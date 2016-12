Ένα one man show με τον Σωτήρη Μεντζέλο στο Θέατρο Άλφα.Ιδέα

Το θέατρο Άλφα.Ιδέα, πιστό στην παράδοση του….. πρωτοχρονιάτικου χαρτοπαικτικού τζόγου, ρισκάρει να τραβήξει από 18, να πάει all in με Βαλέ-Πέντε και να δώσει μικρόφωνο στον Σωτήρη Μεντζέλο για ένα βράδυ, στις 28 Δεκεμβρίου.



Λίγες μέρες πριν την αλλαγή του χρόνου το φλερτ, η «FRIENDZONE», η νυχτερινή διασκέδαση και μια ριζογκοφρέτα ενώνονται σε μια ιστορία πάθους και μυστηρίου.



Η συνέχεια επί της οθόνης.



ΑΚΥΡΟ.



Η συνέχεια στο φουαγιέ του Θεάτρου Άλφα.Ιδέα.



Υ.Γ.1. Οι φήμες που λένε ότι το μπαρ θα μοιράζει μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ελέγχονται για την αλήθεια τους.



Υ.Γ.2. Οι φήμες που λένε ότι στο μπαρ θα υπάρχουν διαθέσιμα ποτά, είναι απόλυτα αληθείς.



Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016, στις 22.00



Είσοδος: ελεύθερη



Σύλληψη-Ερμηνεία: Σωτήρης Μεντζέλος



Φωτογραφία αφίσας: Γιάννης Λεγάκης



Special thanks to: Μαρίνα Τσουμπρή, Εύη Δόβελου, Μαρίνα Κανελλοπούλου



Θέατρο Άλφα.Ιδέα



Πατησίων 37 και Στουρνάρη, Πολυτεχνείο



Τηλ.: (210) 5238742, 5221444