηκε μέσα στα χόρτα. Τον γυρίζει πίσω. Δίπλα του, σταθερά, στη φρουρά του ο Αλέξανδρος και ο Γιώργος που τον φροντίζουν, συνέχεια, στον θρίαμβο της σύντομης ζωής του. Θαύμα νεότητος, ωραιότητος και ρέκβιεμ στη σειρά.Σκηνοθεσία- μουσική επιμέλεια: Γιώργος ΧρονάςΣκηνικά-κοστούμια: Έβελυν ΣιούπηVideo-Art: Χρήστος ΔήμαςΒοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος ΜπούραςΣτη φρουρά του Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Γιώργος Χρονάς (φιλική συμμετοχή)Στον χορό του: Δανάη Δημητροπούλου (φιλική συμμετοχή)Διάρκεια: 1 ώρα και 10 λεπτά.Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό - ανέργωνΠροπώληση εισιτηρίων: Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης, Τ. 22510-37394Πληροφορίες- Κρατήσεις : 2310257218, 6974655664Σκηνοθεσία-θεατρική διασκευή Άννα Βαγενά.Πρωταγωνιστεί η Άννα Βαγενά.Η Λωξάντρα έζησε στην Κωνσταντινούπολη από το 1824 που γεννήθηκε, έως το 1914 που πέθανε. Μέσα από τη ζωή της, βλέπουμε στην παράσταση, το ήθος και τον πολιτισμό των Ρωμιών της Πόλης, τότε που κυριαρχούσαν στη ζωή της.Είναι ένα ύμνος στην Πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, αλλά και στη χαρά της ζωής και στη δύναμη της γυναίκας.Ένα γοητευτικό ταξίδι στην κοσμοπολίτικη Πόλη της καρδιάς μας, εκεί όπου έσμιγε η Δύση με την Ανατολή και οι λαοί συμβίωναν ειρηνικά.Η παράσταση παίζεται σ’ ένα πλούσιο σκηνικό, που παρουσιάζει το σπιτικό της Λωξάντρας, με έπιπλα και αντικείμενα αντίκες, σαν ένα μικρό λαογραφικό μουσείο.Οι μουσικές και τα τραγούδια, είναι επιλεγμένα από τον Λάμπρο Λιάβα, γνωστός από την εκπομπή της τηλεόρασης «Το αλάτι της γης», και μας μεταφέρουν όλο το μουσικό κλίμα της εποχής.Η Μελίνα Μάσχα με τους φωτισμούς της, συμπληρώνει την μοναδική ατμόσφαιρα της παράστασης.Έτσι ο θεατής, επί δύο ώρες, μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή, όπου οι ανθρώπινες σχέσεις ήταν ζωντανές, οι οικογένειες συναντιόντουσαν στις γιορτές, Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, Απόκριες, Καθαρή Δευτέρα και γλεντούσαν όλοι μαζί, σε μια παράσταση γεμάτη γέλιο, συγκίνηση, νοσταλγία και τρυφερότητα.Η παράσταση παρουσιάστηκε στις 6 Οκτωβρίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία του Πατριάρχου και προς τιμήν Του, για τα 25 χρόνια από την ενθρόνιση Του στο Πατριαρχείο.Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργωνΠροπώληση εισιτηρίων: Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης, Τ. 22510-37394Πληροφορίες- Κρατήσεις : 2310257218, 6974655664Σκηνοθεσία: Αυγουστίνος Ρεμούνδος.Παίζουν: Ερμόλαος Ματθαίου Ερνέστος Βουτσίνος, Έφη Καραγιάννη, Αβραάμ Παπαδόπουλος.Τρεις σιδεράδες που τους χωρίζει ένας πόλεμος αλλά τους ενώνει ένα μυστικό. Ένας Σέρβος, ένας Ρώσος, ένας Γερμανός και ανάμεσά τους μια γυναίκα, αναζητούν τους γιους τους με φόντο τη μεταπολεμική Γερμανία.«Οι Σιδεράδες», μια βαλκάνια κωμωδία του Σέρβου Μίλος Νίκολιτς, είναι ένα εγκώμιο στην ανθρώπινη ύπαρξη, μια απόδειξη πώς όταν η αγάπη μιλά, το μίσος, τα όπλα, ο εθνικισμός σιγούν. Ο Σέρβος Άτσα έχει μόλις ανακαλύψει, ότι την περίοδο που τον έστειλαν σαν αιχμάλωτο πολέμου στο σιδεράδικο του Πέτερ στην Γερμανία, η γυναίκα του έμεινε έγκυος από τον Ιβάν, έναν Ρώσο σιδερά. Έχοντας μάθει την αλήθεια για την πατρότητα του γιου του πηγαίνει ξανά στην Γερμανία, με την ελπίδα ότι θα βρει ένα δικό του παιδί εκεί.