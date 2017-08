Θέατρο Άλφα - Ιδέα: Πρόγραμμα παραστάσεων 2017-2018

Ο Κώστας Γάκης και ο Κωνσταντίνος Μπιμπής (μέλη της ομάδας Ιδέα) μαζί με τον Λευτέρη Πλασκοβίτη, ανοίγουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις πόρτες της καινούριας τους στέγης, Θεάτρο Άλφα-Ιδέα, στο αθηναϊκό θεατρικό κοινό. Το θέατρο που ξεδιπλώνει τις εμπνεύσεις, τους πειραματισμούς και τις δημιουργίες της η ομάδα Ιδέα (Κώστας Γάκης, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Αθηνά Μουστάκα).Ένας θεατρικός χώρος 300 θέσεων στο κέντρο της Αθήνας, που πλημμύρισε τις νύχτες του προηγούμενου χειμώνα με δημοφιλείς sold out παραστάσεις, με μουσικές βραδιές και συναυλίες, θεατρικά σεμινάρια και διεθνείς παραγωγές καθώς επίσης και με την πετυχημένη διεξαγωγή του 1ου Duet Yourself Festival.Με δύο βραβεία Χόρν (Κώστας Γάκης 2006 και Κωνσταντίνος Μπιμπής 2017) και δύο συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ την προηγούμενη θεατρική σεζόν στις αποσκευές του, το θέατρο Άλφα-Ιδέα παρουσιάζει το πολύπλευρο θεατρικό του πρόγραμμα για τη θεατρική χρονιά που καταφθάνει και υπόσχεται στους απανταχού θεατρόφιλους να αποτελέσει και αυτή τη χρονιά το αγαπημένο τους θεατρικό στέκι στην καρδιά της Αθήνας.Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου στις 12:00 μμ θα πραγματοποιηθεί ένα live θεατρικό δρώμενο παρουσίασης του προγράμματος, σε μια διαφορετική συνέντευξη τύπου σε σκηνοθεσία Ομάδας Ιδέα στο θέατρο Άλφα- Ιδέα.ΣυνεχίζονταιΣκηνοθεσία: Ομάδα Ιδέα5ος χρόνοςΠρεμιέρα: Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017Κάθε Τετάρτη στις 19:00Μια σπαζοκεφαλιά υποκριτικής, ένα θεατρικό πάζλ από ποικίλα θεατρικά είδη και ύφη, ένας αγώνας να δοθεί στο ακέραιο η ουσία του έργου του Σαίξπηρ από την Ομάδα Ιδέα. Με όπλο την αθωότητα και την υψηλή σωματική τους ενέργεια οι δυο νεαροί performers, ο Κωνσταντίνος Μπιμπής και η Αθηνά Μουστάκα, ρίχνονται στην αρένα της σκηνής για να ανακαλύψουν από την αρχή τον πιο βαθύ, τον πιο παράλογο, τον πιο ακραίο, τον πιο θνησιγενή, τον πιο ποιητικά γελοίο έρωτα όλων των εποχών.Στην παράσταση συμμετέχει και ο Κώστας Γάκης, παίζοντας πιάνο, κιθάρα, κρουστά αλλά και «παρεμβαίνοντας» σε κρίσιμες στιγμές του έργου.Η παράσταση έχει τιμηθεί με 2 κρατικά βραβεία Κύπρου και κέρδισε το 1ο Βραβείο στο Διεθνές Festival de Teatro Clásico de Almagro της Ισπανίας. Συμμετείχε επίσης στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Σαίξπηρ στη Σερβία, στο Φεστιβάλ Folia '16, στην Πορτογαλία, στο Festival de Teatro Clasico MX στο Μεξικό καθώς και στο Φεστιβάλ Ελληνικού Θεάτρου στη Ζυρίχη της Ελβετίας και φέτος στο Teatro Circo στη Braga (Πορτογαλία).