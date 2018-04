Απρίλιος στο ΚΘΒΕ

Δύο νέες παραγωγές, που βρίσκονται σε εντατικό ρυθμό προβών, έρχονται τον Απρίλιο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ένας Απρίλιος γεμάτος με νέες παραγωγές, επιτυχημένες παραστάσεις που συνεχίζονται αλλά και ενδιαφέρουσες μετακλήσεις που φιλοξενούνται στη Μονή Λαζαριστών. Παράλληλα, η παράσταση του ΚΘΒΕ «Οι Ηλίθιοι» συνεχίζει την παρουσίαση της σε δημοτικά θέατρα του Ν. Θεσσαλονίκης και η «Ασκητική» συνεχίζει τον επιτυχημένο κύκλο παρουσιάσεων της στη Βόρεια Ελλάδα.Νέες παραγωγέςΜετάφραση: Κοραλία ΣωτηριάδουΣκηνοθεσία: Τάκης ΤζαμαργιάςΈναρξη: Σάββατο 14 Απριλίου 2018Φουαγιέ της ΕΜΣΗμέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 21.00Διάρκεια: 120’Το έργο του Ιρλανδού βραβευμένου συγγραφέα, Nτένις Κέλλυ, πολυμεταφρασμένου και καταξιωμένου στην ελληνική σκηνή, διερευνά την ατομική ευθύνη και την κοινωνική συνείδηση του καθενός μας. Μήπως στην προσπάθεια να περιχαρακώσουμε τα όριά μας, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους δικούς μας από τους «άλλους», γινόμαστε από θύματα θύτες; Ο Τάκης Τζαμαργιάς σκηνοθετεί ένα δυνατό και σύγχρονο κείμενο που εγείρει ερωτήματα, θέτει διλήμματα και προκαλεί προβληματισμούς σχετικά με τη βία και το ρατσισμό σήμερα.Η παράσταση είναι κατάλληλη άνω των 15 ετών.Συντελεστές Μετάφραση: Κοραλία Σωτηριάδου, Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς, Σκηνικά – Κοστούμια: Εδουάρδος Γεωργίου, Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης, Βοηθός Σκηνοθέτη: Ζαχαρούλα Οικονόμου, Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Δανάη Πανά, Β’ βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Θρασύβουλος Καλαϊτζίδης, Φωτογράφιση παράστασης: Τάσος Θώμογλου, Οργάνωση παραγωγής: Βαλεντίνη ΚαλπίνηΠαίζουν: Χρήστος Διαμαντούδης, Ελένη Θυμιοπούλου, Χρίστος ΣτυλιανούΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ STADTSTHEATER STUTTGARTΣκηνοθεσία: Μιχάλης ΣιώναςΒασιλικό ΘέατροΠρώτη παρουσίαση: Πέμπτη 26 & Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, στις 21:00Διάρκεια: 60’Μια παράσταση – project που αντλεί την έμπνευσή της από το υλικό που συγκεντρώθηκε στο ετήσιο καλλιτεχνικό εργαστήρι για νεαρούς πρόσφυγες του ΚΘΒΕ. Το πρότζεκτ δεν εστιάζει μελοδραματικά στο παρελθόν, τις χαμένες πατρίδες, όσα αφέθηκαν πίσω. Σκοπός του είναι να αναδείξει τους τρόπους που οι νέοι πρόσφυγες προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν, τις ελπίδες και τα όνειρά τους για το μέλλον.Η παράσταση έχει επιλεγεί από το «The Future of Europe – International Theatre Festival» του Κρατικού Θεάτρου της Στουτγκάρδης, Schauspiel Stuttgart και θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο του 2018, μαζί με παραστάσεις του Piccolo Teatro του Μιλάνου, του Célestins Théâtre της Λυόν, του Εθνικού Θεάτρου της Αθήνας, του Εθνικού Θεάτρου Καταλονίας της Βαρκελώνης και του Vigszinhaz της Βουδαπέστης.Συντελεστές: Σκηνοθεσία, Συγγραφή κειμένου, Σκηνικά, Φωτισμοί: Μιχάλης Σιώνας, Κείμενο Προλόγου «Διογενεία»: Σωτήρης Δημητρίου, Κοστούμια: Χρήστος Μπρούφας, Μουσική σύνθεση: Γιάννης Τσεμπερλίδης, Μιχάλης Σιώνας, Ζωντανή εκτέλεση: Γιάννης Τσεμπερλίδης, Κίνηση: Έντι Λάμε, Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Νικόλας Μαραγκόπουλος, Β’ βοηθός σκηνοθέτη: Λίλα Βλαχοπούλου, Γ’ βοηθός σκηνοθέτη: Βαΐτση Κωνσταντίνα, Φωτογράφιση παράστασης: Τάσος Θώμογλου, Οργάνωση Παραγωγής: Εύα ΚουμανδράκηΠαίζουν: Στεφανία Ζώρα, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Γιάννης Τσεμπερλίδης.