Μέσα σε ένα σιδεράδικο, ξεδιπλώνεται με κωμικό και συγκινητικό τρόπο, η αλήθεια τριών πατεράδων και μιας μάνας.Ο γεννημένος στο Κοσσυφοπέδιο Μίλος Νίκολιτς, έχοντας ζήσει τον εμφύλιο σπαραγμό της χώρας του, ασκεί κριτική στις απάνθρωπες και άθλιες συνθήκες του Πολέμου και καταδικάζει κάθε εθνικιστική συμπεριφορά.Με όπλα τον γρήγορο ρυθμό, τους δυνατούς χαρακτήρες, τα κωμικά μπερδέματα, την αξιόπιστη και σύγχρονη μετάφραση του Χρήστου Γκούβη καθώς και τους εκρηκτικούς μουσικούς συνδυασμούς των δαιμονικών εγχόρδων των String Demons, «Οι Σιδεράδες» θα μαγέψουν το κοινό.«Οι Σιδεράδες» ανέβηκαν για πρώτη φορά στη Σερβία το 1992 και έκτοτε έχουν παρουσιαστεί σε 30 θέατρα σε Σερβία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ελλάδα και Κύπρο.«Τους Σιδεράδες τους έχω γράψει βασισμένος στις αρχές της αρχαίας τραγωδίας, μεταμφιεσμένης σε αρχαία κωμωδία. «Σαν συναυλία σε μια χορδή ή σαν το bolero του Ravel, όπου υπάρχει παραλλαγή του ίδιου θέματος, το οποίο πολλαπλασιάζεται οδηγώντας τελικά στο Παράλογο που πείθει περισσότερο από τον Ρεαλισμό. Εφόσον το κωμικό και το τραγικό είναι δίδυμα αδέρφια, βοηθούν τελικά στη σκηνή το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα κάθε πόλεμος και κάθε εθνικισμός να οδηγεί στο Παράλογο, στην έλλειψη κάθε νοήματος.»Μίλος Νίκολιτς.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Αυγουστίνος ΡεμούνδοςΜετάφραση: Χρήστος ΓκούβηςΜουσική: String DemonsΚοστούμια – Σκηνικά: Τόνια ΑβδελοπούλουΣχεδιασμός Φωτισμού: Βαγγέλης ΜούντριχαςΒοηθός Σκηνοθέτη: Νίνα ΝτούνηΦωτογραφίες: Παναγιώτης ΑνδριόπουλοςVideo – Trailer: Νικήτας ΧάσκαςSound Engineer: Τάκης ΜάρκουΠαραγωγή: «Αγγέλων βήμα»Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργωνΠροπώληση εισιτηρίων: Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης, Τ. 22510-37394Πληροφορίες- Κρατήσεις : 2310257218, 6974655664Σκηνοθεσία: Αντώνης Μποσκοΐτης.Παίζουν: Εύα Κουμαριανού - Αντώνης Μποσκοΐτης.Ο βίος της τρανσέξουαλ Εύας Κουμαριανού με την ίδια επί σκηνής που βραβεύτηκε στα φετινά Queer Theatre Awards με το ειδικό Βραβείο Τρανς Ορατότητας στο Θέατρο. Μία ζωντανή συνέντευξη έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι θεατές, στη διάρκεια της οποίας η Εύα εκτίθεται ανεπανόρθωτα, αυτοσαρκάζεται, κονιορτοποιεί κάθε έννοια φυλετικής και κοινωνικής σύμβασης, κερδίζοντας στο τέλος το δάκρυ και την αποδοχή.Την λένε Εύα...(και ήταν αγόρι)Συντελεστές:Σκηνοθεσία/ Συγγραφή: Αντώνης ΜποσκοΐτηςΤραγούδι: Τάνια Τσανακλίδου (Μουσική: Λένα Πλάτωνος, στίχοι: Ελένη Φωτάκη)Φωτογραφίες: Alex CatΒοηθός σκηνοθέτη: Θρασύβουλος ΚαλαϊτζίδηςΔιάρκεια: 70'Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργωνΠροπώληση εισιτηρίων: Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης, Τ. 22510-37394Πληροφορίες- Κρατήσεις : 2310257218, 6974655664Η Γιασεμί Κηλαηδόνη σ’ έναν υποκριτικό άθλο δυόμιση ωρών υποστασιοποιεί όλα τα πρόσωπα – πρωταγωνιστές που αναδύονται στη μνήμη ενός 90χρονου μοναχού, όταν ύστερα από 65 χρόνια ηθελημένης σιωπής εξομολογείται, λίγο προτού πεθάνει, τα πεπραγμένα της ζωής του, τη φρικτή τιμωρία και τον ευνουχισμό του από τον προστάτη δεσπότη που τον ανέθρεψε και τον προόριζε για τη διαδοχή του, όταν σταλμένος απ’ αυτόν σ’ ένα απόμακρο χωριό της Θεσσαλίας να παρακολουθήσει τις μυστικές τελετουργικές συναντήσεις εννέα γυναικών, των Ταρσών, μυείται άθελά του στην γυναικεία απόκρυφη γνώση και του αποκαλύπτεται ένα άγνωστο γοητευτικό σύμπαν που τον οδηγεί στον αληθινό έρωτα και την αγάπη του για μια Ταρσή.