Ερμηνεύουν ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, η Αθηνά Μουστάκα και συμμετέχει ο Κώστας Γάκης, παίζοντας πιάνο, κιθάρα, κρουστά αλλά και "παρεμβαίνοντας" σε κρίσιμες στιγμές του έργου...Συντελεστές:ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Διονύσης ΚαψάληςΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Κώστας Γάκης, Αθηνά Μουστάκα, Κων/νος Μπιμπής.ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κώστας Γάκης - Κώστας ΛώλοςLIVE ΜΟΥΣΙΚΗ: Κώστας ΓάκηςΣΚΗΝΙΚΑ - ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Έλλη ΛιδωρικιώτηΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ: Θεοδώρα ΒεστάρχηΦΩΤΙΣΜΟΙ: Σάκης ΜπιρμπίληςΔ/ΝΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λευτέρης ΠλασκοβίτηςΣκηνοθεσία: Κώστας ΓάκηςΣύνθεση κειμένων: Ομάδα Ιδέα3ος χρόνοςΠρεμιέρα: Δευτέρα 2 Οκτωβρίου2017Για 4 μόνο παραστάσεις2, 9, 16 και 23 Οκτωβρίου«Το Δέντρο του Οιδίποδα» μετά την περσινή επιτυχία στο Θέατρο Άλφα.Ιδέα, στη Lousada της Πορτογαλίας (Φεστιβάλ FOLIA ΄17) και στη Νότιο Κορέα (Busan και Daegou) και με ένα Βραβείο Χόρν 2017 (Κων-νος Μπιμπής) στις αποσκευές του, συνεχίζει για λίγες παραστάσεις και τη Χειμερινή σεζόν 2017 - 2018.Ένα μεθυστικό πανηγύρι πάνω στην υπέροχη ιστορία του Οιδίποδα. Η ιστορία μιας καταραμένης γενιάς από την πρώτη άνθιση ως το μαρασμό που βασίζεται σε υλικό από 5 τραγωδίες (Οιδίποδας Τύραννος, Οιδίποδας επί Κολωνώ, Επτά επί Θήβας, Αντιγόνη, Φοίνισσες). Μια μυσταγωγία που αναζητά τις βαθιές, χοϊκές, αιμάτινες ρίζες. Τις δικές μας ρίζες. Οι ηθοποιοί για ένα μεγάλο μέρος της παράστασης αιωρούνται σε πανιά, καταβροχθίζουν άπληστα τον εναέριο χώρο του θεάτρου. Πίσω από αυτές τις εναέριες δράσεις κρύβεται μια απλή αρχή: ο τραγικός ήρωας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μαριονέτα στα χέρια των θεών...Επτά ηθοποιοί και ο σκηνοθέτης, ως μουσικός επί σκηνής, σκαρφαλώνουν το δέντρο του Οιδίποδα ξεκινώντας απ' την εποχή του Κάδμου, την ίδρυση της Θήβας, την αρχή του Ανθρώπου.Ένας 7μελής χορός σε μια αρχέγονη μοναξιά, σ' έναν ου-τόπο, σκαρώνει μια αφηγηματική τελετή προσκαλώντας όλους τους ήρωες να περιπλανηθούν μαζί με το τραγικό τους φορτίο άλλοτε σε ερήμους, άλλοτε στα ερείπια του Οίκου τους, άλλοτε σε κάποιο ρημαγμένο τσίρκο κι άλλοτε σ' αυτήν την ίδια τη θεατρική αίθουσα.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Κώστας ΓάκηςΚείμενο: Ομάδα ΙδέαΒοηθός Σκηνοθέτη: Ίριδα ΚανδρήΜουσική Σύνθεση: Κ. ΓάκηςΦωτισμοί: Χρ. ΘανάσουλαΕικαστική επιμέλεια: Βασ. ΣύρμαΔ/νση Παραγωγής: Λευτέρης ΠλασκοβίτηςΠαραγωγή: K2L Άλφα . Ιδέα Ε.