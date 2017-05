Beloved- Ελληνογερμανική συνεργασία στο Θέατρο Τέχνης

Μια ελληνο-γερμανική συνεργασία ανάμεσα στη Manuela Hartel, τη Χριστίνα Κάλμπαρη και τον Σταύρο Γασπαράτο, η οποία ερευνά τη συναισθηματική, ψυχολογική και πνευματική διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης.Η ελληνο-γερμανική συνεργασία μεταξύ των Manuela Hartel (Βιντεοτέχνη, Μόναχο), Χριστίνας Κάλμπαρη (Εικαστικές Τέχνες, Αθήνα) και Σταύρου Γασπαράτου (Ηχητική Τέχνη, Αθήνα) ερευνά τον άνθρωπο ως προς το ψυχικό, συναισθηματικό και φυσικό του φάσμα. Η performance αναφέρεται στον άνθρωπο ως δημιουργό και ως δημιουργία και κυρίως ως ζων πλάσμα.Στην επεξεργασία βίντεο της Manuela Hartel πάνω στα σχέδια της Χριστίνας Κάλμπαρη, σκιαγραφούνται οι χαρακτήρες των μορφών και τους δίνεται η εντολή να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εφαρμόζεται μια τεχνική χαρτογράφησης βίντεο πάνω στα σχέδια, τα οποία προβάλλονται πάνω στον σκηνικό χώρο και στο σώμα του ερμηνευτή. Το σώμα βρίσκεται ενταγμένο σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και λειτουργεί άλλοτε ως η κεντρική φιγούρα ή απλώς ως μια λεπτομέρεια της συνολικής προβαλλόμενης εικόνας. Οι όμορφες και ταυτόχρονα απόκοσμες ζωγραφικές φιγούρες επιδιώκουν να επικοινωνήσουν με τον εσώτερο εαυτό μας ή με τα ξεχασμένα παιδικά μας κομμάτια.Η τρυφερή μουσική του Σταύρου Γασπαράτου, αλληλεπιδρά με τις εικόνες και την φωνή της Manuela Hartel. Πρόκειται για μια ζωντανή ηχογράφηση, που αναπαράγει και αναδιατάσσει τους φωνητικούς ήχους ώστε να τονισθούν οι πολλαπλές πτυχές της ακουστικής μας αντίληψης επί της σύνθεσης του. Η performance αυτή δημιουργήθηκε και προσαρμόστηκε ειδικά για τον χώρο του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν στην Αθήνα. Παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της Documenta 14, και αναφέρεται στην έννοια του εαυτού: ζητήματα ταυτότητας, η ψυχολογική διάσταση της ύπαρξης, η διάφορες πτυχές του εαυτού, ο εαυτός και ο Άλλος. Ένα μοναδικά εντυπωσιακό διόραμα πολυμέσων που εκτελείται από τον ερμηνευτή και τις ψηφιακές αναπαραγωγές του.Manuela Hartel - βίντεο, performance, φωνήΧριστίνα Κάλμπαρη - σχέδια, εικαστική ανάπτυξηΣταύρος Γασπαράτος - μουσική, live ElectronicsΙφιγένεια Νταουντάκη - βοηθός κοστουμιού και χώρουΧρύσα Αποστολάκη – βοηθόςΗ Manuela Hartel δημιουργεί εγκαταστάσεις βίντεο για το θέατρο και την όπερα - μεταξύ άλλων συνεργάζεται με την Bavarian State Opera, την Junge Oper Stuttgart, την Orchester am Jakobsplatz και με παραγωγές σύγχρονου χορού και θεάτρου του Μονάχου. Σκηνοθετεί τις δικές της βίντεο-μουσικές παραστάσεις σε διάφορους χώρους, τους οποίους επεκτείνει και μεταμορφώνει μέσω των βίντεο προβολών της. Εμφανίζεται ως ερμηνεύτρια επί σκηνής, ενσωματώνοντας το σώμα της μέσα στο ψηφιακό σκηνικό της και στις εικόνες των προβολών. Χρησιμοποιεί ως μέσο έκφρασης τη φωνή και το κείμενο, και υποστηρίζεται από μουσικούς και συνθέτες της Neue Musik και ηλεκτρονικής μουσικής. Το 2009 έγινε η πρεμιέρα της performance της «Es ist kein‘ Zeit / Δεν υπάρχει χρόνος» στο Μόναχο. Ακολούθησαν οι «Lohengrin Pirates», «Tosca Pirates» και «Fidelio Pirates» ως ζωντανές εικαστικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των Φεστιβάλ Όπερας της Bavarian State Opera 2009-2011.