Η αναγνώριση του εαυτού μας, μέσα από την αναγνώριση του άλλου και τα όρια της προσωπικής μας βούλησης και ευθύνης είναι τα εσώτερα μοτίβα της παράστασης.Η παράσταση “Μαράν Αθά”, που χαρακτηρίστηκε από την κριτική ως πνευματικό γεγονός και σταθμός στα θεατρικά μας πράγματα, παρουσιάστηκε για τρεις συνεχόμενες θεατρικές περιόδους 2009-2012 με τεράστια επιτυχία στο Θέατρο “Μεταξουργείο”, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Δήμου Αβδελιώδη, (από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Θωμά Ψύρρα) με τη Γιασεμί Κηλαηδόνη. Η παράσταση επίσης ταξίδεψε και έλαβε μέρος σε φεστιβάλ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα, Σύρο, κ.α).Συντελεστές:Θεατρική διασκευή – σκηνοθεσία : Δήμος ΑβδελιώδηςΗθοποιός : Γιασεμί ΚηλαηδόνηΜουσική : Βαγγέλης ΓιαννάκηςΣκηνικά – κοστούμια: Μαρία ΠασσαλήΠαραγωγή: Θέατρο “Μεταξουργείο”Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργωνΠροπώληση εισιτηρίων: Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης, Τ. 22510-37394Πληροφορίες- Κρατήσεις : 2310257218, 6974655664«Το Κιβώτιο», είναι το μοναδικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου και έχει χαρακτηριστεί ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας.Στα τέλη του Ελληνικού εμφυλίου πολέμου, μια ομάδα ανταρτών αναλαμβάνει μετά από σχετική εντολή του Γενικού Αρχηγείου να μεταφέρει, περνώντας μέσα από εχθρικό έδαφος, ένα κιβώτιο αγνώστου περιεχομένου, με παραλήπτες τη διοίκηση μιας ανταρτοκρατούμενης πόλης. Στη διάρκεια της αποστολής η ομάδα αρχίζει να χάνει τα μέλη της σταδιακά μέχρι που τελικά σώζεται ένας μόνο αντάρτης, ο οποίος τελικά κατορθώνει να παραδώσει το κιβώτιο. Όταν όμως φτάνει στον προορισμό του, διαπιστώνεται πως είναι άδειο και ο αντάρτης φυλακίζεται από τους άλλους συντρόφους του ως δολιοφθορέας.Σε μια συγκλονιστική προσπάθεια να αποδείξει την αθωότητά του, αρχίζει να συντάσσει αναφορές στον ανακριτή, όπου δεν διστάζει να εξηγεί και να ερμηνεύει, το νόημα της παράδοξης αποστολής τους.Αυτές οι αναφορές, αποτελούν το μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου.Ο συντάκτης των αναφορών δεν γνωρίζει τίποτα για την ταυτότητα του ανακριτή ούτε για τους δεσμώτες του, ούτε αν ο ανακριτής διαβάζει τα όσα του γράφει.Το μυθιστόρημα ερμηνεύθηκε από αλληγορία για τον εμφύλιο και ως καταγγελία των κάθε είδους εξουσιών και ιερατείων αλλά και ως ένα σχόλιο στον δυτικό πολιτισμό.Ο Άρης Αλεξάνδρου (ψευδώνυμο του Αριστοτέλη Βασιλειάδη) γεννήθηκε στην Πετρούπολη της Ρωσίας, το 1922 από Έλληνα πατέρα και Ρωσίδα μητέρα. Λίγα χρόνια μετά τη γέννηση του (το 1928), η οικογένεια μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθηνά.Άρχισε να μεταφράζει και να γράφει σε νεαρή ηλικία. Οι πολίτικες του περιπέτειες (εξορίστηκε στην Ελ Ντάμπα της Λιβύης, στον Μούδρο της Λήμνου, στη Μακρόνησο και φυλακίστηκε για τα αριστερά πολιτικά του φρονήματα), που συνοδεύονταν από αντίστοιχες ιδεολογικές, καθώς διαφωνούσε με τους συντρόφους του, δεν έκαμψαν τη μεταφραστική του παραγωγή, ούτε και την ποιητική του δημιουργικότητα.