ΕΕρμηνεύουν: Κώστας Γάκης, Μυρτώ Γκόνη, Σταύρος Λιλικάκης, Κώστας Μαγκλάρας, Νεφέλη Μαρκάκη, Αθηνά Μουστάκα, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Ανθή Φουντά.Δραματουργική επεξεργασία: Ομάδα ΙδέαΣκηνοθεσία: Κώστας ΓάκηςΚάθε Σάββατο στις 21:15 & Κυριακή στις 19:00Η Ομάδα Ιδέα, μετά τις δύο μεγάλες επιτυχίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις παραστάσεις «Ρωμαίος και Ιουλιέτα για 2» και «Το Δέντρο του Οιδίποδα», θα παρουσιάσουν την προσεχή χειμερινή σεζόν στο Θέατρο Άλφα.Ιδέα, την καλύτερη κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι, «Υπηρέτης δύο Αφεντάδων».Σε μια εποχή εξυπηρέτησης συμφερόντων και χρεών, εμείς αποφασίσαμε να (εξ)υπηρετούμε την τέχνη της κωμωδίας, να (εξ)υπηρετήσουμε τους κώδικες του πιο ξέφρενου θεατρικού είδους, της Commedia dell’ arte, να (εξ)υπηρετήσουμε τον Goldoni και ταυτόχρονα να (εξ)υπηρετήσουμε τις ψυχές μας και την εποχή μας.Οι υπηρέτες το κατάλαβαν πια πώς είναι υπηρέτες. Το νιώσαν στο πετσί τους και δεν ξέρουν (ακόμα) τι να κάνουν με αυτή τη συνειδητοποίηση. Γι αυτό κάνουν θέατρο. Θα μπορέσει κάποιος με τη μάσκα του υπηρέτη να γκρεμίσει την σκουριασμένη τραμπάλα;Η Ομάδα ΙΔΕΑ ασχολείται πρώτη φορά με μια καθαρόαιμη κωμωδία ανιχνεύοντας το βάθος του συγκεκριμένου θεατρικού είδους που έχει χάσει λίγο τη βαθιά του αξία. Την ουσιαστική του χρησιμότητα να κινητοποιεί, να προβληματίζει και να καταπραΰνει τις ταλαιπωρημένες συνειδήσεις της εποχής μας.Συντελεστές:Δραματουργική επεξεργασία: Ομάδα ΙδέαΣκηνοθεσία: Κώστας ΓάκηςΣκηνικά - Κοστούμια: Βασιλική ΣύρμαΜουσική: Κώστας ΓάκηςΔ/νση Παραγωγής: Λευτέρης ΠλασκοβίτηςΕρμηνεύουν:Δρακόπουλος Γιάννης, Ευθυμίου Χρήστος, Λιλικάκης Σταύρος, Μανιατάκου Λήδα, Μουστάκα Αθηνά, Μπιμπής Κων-νος, Παπουτσάκη Κατερίνα, Σβιτάιλο Ιβάν, Φίλιος Άκης.Σκηνοθεσία: Άρτεμις ΓρύμπλαΠρεμιέρα: 15 Οκτωβρίου 2017Κάθε Κυριακή στις 11:15Μετά τη μεγάλη επιτυχία της «Τελευταίας Μαύρης Γάτας» του Ευγένιου Τριβιζά, την παιδική σκηνή του θεάτρου Άλφα.Ιδέα καταλαμβάνει ο «Ματίας ο Πρώτος» της Άλκης Ζέη.Η Άλκη Ζέη, από τις πιο αγαπημένες συγγραφείς μικρών και μεγάλων, υπογράφει μια αντιπολεμική ιστορία, με πρωταγωνιστές όχι τους μεγάλους αλλά τα ίδια τα παιδιά. Ο Ματίας και οι φίλοι του έρχονται σε επαφή με τη βαρβαρότητα του πολέμου μόνο και μόνο για να μας θυμίσουν πως οι πόλεμοι πρέπει να σταματούν. Τα παιδικά μάτια δεν αντέχουν τον πόλεμο. Η φιλία δεν ανέχεται τον πόλεμο. Η αγάπη μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο.Μετά τον θάνατο των γονιών του, ο μικρός Ματίας, μοναδικός διάδοχος του θρόνου, στέφεται ο νεαρότερος βασιλιάς στην ιστορία. Απογοητευμένος από τον τρόπο που οι μεγάλοι κυβερνούσαν μέχρι τότε την χώρα και γνωρίζοντας το παράλογο παιχνίδι του πολέμου από κοντά, αποφασίζει να περάσει την εξουσία στα παιδιά!