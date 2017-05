Το Θέατρο Άλφα.Ιδέα, υλοποιώντας μία όμορφη ιδέα του Κώστα Γάκη, δημιούργησε ένα φεστιβάλ για νέους ηθοποιούς, το «Duet yourself festival», το οποίο ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία, ωραίες ερμηνείες και μεγάλη συμμετοχή θεατών.Το φεστιβάλ είχε διάρκεια τριών ημερών και διαγωνίστηκαν 22 θεατρικές ομάδες.Η κριτική επιτροπή του φεστιβάλ (Γάκης Κώστας, Βεϊζί Αριόν, Μουστάκα Αθηνά, Μπιμπής Κων/νος, Πλασκοβίτης Λευτέρης) έδωσε 3 βραβεία (το 2ο εξ ημισείας) και 3 επαίνους.1.Στέλιος Γιαννακός, Θανάσης Ισιδώρου. Σάμουελ Μπέκετ - «Περιμένοντας τον Γκοντό»2. Ομάδα Μη Μου Up Two / Παναγιώτης Δελαβίνιας, Λίλα Μπάρμπα - «Θυμάσαι πώς γνωριστήκαμε;»2. Ομάδα Βus / Μενέλαος Πρόκος, Βασιλική Κίσσα. «Τhe Bench»3. Αθανασία Κουρκάκη, Βαλέρια Δημητριάδου - «Σταχτομπούτα»1. Διονύσης Λάνης, Ηρώ Παπακωνσταντίνου - «Χάρολντ και Μώντ»2. Βαλεντίνα Κάντα, Νατάσα Καλογήρου - «Τρωάδες»3. Μάρδη Μηλιαρά, Έυη Κολιούλη - «Νεύρωσις»