Σκηνοθεσία: Πάνος ΔεληνικόπουλοςΛήξη: Κυριακή 22 Απριλίου 2018Μικρό Θέατρο της Μονής ΛαζαριστώνΗμέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 18:00, Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο 21:00, Κυριακή 19:00 (Με αγγλικούς υπέρτιτλους κάθε Παρασκευή)Διάρκεια: 70’Τι είναι ο έρωτας; Τέσσερις άνθρωποι βάζουν αυτό το ερώτημα και προσπαθούν να το απαντήσουν. Ένας άνδρας, μια γυναίκα, μια μάνα, ένα παιδί. Δύο γυναίκες, δύο αγόρια. Δύο κορίτσια, δύο άνδρες. Τέσσερις άνθρωποι.Βασισμένος στην Πρώτη αγάπη του Ι. Κονδυλάκη, ο Άκης Δήμου γράφει μια παραλλαγή του γνωστού διηγήματος, για την ιερή, την απελπισμένη Πρώτη αγάπη.Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Πάνος Δεληνικόπουλος, Σκηνικά – Κοστούμια: Φανή Σκουλικίδη Μπουκουβάλα, Φωτισμοί: Ελένη Χούμου, Επιμέλεια κίνησης: Ειρήνη Καλογηρά, Α’ βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Λιάτσου, Β’ βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Χριστοφίδου, Γ’ βοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία Ζαχαράκη, Φωτογράφιση παράστασης: Τάσος Θώμογλου, Οργάνωση παραγωγής: Marleen VerschureenΠαίζουν: Μομώ Βλάχου, Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία ΤσιμάΜετάφραση-Δραματουργική επεξεργασία-Σκηνοθεσία: Δημοσθένης ΠαπαδόπουλοςΛήξη: Κυριακή 6 Μαΐου 2018Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΗμέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη: 18.00, Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 21:00, Κυριακή 19:00 (Με αγγλικούς υπέρτιτλους κάθε Σάββατο & Κυριακή)Διάρκεια: 90’Ένας γιος επιστρέφει στην πόλη που γεννήθηκε για την κηδεία του πατέρα του και βιώνει ξανά όλη την προηγούμενη ζωή του. Ένα έργο με πολύ χιούμορ και βαθιά συγκίνηση που παρουσιάζει με πολύ μοντέρνο τρόπο το μικροαστικό κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον του εικοστού αιώνα στην Ιρλανδία μέσα στο οποίο μεγάλωσε ένα παιδί που τώρα ως ενήλικας το ζει σχεδόν ψυχαναλυτικά και λυτρωτικά από την αρχή.Συντελεστές: Μετάφραση – Δραματουργική επεξεργασία - Σκηνοθεσία: Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Σκηνικά: Σταύρος Λίτινας, Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη, Μουσική Επιμέλεια: Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης, Βοηθός Σκηνοθέτη: Στεφανία Βλάχου, Β’ βοηθός σκηνοθέτη: Χρυσάνθη Τσολάκη, Φωτογράφιση παράστασης: Τάσος Θώμογλου, Οργάνωση παραγωγής: Φιλοθέη ΕλευθεριάδουΣτον ρόλο του ΝΤΑ ο Κώστας ΣαντάςΠαίζουν: Νίκος Καπέλιος, Δημήτρης Κοτζιάς, Λίλιαν Παλάντζα, Αναστάσης Ροϊλός, Χριστίνα – Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Σιακάρας, Ορέστης Χαλκιάς, Μαρία Χατζηιωαννίδου.Σκηνοθεσία: Χριστίνα ΧατζηβασιλείουΛήξη: Κυριακή 29 Απριλίου 2018Βασιλικό ΘέατροΚάθε Κυριακή στις 11:00 / Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία στις 10:30Διάρκεια: 120’Η πιο συναρπαστική και γοητευτική ιστορία αγάπης για ένα κορίτσι αλλιώτικο από τα άλλα. Ένα κορίτσι που αγωνίζεται για τα πιστεύω της και τον έρωτά της. Ένας καπετάνιος γένους θηλυκού.