Με όπλο την αγνότητα της παιδικής ηλικίας και τη διαύγεια της παιδικής ματιάς και σκέψης, ο Ματίας και οι φίλοι του έρχονται να μας θυμίσουν πόσα μικρά και απλά πράγματα αρκούν για να πεις όχι στον πόλεμο, όχι στη βια και ένα μεγάλο ΝΑΙ στην αγάπη.Ο Ματίας λοιπόν φτιάχνει ένα δικό του κόσμο, ακριβώς όπως τον θέλει. Ορκίζεται να μην ξεχνά ποτέ να είναι παιδί και η γιορτή ξεκινά!Διασκευή: Άλκη ΖέηΣκηνοθεσία: Άρτεμις ΓρύμπλαΚοστούμια: Βασιλική ΣύρμαΣκηνικά: Μαργαρίτα ΚωνσταντινίδουΠρωτότυπη μουσική: Gary SalomonΣτίχοι: Άρτεμις ΓρύμπλαΧορογραφίες: Αυγουστίνος ΚούμουλοςΒοηθός σκηνοθέτη: Εύα ΔιαμαντήΠαραγωγή: Κ2L Άλφα.ΙδέαΕρμηνεύουν: Αργυρώ Βούρου, Κατερίνα Δημάτη, Γιώργος Ιωσηφίδης, Τάσος Κονταράτος, Λήδα Κουτσοδασκάλου, Ευθύμης Χαλκίδης.Σκηνοθεσία- διασκευή: Λίλλυ ΜελεμέΠρεμιέρα: Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017Κάθε Σάββατο στις 21:15 και από 29/10 κάθε Κυριακή στις 21:30Στο φουαγιέ – μπαρ του Θεάτρου Άλφα.Ιδέα«Έγκλημα στο Café-Noir» ονομάζεται η βραβευμένη και ξεκαρδιστική κωμωδία του αμερικανού σεναριογράφου και σκηνοθέτη David Landau η οποία, μετά την πρεμιέρα της το 1989 έχει παιχτεί πάνω από 100 φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές από τον αμερικανικό τύπο.Το έργο σατιρίζει τα κλισέ της αξέχαστης εποχής των film-noir, και μέσα από ένα γρήγορο ρυθμό πλοκής και συγκρούσεων ξεδιπλώνει ευφάνταστα ένα τοπίο όπου οι ήρωες, ειδομένοι μέσα από το μεγεθυντικό φακό της κωμωδίας, κινούνται ανάμεσα στη γοητεία και τη γελοιότητα, ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα.‘Ενας wannabe-ντετέκτιβ που καθρεφτίζεται στα ασπρόμαυρα πόστερ του θρυλικού Humphrey Bogart, ξεγλιστράει από τη μίζερη ζωή του ζωντανεύοντας μπροστά στα μάτια των θεατών το alter-ego του. Σε ένα ξεχασμένο μπαρ στην Καραιβική ο ένας φόνος διαδέχεται τον άλλον, και ο Ρικ Άρτσερ επιχειρεί να λύσει το μυστήριο.Πρόκειται για μια διαδραστική παράσταση στην οποία το κοινό απολαμβάνει ζωντανά την πρωτότυπη μουσική του έργου και κλασσικά τραγούδια εποχής, ενώ καλείται να συμβάλει στην εξέλιξη της ιστορίας επιλέγοντας το μυστήριο ή τον έρωτα, την αποκάλυψη ενός μυστικού ή την αποσιώπησή του.Όλα συμβαίνουν με μουσική ένα πιάνο, όπλα και «μπαμ μπαμ», solo performances και κηνυγητά, έρωτες, πάθη...au noir!Συντελεστές:Σκηνοθεσία- Διασκευή:Λίλλυ ΜελεμέΠρωτότυπη μουσική: David Landau, Nikki SternΣκηνικά-Κοστούμια: Βασιλική ΣύρμαΠαίζουν:Ειρήνη Κουμπαρούλη, Σωτήρης Μεντζέλος, Νάντια Πυθαρά, Μαρίνα Τσουμπρή, Ουσίκ ΧανικιάνΣύλληψη ιδέας - Κείμενο: ValSiaΣκηνοθεσία: Στέργιος ΚοντακιώτηςΠρεμιέρα: Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017Κάθε Κυριακή στις 21:00Μία πιθανή προέλευση της λέξης «Θεός» είναι το ρήμα «θεώμαι».