«Cineλθετε» με τον Δ. Ατζαράκη και τον Θ. Ζάμπρα στο θέατρο Εγνατία

Μετά από 4 sold out παραστάσεις στην Αθήνα ο Διονύσης Ατζαράκης και ο Θωμάς Ζάμπρας έρχονται στην σκηνή του θεάτρου Εγνατία στη Θεσσαλονίκη με τη μοναδική Stand-Up Comedy παράσταση «Cineλθετε» το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 στις 21.00.Σε μιάμιση ώρα ασταμάτητου γέλιου, μιλούν για την καθημερινότητα, τις σχέσεις, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τα Τρίκαλα, τα σχολικά τους χρόνια, το facebook, τα ψυχολογικά τους, τον Μπάτμαν και τις πρώην τους. Αν έχετε και εσείς θέματα με την ποιότητα του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού τοπίου στις ημέρες μας, ή απλά θέματα με την πρώην σας , η παράσταση «Cineλθετε» είναι ιδανική για εσάς. Μην τους χάσετε!Ο Διονύσης Ατζαράκης γεννήθηκε στις 16/12, ανήμερα των γενεθλίων του.Σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Σκηνοθεσία Κινηματογράφου (Σχολή Σταυράκου), Υποκριτική (Ίασμος/Studio ΝΑΜΑ) και Media Governance (MSc, London School of Economics). Όταν έκλεισε το 20ο έτος της ηλικίας του, ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με το stand-up comedy και δεν σταμάτησε ποτέ, έχοντας κάνει μέχρι σήμερα παραστάσεις σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην Αγγλία. Όταν έκλεισε το 21ο έτος της ηλικίας του, έγινε 22. Τηλεοπτικά παρουσίασε την εκπομπή ΠΕΔΕΣ στον ALPHA, την κωμική εκπομπή M for Movies στο MTV καθώς και την εκπομπή Cinéλθετε στον ΣΚΑΪ, την οποία επίσης συγγράφει και σκηνοθετεί. Επιπλέον γράφει τα COMedICS, μια σειρά από χιουμοριστικά webcomics που κυκλοφορούν και στα βιβλιοπωλεία από την Jemma Press. Είναι τοξότης και δεν πιστεύει στα ζώδια.O Ζάμπρας Θωμάς το πάλευε με το χιούμορ όλη του τη ζωή. Τελικά ήρθαν ισοπαλία. Το πιο παλιό χιουμοριστικό πράγμα που θυμάται να ζηλεύει, είναι τα κόμιξ Αστερίξ και Οβελίξ και τον Ισοβίτη του Αρκά. Από τότε προσπαθούσε να είναι αστείος. Είναι από τα Τρίκαλα και δουλεύει στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας πως οι ξένοι μας παίρνουν τις δουλειές. Όταν δεν γράφει σενάρια και παίζει στο τηλεοπτικό Cineλθετε με τον Διονύση Ατζαράκη θα τον βρείτε να κάνει παραστάσεις Stand Up Comedy σε Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα ή να αρθρογραφεί στο Oneman. Ενίοτε είναι και σπίτι του και αράζει, αλλά εκεί δεν μπορείτε να τον βρείτε.Παράσταση: Σάββατο 21/1 και Κυριακή 22/1Θέατρο Εγνατία – Πατριάρχου Ιωακείμ 1 Πλ. Αγ. Σοφίας τηλ.2310 231431 Ώρα: 21:00 Διάρκεια: 90’ Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ . Φοιτητικό / Ανέργων 8 Ευρώ.Παραγωγή: Θέατρο CoronetΠροπώληση εισιτηρίων: ταμείο Θεάτρου (2310 231431)Ηλεκτρονικά στο www.viva.gr , τηλεφωνικά στο 11876 , www.public.gr και όλα τα καταστήματα Public.