Ένας άντρας με κίτρινο σκουφί. Μια κερασιά. Ένας παπαγάλος. Ένα τρελό πλήρωμα από άντρες. Η περιπέτεια αρχίζει και έχει όνομα: Ελίζα!Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Χριστίνα Χατζηβασιλείου, Σκηνικά – Κοστούμια: Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα – Ράνια Υφαντίδου, Μουσική: Ελένη Καραΐνδρου, Στίχοι: Μαριανίνα Κριεζή, Ενορχήστρωση: Παναγιώτης Μπάρλας, Κίνηση: Ειρήνη Καλογηρά, Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου, Video Art: Ευάγγελος Μολυβιάτης, Σπαθογραφίες: Σόνια Ψωμιάδου, Ηχητικό περιβάλλον: Γιάννης Οικονόμου, Μουσική διδασκαλία: Νίκος Βουδούρης, Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Λαζαρίδου, Βοηθός σκηνογράφων: Isabela Tudorache, Βοηθός ενδυματολόγων: Μαρία - Δήμητρα Βέττα, Φωτογράφιση παραγωγής: Τάσος Θώμογλου, Οργάνωση Παραγωγής: Φιλοθέη ΕλευθεριάδουΠαίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα, Θάνος Φερετζέλης, Γιώργος Σφυρίδης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Δημήτρης Καρτόκης, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Γιώργος Τσαγκαράκης, Αλέξανδρος ΚωχΜουσικοί επί σκηνής: Γιάννης Αμπεριάδης, Γιάννης Οικονόμου(EINS AUF DIE FRESSE)Μετάφραση: Γιάννα ΤσόκουΣκηνοθεσία: Στέλλα ΜιχαηλίδουΜονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός)Παράσταση για το κοινό: Κυριακή 15 Απριλίου 2018, ώρα 19:00Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία στις 10:30Διάρκεια: 100’Σε σύντομες και γεμάτες δράση σκηνές, ο Χάχφελντ παρακολουθεί την καθημερινότητα τεσσάρων εφήβων μετά την αυτοκτονία του συμμαθητή τους. Πόσο τους αφορά η απώλεια του μοναχικού Μάτσε;Ένα τολμηρό έργο που θίγει με σύγχρονο τρόπο, το ζήτημα του εκφοβισμού στο σχολείο και καλεί νέους και ενήλικες θεατές να προβληματιστούν πάνω σε θέματα όπως: βία, φιλία, προσωπική ευθύνη, φόβος, μοναξιά, σεξουαλικότητα, σχέσεις στο σχολείο και στην οικογένεια.Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά και εφήβους άνω των 12 ετών (απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου).Συντελεστές: Μετάφραση: Γιάννα Τσόκου, Σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλίδου, Σκηνικά: Λίλα Καρακώστα, Κοστούμια: Ελίνα Ευταξία, Μουσική: Κώστας Βόμβολος, Στίχοι τραγουδιών: Μάρα Τσικάρα, Κίνηση: Στέλλα Μιχαηλίδου, Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος, Video Art: Μπάμπης Βενετόπουλος, Α’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Άννη Τσολακίδου, Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη – Βοηθός κινησιολόγου: Αρετή Μίχου, Βοηθός Σκηνογράφου: Κέλλυ Εφραιμίδου, Βοηθός ενδυματολόγου: Μαλαματή Ευθυμιάδου, Φωτογράφηση παράστασης: Τάσος Θώμογλου, Οργάνωση Παραγωγής: Δημοσθένης Πάνος, Οδηγός Σκηνής: Βαλεντίνη ΚαλπίνηΔιανομή με αλφαβητική σειρά: Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου, Άννα Κυριακίδου, Νίκος Μήλιας, Νίκος Ορτετζάτος, Στέφανος Πίττας, Θοδωρής Πολυζώνης, Βασίλης Σεϊμένης, Στέργιος Τζαφέρης, Φωτεινή-Δήμητρα Τιμοθέου, Μάρα Τσικάρα, Γιάννης ΧαρίσηςΜουσικός επί σκηνής – DJ: Δημήτρης Καπετάνιος / Παναγιώτης Μητσόπουλος.BREAKDANCE SHOW από τους: Τζέλο Κλέμεντ (bboy Kelment) & Ρέβο Κουλουχασβίλι (bboy Revo) του BLACKOUT CREWΣύλληψη ιδέας – σκηνοθεσία: Κατερίνα ΚαραδήμαΘέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών ΣπουδώνΑπό το Σάββατο 14 Απριλίου 2018 και κάθε Σάββατο στις 12.00Διάρκεια: 30’Μια παράσταση έκπληξη για τους πολύ μικρούς φίλους αλλά και τους θεατρόφιλους που θα ήθελαν να ζήσουν αυτή τη μοναδική θεατρική εμπειρία, αποτέλεσμα τετραετούς έρευνας των δράσεων και αντιδράσεων ενός μωρού.