Αντίστοιχα η λέξη «θεατής» προέρχεται ετυμολογικά από τη «θέαση» (δηλαδή από το ρήμα «θεώμαι»)Και οι δύο λοιπόν - Θεός και θεατής - κάτι παρακολουθούν.Με μόνη διαφορά πως το κάτι του πρώτου είναι τα πάντα (ορατά κι αόρατα) ενώ του δεύτερου όσα βρίσκονται μπροστά του (κι αυτά όχι πάντα).Ας πούμε λοιπόν οτι ο Θεατής (από δω και στο εξής με κεφαλαία) είναι ένας μικρός Θεός.Το βασικό ερώτημα όμως είναι άλλο.Τι εστί περίληψη υπόθεσης της παράστασης; (πόσο μάλλον όταν λέγεται ¨Σταχτομπούτα")Και τι πρέπει να γράφει το σκηνοθετικό σημείωμα;Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο κείμενο δίπλα σε κάθε παράσταση;1. Για να διευκολύνουμε τον Θεατή στα δυσνόητα βάθη του αχανούς σκοταδιού μας.2. Για να έχει ιδέα περί τίνος πρόκειται (λες και καταλαβαίνεις ποτέ τι είναι αυτό που θα δεις).3. Για να πουλήσουμε εξυπνάδα (γράφοντας κάτι ως δεδομένο ενώ καθόλου δεν είναι - βλ παραπάνω)4. Για να Τον πείσουμε να έρθει.Η απάντηση προφανής - εξ' ου και τελευταία στη σειρά. Πάμε απ' την αρχή λοιπόν, πιο ειλικρινά αυτή τη φορά:Περίληψη-Σκηνοθετικό σημείωμα:Έλα και θα σε κάνουμε ΘΕΟ!Στάχτη και μπού... Τι;Συντελεστές:Σύλληψη ιδέας - Κείμενο: ValSiaΣκηνοθεσία: Στέργιος ΚοντακιώτηςΣκηνικά-Κοστούμια: Δήμος ΚλημενώφΜουσική: ValSiaΦωτογραφίες: Σπύρος ΧατζηαγγελάκηςΠαίζουν: Βαλέρια Δημητριάδου - Αθανασία ΚουρκάκηΗ ιστορία δεν επαναλαμβάνεται»από τις ομάδες "Bus και" & " Μη Μου Up Two"Πρεμιέρα: Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017Κάθε Παρασκευή στις 21.30Ξεχάστε το σενάριο, ξεχάστε τους κανόνες, ξεχάστε ό,τι ξέρατε από θέατρο και ελάτε να το ξαναγνωρίσετε από την αρχή!Οι «Bus και» και οι «Μη Μου Up Two» είναι ντουέτα Improv Theater. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ανεβαίνουν στη σκηνή δημιουργώντας ένα ολόκληρο θεατρικό έργο επί τόπου. Χωρίς σενάριο, χωρίς προκαθορισμένους χαρακτήρες, χωρίς δικλείδες ασφαλείας. Με μόνο εργαλείο το πάθος τους για τη δημιουργία ιστοριών, σχηματίζουν σχέσεις και χαρακτήρες που θα ήθελες να είσαι εσύ. Αν δεν είσαι ήδη εσύ.Με έμπνευση μία ιδέα που θα δώσει το κοινό στην αρχή της παράστασης - ή και που δε θα δώσει αν το επιλέξει - όλα πλάθονται αυθόρμητα, από το μηδέν, επί σκηνής. Κάθε παράσταση είναι μοναδική, κάθε έργο πρωτότυπο κι η ιστορία, όπως είπαμε, δεν επαναλαμβάνεται!Συντελεστές:Παναγιώτης Δελαβίνιας,, Λίλα Μπάρμπα (Μη Μου Up Two) Μενέλαος Πρόκος, Βασιλική Κίσσα (Bus και)βασισμένο στο έργο του Κώστα ΤαχτσήΣκηνοθεσία: Βασίλης ΑνδρέουΠρεμιέρα: Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9:15 (μέχρι τις 24/10)Από τις 24 Οκτωβρίου η παράσταση θα παίζεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη στις 9:15Ξεκινώντας από την παιδική ηλικία του ήρωα στην αυλή ενός σπιτιού, ένα τοπίο φωτεινό που ευλογεί την ζωή, καταλήγουμε σε ένα δωμάτιο σκοτεινό.