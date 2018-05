Deus ex machina Festival 2018 στο Από Μηχανής Θέατρο

Η ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής στο Από Μηχανής Θεός / Deus ex machina Festival παρατείνεται

έως και την Κυριακή 6 Μαΐου.



Μια νέα εποχή ξεκίνησε από τον περασμένο Οκτώβρη για το Από Μηχανής Θέατρο, μια χρονιά κατά την οποία, με χαρακτηριστικά το πολυσυλλεκτικό και ποικιλόμορφο ρεπερτόριο, διαμορφώθηκε ένας τόπος καλλιτεχνικής συνάντησης που τιμήθηκε με τη παρουσία πάνω από 50.000 θεατών. Με αυτήν τη χαρά αλλά και την ευθύνη απέναντι στο κοινό, το Από Μηχανής Θέατρο συνεχίζει δυναμικά την πορεία του στα θεατρικά πράγματα και υπόσχεται μια ακόμα πιο δημιουργική συνέχεια!



Στο κλείσιμο αυτής της συναρπαστικής θεατρικής σεζόν, το Από Μηχανής Θέατρο «ανοίγει» ακόμα περισσότερο: στις δύο 100 τετραγωνικών σκηνές του και καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιούνιου (1η έως και 30 Ιουνίου), φιλοδοξεί να μετασχηματιστεί σε μια φιλόξενη πλατφόρμα πάνω στην τέχνη του θεάτρου. Δημιουργοί κάθε καλλιτεχνικού προσανατολισμού προσκαλούνται να πειραματιστούν και να παρουσιάσουν, να επικοινωνήσουν και να ζυμωθούν με απόλυτη ελευθερία στην έννοια του…από μηχανής!



Από μηχανής Θεός / ex machina: κατά την κορύφωση του δράματος κι όταν τα πράγματα δείχνουν να φτάνουν σε αδιέξοδο, η εμφάνιση με τη βοήθεια μηχανισμού, συνήθως γερανού, κάποιου θεϊκού προσώπου που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εξέλιξη της δραματικής πλοκής.



Όχι, δεν είναι προϋπόθεση η εμφάνιση θεών και γερανών στις σκηνές του Από Μηχανής Θεάτρου! Ούτε η χρήση μέρους ή ολόκληρης τραγωδίας! Εκείνο που ζητείται, είναι το πώς η έννοια του από μηχανής θεού γίνεται αντιληπτή στο σήμερα. Πόσο τελικά ορίζουμε οι ίδιοι τη μοίρα μας; Επιδιώκουμε κάποιον εξωγενή παράγοντα να έρθει για να μας «σώσει»; Μήπως τελικά εμείς οι ίδιοι είμαστε δημιουργοί του προσωπικού μας μεσσία σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας ή/και να αποποιηθούμε την ευθύνη μας στα πράγματα μεταθέτοντας την σε τρίτους;



Αυτοί είναι ορισμένοι μόνο από τους προβληματισμούς που η έννοια από μηχανής θεός ενεργοποιεί. Το Από Μηχανής Θέατρο προτρέπει τους και τις δημιουργούς να θέσουν τις δικές τους σκέψεις επί σκηνής με ελευθερία και τόλμη, χωρίς όριο για τη χρήση ή μη κειμένου, τι είδους κειμένου και ποιας έκτασης. Με μοναδική προϋπόθεση τον τρόπο με τον οποίο καθένας και καθεμιά αντιλαμβάνεται σήμερα τον από μηχανής θεό και με επιθυμία να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος που όχι μόνο θα προβάλει τις σύγχρονες καλλιτεχνικές φόρμες και πρακτικές αλλά θα αντανακλά και θα συνδέεται με όσα συμβαίνουν στο τώρα εκτός σκηνής.



Για τις ανάγκες των παραγωγών που θα λάβουν μέρος στο «Από Μηχανής Θεός / Deus ex machina Festival 2018», το Από Μηχανής Θέατρο παρέχει τις δύο σκηνές του με πλήρη τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επιπλέον στέκεται αρωγός της επικοινωνίας των συμμετοχών μέσω των social media, της ιστοσελίδας του θεάτρου, δελτίων τύπου κλπ.



Για δήλωσεις συμμετοχής, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του θεάτρου:



https://amtheater.gr/news/deus-ex-machina-festival έως και την Κυριακή 6 Μαΐου.



Πληροφορίες: 210. 5232097