Από το 1967 έζησε αυτοεξόριστος, μαζί με τη σύζυγο του Καίτη Δρόσου, στο Παρίσι, οπού και τέλειωσε τη συγγραφή του μυθιστορήματος “Το Κιβώτιο”. Πέθανε στο Παρίσι, το 1978.Τα ποιητικά έργα του είναι: Ακόμα τούτη η άνοιξη (1946), Άγονος Γραμμή (1952), Ευθύτης Οδών (1959), Ποιήματα (1941-1971) (1972). Ασχολήθηκε επίσης με τη μετάφραση από τα αγγλικά, τα ρώσικα, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα γερμανικά.Το μοναδικό του μυθιστόρημα, «Το Κιβώτιο», μεταφράστηκε στα γαλλικά και στα αγγλικά και αποτέλεσε θέμα πολλών πανεπιστημιακών εργασιών.Συντελεστές:Δραματουργική επεξεργασία - Σκηνοθεσία : Φώτης Μακρής, Κλεοπάτρα Τολόγκου.Σκηνογραφία : Διονύσης ΜανουσάκηςΜουσική : Γιώργος ΝινιόςΔιάρκεια : 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργωνΠροπώληση εισιτηρίων: Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης, Τ. 22510-37394Πληροφορίες- Κρατήσεις : 2310257218, 6974655664Με αυτοσαρκασμό και χιούμορ, μας παρασύρει σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Ποια είναι αυτή η Νίνα2; Αντιμέτωπη με τον καθρέφτη, αγωνίζεται να συμφιλιωθεί με το παρελθόν και να αποδεχτεί το παρόν, διαδικασία κάθε άλλο παρά εύκολη. Όσο για τη Νίνα1, αποτελεί πλέον μακρινό όνειρο, μαζί με τόσα άλλα…Τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα θέλουμε, και η άτιμη η πραγματικότητα δεν προσαρμόζεται πάντα στις επιθυμίες μας… Όπως έλεγε (μεταξύ άλλων) και η αμείλικτη μάνα της Νίνας, “όπως έστρωσες θα κοιμηθείς”. Κι όταν ξυπνάς ένα πρωί και συνειδητοποιείς ότι τίποτα δεν είναι πια όπως ήταν, αρχίζεις τους απολογισμούς, που έχουν την κακή συνήθεια να σε φέρνουν αντιμέτωπη με τον εαυτό σου…Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Θέμης ΜουμουλίδηςΣκηνικά - Κουστούμια: Παναγιώτα ΚοκκoρούΣχεδιασμός φωτισμών: Θέμης ΜουμουλίδηςΜουσική Επιμέλεια: Κώστας ΘωμαΐδηςΒοηθός σκηνοθέτη: Σήφης ΜάιναςΦωτογραφίες: Τάσος Βρεττός Μελίνα ΔοσίουΤιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργωνΠροπώληση εισιτηρίων: Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης, Τ. 22510-37394Πληροφορίες- Κρατήσεις : 2310257218, 6974655664Ο Οιδίνους, είναι το καινούριο έργο του Θανάση Τριαρίδη.Πρόκειται για ένα έργο που κεντρώνεται στη ζωτική νοσηρότητα της οικογένειας, με άξονα αναφοράς την αρχαία τραγωδία. Αν ο μυθικός Οιδίπους οφείλει το όνομά του στα πρησμένα πόδια του (οίδί-πους) καθώς ο ίδιος ο πατέρας του τον σημαδεύει ως βρέφος για να τον οδηγήσει στον θάνατο, ο Οιδίνους του εν λόγω έργου είναι αυτό που έχει ένα ανεξέλεγκτα πρησμένο μυαλό (οιδί-νους).Το δράμα (το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί σε πρώτο βαθμό ένα αστικό δράμα δωματίου) ξεκινάει ένα πρωί όπου ένα ζευγάρι φιλολόγων ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 18α γενέθλια του γιου τους. Πολύ γρήγορα ωστόσο μια σειρά αλλόκοτων λεπτομερειών αποκαλύπτουν μια φριχτή πραγματικότητα: πως ο γιος του ζευγαριού έχει πεθάνει ως βρέφος και πως ο «ενηλικιωμένος γιος» δεν είναι τίποτε άλλο από ένα role game του πατέρα – ένας ρόλος που κρατάει επί δεκαοχτώ χρόνια. Πολύ σύντομα αποκαλύπτεται πως τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο, πως ο νοερός «γιος» έχει «ενσαρκωθεί», και θα διεκδικήσει τα τραγικά όπλα της ανθρωπινότητάς του: τον φόνο του πατέρα, την (επαν)ένωση με την μητέρα, την ανθρώπινη τραγωδία.