Ο ήρωας, αντιμέτωπος πια με τον ίδιο του εαυτό του. Το ταξίδι στην ζωή ενός ανθρώπου, μνήμες άλλοτε ωραίες, τρυφερές, από το χάδι της γιαγιάς και του πρώτου έρωτα, άλλοτε άσχημες, κραυγές από οικογενειακούς τσακωμούς που καταλήγουν να γίνουν, αυτή η μία κραυγή του ήρωα που αναγκάζεται πια να αντιμετωπίσει τον ίδιο του τον εαυτό, τόσο ως άτομο που δρα μέσα σε μία οικογένεια, όσο και ως ένας καλλιτέχνης που δρα μέσα στην κοινωνία.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Βασίλης ΑνδρέουΔιασκευή: Βασίλης Ανδρέου, Ομάδα ΑίολοςΒοηθός Σκηνοθέτη: Σοφία ΚαστρισίουΜουσική Σύνθεση: Σπύρος ΠαρασκευάκοςΤραγούδι: Νεφέλη ΚουρήΦωτογραφία: Γιάννης ΜπορομπόκαςΕνδυματολόγοι: Αφροδίτη Μηλιώνη- Δήμος ΚλιμενώφΕρμηνεύουν: Βλασία Κουτσού, Γιώργος Μακρής, Φαίδρα Παπανικολάου, Νατάσα Σφενδυλάκη, Θεόδωρος Χιντζίδης.Σκηνοθεσία: Κώστας ΦιλίππογλουΠρεμιέρα: Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017Για τέσσερις μοναδικές παραστάσεις 19-20-21-22 ΟκτωβρίουΤο θέατρο Άλφα.Ιδέα σε συνεργασία με την Goodheart Productions παρουσιάζει μόνο για τέσσερις βραδιές την παράσταση που συζητήθηκε όσο λίγες την περσινή σεζόν, “Μαύρο Χιόνι- το ημερολόγιο ενός μακαρίτη” σε σκηνοθεσία Κώστα Φιλίππογλου. Μια παράσταση βασισμένη στο αυτοβιογραφικό, απαράμιλλου χιούμορ Θεατρικό Μυθιστόρημα του Μιχαήλ Μπουλγκάκωφ, που έγραφε παράλληλα με το Μαιτρ και Μαργαρίτα και άφησε λόγω του θανάτου του ημιτελές (1936-1939).Ο Κώστας Φιλίππογλου, με την ιδιαίτερη αισθητική του, χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του σωματικού θεάτρου, για να δημιουργήσει μια ποιητική παράσταση με πηγαίο χιούμορ, έντονες κινηματογραφικές εναλλαγές εικόνων και καταιγιστικό ρυθμό, δίνοντας πνοή σε ένα έργο που αναδεικνύει την καταπίεση και την περιθωριοποίηση που υφίσταται ο καινοτόμος δημιουργός από το κατεστημένο, ο νέος καλλιτέχνης από τους γηραιότερους και ο ανυπεράσπιστος πολίτης από την εξουσία.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Κώστας ΦιλίππογλουΔιασκευή: Δήμητρα Κονδυλάκη, Κώστας ΦιλίππογλουΣκηνικά: Όλγα ΜπρούμαΚοστούμια: Μαργαρίτα ΔοσούλαΣυνεργάτης σκηνογράφος: Μιχαήλα ΠλιαπλιάΚατασκευή σκηνικού: Παναγιώτης ΜπλάναςΣχεδιασμός φωτισμών: Σάκης ΜπιρμπίληςΜουσική: Lost BodiesΒοηθός σκηνοθέτη: Γιώτα ΣερεμέτηΒ’ Βοηθός σκηνοθέτη: Σίλια ΚόηΦωτογραφίες : Βαγγέλης ΠουλήςΠαραγωγή: GoodHeart ProductionsΜε τους: Εύα Αγγελοπούλου, Γιάννη Γιαννούλη, Τάσο Δημητρόπουλο, Δημήτρη Δρόσο, Εύα Οικονόμου Βαμβακά, Γιάννη Στεφόπουλο και Κώστα ΦιλίππογλουΣκηνοθεσία: Γιάννης και Πάρης ΠιχαρίδηςΠρεμιέρα: Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017Κάθε Πέμπτη στις 21:15Κωμωδία ΜυστηρίουΗ ιστορία διαδραματίζεται στην Αθήνα το φθινόπωρο του 1989. Μία επιτυχημένη συγγραφέας λογοτεχνικών βιβλίων, ενώ προετοιμάζει το νέο της μυθιστόρημα, βιώνει μία κατάφορη επίθεση προς αυτήν, τόσο για την ιδιότητα της ως συγγραφέα όσο και στην ίδια της την προσωπικότητα.Στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει την επίθεση από έναν άγνωστο εκβιαστή, στρέφεται για βοήθεια στον πολύ καλό φίλο της και γείτονα, ο οποίος όμως, σε συνεργασία με έναν δικό του φίλο, έχει άλλα σχέδια.Οι σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται ανάμεσα στους τρεις χαρακτήρες, δημιουργούν τριγωνικές συγκρούσεις μεταξύ τους και η βραδιά, μέσα στην οποία εξελίσσεται η ιστορία, δεν είναι η αναμενόμενη για κανένα τους, καθώς θέματα ουσίας, όπως η φιλία, η συνύπαρξη και οι ανθρώπινες σχέσεις, δοκιμάζονται έντονα και αρκετά «μεταφυσικά».Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιάννης Πιχαρίδης / Πάρης ΠιχαρίδηςΕρμηνεύουν: Ιωάννης Βλαχογιάννης, Έφη Καραγιάννη, Σάκης ΚαρκαφίρηςΣκηνοθεσία: Στέλιος ΓιαννακόςΠρεμιέρα: Νοέμβριος 2017Κάθε Παρασκευή στις 18:30Ο Βλαδίμηρος και ο Εστραγκόν περιμένουν τον Γκοντό. Η αναμονή τίθεται σαν βασική κατάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης, κατάσταση όπου η ροή του χρόνου βιώνεται στην πιο καθαρή της μορφή. Οι δύο ήρωες νιώθουν την ανάγκη να γεμίσουν την ατέλειωτη αναμονή και να καταπολεμήσουν το αίσθημα ματαιότητας, πρόκειται για μια μάχη ανάμεσα στη διατήρηση ελπίδας και την παραίτηση. Οι πράξεις τους είναι στην ουσία ένα παιχνίδι, η άμυνα τους έναντι της παθητικότητας. Το παιχνίδι τους μοιάζει ταυτόχρονα μάταιο και αναγκαίο, κωμικό και ηρωικό, δίνει την αίσθηση μιας γλυκόπικρης γιορτής.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Στέλιος ΓιαννακόςΚαλλιτεχνική επίβλεψη: Κώστας ΓάκηςΜετάφραση: Αλεξάνδρα ΠαπαθανασοπούλουΜουσική: Θανάσης ΙσιδώρουΔιανομή:Βλαδίμηρος: Στέλιος ΓιαννακόςΕστραγκόν: Θανάσης ΙσιδώρουΜουσικός 1/ Πότζο : Σταύρος ΜαρκάλαςΜουσικός 2/ Λάκυ/ Αγόρι : Δημήτρης Μαμιός.Σκηνοθεσία: Λιλλυ ΜελεμεΠρεμιέρα: Ιανουάριος 2018Η μονόπρακτη τραγωδία του Όσκαρ Ουάιλντ, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και απαγορεύτηκε στην πουριτανική Αγγλία του 19ου αιώνα, είναι ένα σκοτεινό ποίημα για την σαρωτική δύναμη του ανεκπλήρωτου πόθου που μπορεί να γεννήσει τέρατα.Η βιβλική ιστορία της Σαλώμης που χόρεψε μπροστά στον πατριό της Ηρώδη τον «χορό των 7 πέπλων» και ζήτησε ως αντάλλαγμα την κεφαλή του Ιωάννη «επί πίνακι» , στο έργο του Ουάιλντ μετατρέπεται σε μια ακραία ιστορία εμμονής και σύγκρουσης κάτω από το πάλλευκο, αμείλικτο φως της Σελήνης.