Ακολούθησε το 2012 η παράσταση «Rites de Passage» σε μια προτεσταντική εκκλησία και το «Ring-Motives», μια διαδραστική ιστοσελίδα για το Έτος Wagner. Το 2015 πραγματοποίησε την performance «Set Fire to Flames» και προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο RODEO Festival 2016 στο Μόναχο. To 2016 παρουσίασε επίσης το «No Weapon Formed Against Me Shall Prosper» στο UNPAINTED art lab 3.0 στο Μόναχο. Αυτή την εποχή ετοιμάζει την βίντεο/ηχητική εγκατάσταση και performance «BELOVED!», που θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Μαΐου 2017 στην Αθήνα.Η Χριστίνα Κάλμπαρη σπούδασε ζωγραφική στην Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, φωτογραφία στη Σχολή Καλών Τεχνών Βερολίνου και Ψηφιακές Μορφές Τέχνης στο μεταπτυχιακό τμήμα της ΑΣΚΤ Αθηνών. Εχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε ατομικές εκθέσεις (Francoise Heitsch Gallery, Μόναχο / Joey Ramone Gallery, Ρόττερνταμ, Ολλανδία / Γκαλερί Μπαταγιάννη, Αθήνα / ΑrtCore Gallery, Bari, Ιταλία / Αίθουσα Τέχνης Αθηνών) και σε ομαδικές εκθέσεις, ενώ έργα της βρίσκονται σε μουσεία (Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο Φρυσσίρα, Σκιρώνειο Μουσείο κ.α) και σε ιδιωτικές συλλογές. Το 2001 έλαβε το 1ο Βραβείο Φωτογραφίας στην 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης στη Φλωρεντία. Παράλληλα εργάζεται ως σκηνογράφος-ενδυματολόγος στο θέατρο (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Φεστιβάλ Αθηνών, Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν κλπ.)Ο Σταύρος Γασπαράτος είναι συνθέτης και sound artist. Εκτός από τα προσωπικά του έργα συνθέτει μουσική για το Θέατρο, τον Κινηματογράφο και τον Χορό. Από το 2000 έχει συνθέσει μουσική για πάνω από 100 παραγωγές, συνεργαζόμενος με μερικούς από τους σημαντικότερους δημιουργούς και φορείς (Εθνικό Θέατρο, Φεστιβάλ Αθηνών, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Φεστιβάλ Επιδαύρου, Μέγαρο Μουσικής, Κρατική Σχολή Χορού, Θέατρο του Νέου Κόσμου Ryerson Theatre School - Toronto, Mime Festival – London, Dock 11 – Berlin, De Wagg – Amsterdam, Macau C.C. - China, Paris Villette, EMPAC – N.Y., Dallas Opera , BAM – New York κ.α. )Το 2016 γράφει την μουσική για τo “Recess” μέρος του έργου “Rules of the Game” σε χορογραφία του Jonah Bokaer, Μια συμπαραγωγη του BAM | NY και της Όπερας του Ντάλας Ακολουθεί παγκόσμια περιοδία.Το 2015 δημιουργεί την μουσική performance – installation με τίτλο «Tiple Echo» για τα εγκαίνια του Onassis Cultural Center – New York.Το Φθινόπορο του 2014 παρουσιάσε τη νέα του προσωπική δουλειά “Expanded Piano” στην Αμερική και το EMPAC (New York) που κυκλοφόρησε στην Γερμανική Ad Noiseam το καλοκαίρι του 2015.Το Φθινόπορο του 2013 κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ «Seven». Από την σπουδαία Γερμανική Εταιρεία Ad Noiseam (Βερολίνο).Τον Ιούνιο του 2009 συνέθεσε τη μουσική για την multimedia εκδήλωση τωνεγκαινίων του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, σε σκηνοθεσία Αθηνάς Τσαγκάρη.Το 2008 κυκλοφορησε το προσωπικό του άλμπουμ «Rehearsals» μια συλλογή μεμουσική για θέατρο και χορό.Θέατρο Τέχνης Καρόλου ΚουνΦρυνίχου 14, Πλάκατηλέφωνα ταμείου: 2103222464 & 2103236732Είσοδος 10 ευρώ & 5 ευρώ μειωμένο | Διάρκεια 50 λεπτάπροπώληση: www.viva.gr