Ένα εφιαλτικό ψυχολογικό θρίλερ όπου ο Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή συναντάει το Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ του Έντουαρντ Άλμπι. Ή (και) ένα έργο για την αφύσικη συνθήκη της οικογένειας, για τον ανυπόφορο εαυτό, για τις παραισθητικές ταυτότητες της Δύσης, για την άβυσσο της ακατανόητης αγάπης.Συντελεστές:Κείμενο: Θανάσης ΤριαρίδηςΣκηνοθεσία: Λάζαρος ΓεωργακόπουλοςΜουσική: Χρήστος ΔιαμαντήςΒοηθός σκηνοθέτη & δραματολογική ανάλυση: Ροζαλί ΣινοπούλουΦωτισμοί: Νίκος ΒλασόπουλοςΦωτογραφίες παράστασης: Δέσποινα ΠατρικαράκουΠαραγωγή: Εκδόσεις ΕυρασίαΤιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργωνΠροπώληση εισιτηρίων: Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης, Τ. 22510-37394Πληροφορίες- Κρατήσεις : 2310257218, 6974655664Επίσης στο πλαίσιο του φεστιβάλ το Σάββατο και την Κυριακή 21 και 22 Ιανουαρίου θα παρουσιαστούν οι παιδικές παραστάσειςσε κείμενο Άκη Μητσούλη και σκηνοθεσία Παυλίνας Χαρέλα, με πρωταγωνιστές τους Μάριο Κωνσταντίνου, Χρήστο Γκουτσίδη και Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο καισε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαντζόπουλου και μουσική του Δημήτρη Λέκκα, με τους Χρήστο Γκουτσίδη, Δημήτρη Δάγκαλη, Ελένη Χρυσομάλλη, Ανδρομάχη Βουτσά, Βαλάντη Γαργάνη, Χριστόφορο Χριστοφορίδη (φιλική συμμετοχή).Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου μετά το τέλος της παράστασης «Τη λένε Εύα» θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με την παρουσία της πρωταγωνίστριας Εύας Κουμαριανού.Τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η προβολή του ντοκιμαντέρ «Κατερίνα Γώγου - Για την αποκατάσταση του μαύρου» σε σκηνοθεσία Αντώνη Μποσκοΐτη.Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου μετά το τέλος της παράστασης «Το Κιβώτιο» θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τον συγγραφέα Άρη Αλεξάνδρου, με την παρουσία του σκηνοθέτη και ηθοποιού Φώτη Μακρή.Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου μετά το τέλος της παράστασης «Νίνα2» θα πραγματοποιηθεί συζήτηση, με την παρουσία της πρωταγωνίστριας Κάτιας Σπελεράκη.Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου μετά το τέλος της παράστασης «Οιδίνους» θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με την παρουσία του συγγραφέα του έργου Θανάση Τριαρίδη, και των πρωταγωνιστών Λάζαρου Γεωργακόπουλου και Ευτυχίας Γιακουμή.Καινοτομία σημαντική του φετινού φεστιβάλ αποτελεί το «άπλωμά» του και εκτός Μυτιλήνης, σύμφωνα και με την επιθυμία του Δήμου Λέσβου. Έτσι την Τρίτη 17 Ιανουαρίου θα παρουσιαστεί στο Πλωμάρι η θεατρική παράσταση « Λωξάντρα», το Σάββατο 21 Ιανουαρίου η θεατρική παράσταση «Οι Σιδεράδες» και την Κυριακή η παιδική παράσταση « Μαγικοί Επιστήμονες», ενώ την Τρίτη 24 Ιανουαρίου η θεατρική παράσταση «Το Κιβώτιο» θα ανέβει στην Αγιάσο.Τα εισιτήρια τιμώνται 13€ και υπάρχει μειωμένο εισιτήριο 10€ για φοιτητές, άνεργους, πολύτεκνους και ΑΜΕΑ.Το εισιτήριο των παιδικών παραστάσεων είναι 8€ για τους ενήλικες και 5€ για τα παιδιά.Προπώληση : Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, Τ. 22510-37394Πληροφορίες – Κρατήσεις: 2310-257218, 6974655664