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Λίλλυ ΜελεμέΠρωτότυπη μουσική: Κώστας ΓάκηςΚοστούμια: Βασιλική Σύρμα,Επιμέλεια κίνησης: Μόνικα ΚολοκοτρώνηΦωτισμοί: Μελίνα ΜάσχαΣκηνοθεσία: Μαρία ΒαρδάκαΠρεμιέρα: Ιανουάριος 2018Το Πορφυρό Νησί» του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ, μία κωμωδία σε τέσσερις πράξεις με πρόλογο και επίλογο (ή μια πολιτική αλληγορία), θα σκηνοθετήσει η Μαρία Βαρδάκα την ερχόμενη σεζόν σε μία συμπαραγωγή του Δη.πε.θε. Κοζάνης και της ομάδας Άλφα – Ιδέα. Στο ρόλο του Γκενάντι Παμφίλοβιτς, του θιασάρχη που θα υποδυθεί τον Λόρδο Γκλέναρβαν ο Δημήτρης Παπανικολάου.Το έργο παρουσιάστηκε στη Μόσχα για πρώτη φορά στα 1928. Στην Ελλάδα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1978 από το Λαϊκό Πειραματικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Τριβιζά και μετάφραση Έρσης Βασιλικιώτη με τίτλο «Η Ερυθρά Νήσος».Είναι μια ευφάνταστη πολιτική κωμωδία, μια αλληγορία με έντονα τα στοιχεία της θεατρικότητας (θέατρο μέσα στο θέατρο στην πιο καθαρή του μορφή) και της αυτοβιογραφίας (ο Μπουλγκάκοφ φαίνεται να ταυτίζεται με το ρόλο του συγγραφέα του έργου του, μεταγράφοντας κωμικά τις επαγγελματικές και ιδεολογικές του περιπέτειες στο χώρο του θεάτρου).Το έργο γράφεται σε μια εποχή όπου το νέο κομμουνιστικό καθεστώς έχει ήδη εδραιώσει το συνολικό πλαίσιο της λειτουργίας του, το οποίο ο Μπουλγκάκοφ φαίνεται (πια) να αμφισβητεί. Παρότι συνεχίζει να έχει την εύνοια του Στάλιν, την εποχή του «Πορφυρού Νησιού» έχει ήδη πολιτογραφηθεί ως «αντισοβιετικός» συγγραφέας και οι πρώτες απαγορεύσεις των έργων του έχουν ξεκινήσει.Η παράσταση είναι μια συμπαραγωγή του Δη.πε.θε. Κοζάνης με την ομάδα Άλφα-Ιδέα και θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Άλφα - Ιδέα και στην κεντρική σκηνή του Δη.πε.θε. Κοζάνης από τον Ιανουάριο του 2018.Συντελεστές:Μετάφραση – Διασκευή – Σκηνοθεσία: Μαρία Βαρδάκα.Σκηνικά: Δημήτρης Πολυχρονιάδης.Κοστούμια: Κωνσταντίνος Γκουγκούνης.Βοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα Βαμβακάρη.Παίζουν: Δημήτρης Παπανικολάου - Γκενάντι Παμφίλοβιτς ο θιασάρχης που θα υποδυθεί τον ρόλο του Λόρδου Γκλέναρβαν, Εύα Βάρσου - Λύντια Ιβάνοβνα, γυναίκα του, που θα υποδυθεί το ρόλο της Λαίδης Γκλέναρβαν, Χρήστος Σκούρτας - Σάβα Λούκιτς, πρόεδρος της επιτροπής λογοκρισίαςΤο 2ο Duet Υοurself Festival θα πραγματοποιηθεί για μια ακόμα φορά στο θέατρο μας και θα ανακοινωθούν προσεχώς οι ημερομηνίες διεξαγωγής του.Το αναλυτικό πρόγραμμα των θεατρικών σεμιναρίων για τη θεατρική σεζόν 2017-2018 θα ανακοινωθεί προσεχώς.Θέατρο Άλφα.ΙδέαΠατησίων 37, ΠολυτεχνείοΤηλ.: (210) 5238742, 5221444www.alfaidea.gr