Για βρέφη από 8 μηνών έως νήπια 4 χρονών.Συντελεστές: Σύλληψη ιδέας – σκηνοθεσία: Κατερίνα Καραδήμα, Σκηνικά – κοστούμια: Λίλη Κυριλή, Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Αντώνης Μίκροβας, Φωτογράφιση παράστασης: Τάσος Θώμογλου, Οργάνωση παραγωγής: Βαλεντίνη ΚαλπίνηΠαίζει: Μαριάννα ΑβραμάκηΠαραστάσεις σε Δημοτικά Θέατρα του Ν. ΘεσσαλονίκηςΣκηνοθεσία: Γρηγόρης ΠαπαδόπουλοςΔημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη»Από Πέμπτη 12 Απριλίου έως Κυριακή 15 Απριλίου 2018, στις 21.00Διάρκεια: 110’Ένα έργο που σατιρίζει τα κοινωνικά ήθη και τα πολιτικά συστήματα του 20ου αιώνα γραμμένο από τον σπουδαίο και πολυβραβευμένο Αμερικανό θεατρικό συγγραφέα και σεναριογράφο Νηλ Σάιμον.Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές, Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Σκηνικά-Κοστούμια: Χρύσα Σερδάρη, Μουσική: Κωστής Βοζίκης, Χορογραφία-Κίνηση: Κωνσταντίνος Γεράρδος, Φωτισμοί: Δήμητρα Αλουτζανίδου, Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Μπαγανά, Φωτογράφιση παράστασης: Τάσος Θώμογλου, Οργάνωση παραγωγής: Αθανασία ΑνδρώνηΠαίζουν: Έκτωρ Καλούδης, Γιάννης Μαστρογιάννης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Κλειώ – Δανάη Οθωναίου, Ρούλα Παντελίδου, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Βασίλης Σπυρόπουλος, Πολυξένη Σπυροπούλου, Γιάννης ΤσάτσαρηςΣκηνοθετική επιμέλεια: Ανδρέας ΚουτσουρέληςΔημοτικό Θέατρο ΑλεξανδρούποληςΠέμπτη 26 Απριλίου 2018, στις 21.00Πολιτιστικό Κύτταρο, ΚομοτηνήΠαρασκευή 27 Απριλίου 2018, στις 21.00«Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο. Καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή.»Μια θεατροποιημένη εκδοχή του γνωστού έργου του Νίκου Καζαντζάκη, ενός συμπυκνωμένου κειμένου που εκφράζει τη μεταφυσική πίστη του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα.Η παράσταση παρουσιάζεται με υπέρτιτλους στα αγγλικά.Συντελεστές: Σκηνοθετική επιμέλεια: Ανδρέας Κουτσουρέλης, Επιμέλεια σκηνογραφίας-κοστουμιών: Μαρία Μυλωνά, Βοηθός σκηνοθέτη: Στάθης Βούτος, Φωτογράφιση παράστασης: Τάσος Θώμογλου, Οργάνωση παραγωγής: Δημοσθένης ΠάνοςΠαίζουν οι ηθοποιοί: Στάθης Βούτος, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Νίκος Νικολάου, Δημήτρης Παλαιοχωρίτης, Κώστας Ίτσιος, Γιάννης ΓκρέζιοςΣκηνοθεσία: Γ. ΚακλέαςΑπό Παρασκευή 20 Απριλίου 2018Μονή Λαζαριστών – Σκηνή Σωκράτης ΚαραντινόςΗμέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη & Κυριακή 20:00, Πέμπτη & Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:15Διάρκεια: 120’Μια απολαυστική σάτιρα που αντλεί από την κλασική δραματουργία, το μελόδραμα, τη λογοτεχνία του φανταστικού, έως την παρωδία του κινηματογράφου των ταινιών τρόμου, «Η κατάρα της Ίρμα Βεπ», παρουσιάζεται για λίγες παραστάσεις στη Μονή Λαζαριστών. Μία ιστορία πάθους και μυστηρίου με απίστευτες κωμικές ανατροπές. Μια θεατρική περιπέτεια γέλιου, μεταφυσικής αγωνίας και ακραίου ερωτικού πάθους.Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας, Μετάφραση: Λάκης Λαζόπουλος, Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Άκης Σακελλαρίου, Μαριλένα Παναγιωτοπούλου, Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη, Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης, Κινησιολογία: Αγγελική Τρομπούκη, Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Μιχαλόπουλος, Βίντεο-Προβολές: Κάρολος Πορφύρης, Βοηθός σκηνοθέτη: Νουρμάλα Ήστυ, Βοηθός σκηνογράφου: Ελίνα Δράκου, Βοηθοί ενδυματολόγου: Μαίρη Μαρμαρινού, Χάρης Σταματόπουλος.Παίζουν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φάνης ΜουρατίδηςΣκηνοθεσία: Ταξιάρχης ΧάνοςΜικρό Θέατρο Μονής ΛαζαριστώνΣάββατο 28 & Κυριακή 29 Απριλίου 2018, 18:00 & 21:00Διάρκεια: 90’Η Εταιρεία Θεάτρου Θέση, μετά την επιτυχημένη πορεία της παράστασης «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» παρουσιάζει τη δεύτερή της παραγωγή, τον «Δον Κιχώτη», του Μιχαήλ Θερβάντες, σε σκηνοθεσία Ταξιάρχη Χάνου. Οι πέντε ηθοποιοί, επηρεασμένοι από την ισπανική κουλτούρα, με όπλο την αθωότητα, τη σωματικότητα, τον λόγο, τη μουσική και τη φαντασία τους, αφηγούνται την ιστορία του ονειροπόλου ιδαλγού από τη Μάντσα.Συντελεστές: Συγγραφέας: Μιχαήλ Θερβάντες, Μετάφραση - Διασκευή: Εταιρεία Θεάτρου Θέση - Ταξιάρχης Χάνος, Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Χάνος, Μουσική: Διαμαντής Αδαμαντίδης, Στίχοι: Διαμαντής Αδαμαντίδης, Ταξιάρχης Χάνος, Επιμέλεια Κίνησης: Χρυσάνθη Μπαδέκα, Σκηνικά - Κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα, Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος, Βοηθός Σκηνοθέτη: Ανδρομάχη Φουντουλίδου, Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας, Βίντεο: Χρυσάνθη Μπαδέκα, Σκίτσο: Αχιλλέας Μεσάικος, Body Music: Σωτηρία ΡουβολήΠαίζουν: Τρυφωνία Αγγελίδου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Αχιλλέας Αναγνώστου, Γιάννης Σαμψαλάκης, Μαρία ΧάνουΠαρασκευή 20 Απριλίου, στις 20.30Βασιλικό ΘέατροΗ Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υποδέχεται στην πόλη μας τον πολυβραβευμένο φλαουτίστα Maurice Steger, που έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς σε όλο τον κόσμο, σε μία συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.Ο Maurice Steger είναι αναγνωρισμένος ως ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της μουσικής μπαρόκ των ημερών μας, ενώ έχει χαρακτηριστεί από την Independent ως ‘ο κορυφαίος στο φλάουτο με ράμφος παγκοσμίως’. Στη σύμπραξή του με την Κ.Ο.Θ. θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα μεταδώσει όλη τη μεγαλοπρέπεια, τη ζωντάνια και τη μελωδικότητα της μουσικής μπαρόκ, μέσα από έργα των Χάινεχεν, Τέλεμαν, Λίο, Βιβάλντι και Σαμαρτίνι, ενώ θα ολοκληρωθεί με την ‘Surprise Symphony’του Χάυντν.Διεύθυνση ορχήστρας/φλάουτο με ράμφος: Maurice StegerΠρόγραμμα:Γιόχαν Ντέιβιντ Χάινεχεν (1689-1758): Concerto G Dur für Violine, Oboe, Streicher, Flöten, Oboen und b.c., SeiH 214Γκέοργκ Φίλιπ Τέλεμαν (1681-1767): Concerto C Dur für Blockflöte, Streicher und b.c., TWV 51:C1Λεονάρντο Λίο (1694-1744): Sinfonia aus der Oper ‚Andromaca’ für zwei Hörner, zwei Oboen, Streicher & b.c.Αντόνιο Βιβάλντι (1678-1741): Concerto d - Moll für Vl Streicher und b.c. RV 246 (σόλο βιολί: Σίμος Παπάνας)Τζουζέπε Σαμαρτίνι (1695-1750): Concerto F Major for Recorder, Strings & b.cΤζόζεφ Χάυντν (1732-1809): Symphony Nr 94 (‘Surprise Symphony’)Προπώληση εισιτηρίων από το εκδοτήριο της Κ.Ο.Θ. (Λεωφόρος Νίκης 73, Τ. 2310 236990 (Δευτέρα-Πέμπτη) 09:00-17:00, Παρασκευή 09:00-14:00) και από το www.tsso.gr