EVOLve (Tunnel of Oppression) του Δημήτρη Πλαβούκου στο Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής

Η παράσταση «EVOLve» από το Tunnel of Oppression, του Δημήτρη Πλαβούκου, θα φιλοξενηθεί στο Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής, από τη Δευτέρα 6 Μαρτίου έως την Τρίτη 4 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20.00.



Λίγα λόγια για το έργο:



Στo πλαίσιo της δημιουργίας της καινούργιας του παράστασης, ο σεναριογράφος τη φαντάζεται να παίρνει ζωή μπροστά στο κοινό του. Με πρωταγωνιστές δύο ψυχολόγους, ο σεναριογράφος παρουσιάζει τους πελάτες τους στο κοινό, μέσα από τις ιστορίες των οποίων θίγει σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα καταπίεσης, κακοποίησης και διάκρισης, όλα στο όνομα της αγάπης και του έρωτα.



Με σκοπό να σπάσει τα στερεότυπα και να παρουσιάσει την αγάπη ως κάθαρση και λύση όλων των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων που θίγονται στην παράσταση, ο σεναριογράφος παραπατάει ανάμεσα στη φαντασία του - η οποία δίνει ζωή στους ήρωες του - και στην πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει. Η κεντρική ιστορία της παράστασης διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη, το 1999. Οι ιστορίες των πελατών των δυο ψυχολόγων εκτυλίσσονται στα γραφεία τους, σε έναν ουρανοξύστη του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, μέσα στο χρονικό πλαίσιο της κεντρικής ιστορίας των δύο πρωταγωνιστών.



Η ιστορία του σεναριογράφου της παράστασης, διαδραματίζεται στη σημερινή εποχή, στην Αθήνα.



Η παράσταση



Ο Δημήτρης Πλαβούκος ενώνει τις αναπαραστάσεις σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων που θίγονται στη διαδραστική περφορμανς Tunnel of Oppression και δημιουργεί μια καινούργια ιστορία. Με κέντρο τους μια ιστορία αγάπης, οι αναπαραστάσεις μπλέκουν με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας και μετατρέπουν την παράσταση σε μεγεθυντικό καθρέπτη της καθημερινότητας. Η βία, ο ρατσισμός, η διάκριση, η ομοφοβία και η καταπίεση που δέχονται ομάδες ανθρώπων, παρουσιάζεται μέσα από τους μονολόγους και παροτρύνουν το θεατή να ανοίξει τα μάτια στην πραγματικότητα γύρω του και να λύσει τη σιωπή του. Με στόχο την ενημέρωση, την κατανόηση και την αποδοχή, το EVOLve του Tunnel of Oppression, εξυμνεί και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.



Μετά το τέλος της παράστασης θα ακολουθήσει αποφόρτιση από την ομάδα Ψυχολόγων του Tunnel of Oppression και ενημέρωση από φορείς.



Λίγα λόγια για το Tunnel of Oppression



Η διαδραστική περφόρμανς Tunnel of Oppression ξεκίνησε το 1993 από φοιτητές του Western Illinois University με σκοπό την επιμόρφωση και ενημέρωση φοιτητών και γονέων πάνω σε θέματα ρατσισμού και ενδοσχολικής βίας. Μέσα από αναπαραστάσεις που αντικατόπτριζαν σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, το Tunnel of Oppression σύντομα έγινε ένα εργαλείο που υιοθέτησαν φοιτητικοί σύλλογοι ανά τις ΗΠΑ.



Μετά την έξοδο του κοινού από το «Τούνελ», ομάδα Ψυχολόγων παρέχει αποφόρτιση στο κοινό καθώς φορείς ενημερώνουν τους επισκέπτες με τρόπους που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια για να σταματήσει ο κύκλος της βίας. Στην Ελλάδα ήρθε από τον Δημήτρη Πλαβούκο το Μάρτιο του 2015, με σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα βίας, διάκρισης, ρατσισμού, ομοφοβίας και σχολικού εκφοβισμού.



Οι συντελεστές:



Παίζουν (αλφαβητικά): Παναγιώτης Αυχουδιάς, Δημήτρης Βιτάλης, Ιωσήφ Γεωργάνος, Τόνια Γεωργακοπούλου, Γιώργος Γιακουβάκης, Λένα Γλωσσοπούλου, Σταυριάννα Γούση, Φανή Γρύλλη, Σταύρος Δημόπουλος, Αμαλία Δόξα, Μιχάλης Ζιαραγκάλης, Κωνσταντίνος Κάππας, Τζίνα Κριτή, Αίγλη Κυριάκου, Παναγιώτης Μπακολουκάς, Κωνσταντίνος Μποσυνάκης, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Ίντα Παρασκευά, Ράνια Πρωτοσύγγελου, Δημήτρης Πλαβούκος, Νάνσυ Πλαβούκου, Δήμητρα Τζιμούρτου, Κωνσταντίνος

Χατζηθεοδώρου.



Τραγούδι: Αλέξανδρος Καυκάς, Δώρα Κυρίου, Ορφέας Μακράκης, Κριστίνα Οαντσέα.



Μουσική: Βαγγέλης Μακρής, Όλγα Μακρή Στίχοι: Αναστασία Δούκα, Βαγγέλης Μακρής, Δημήτρης Πλαβούκος.



Φωτογραφία: Σταύρος Δημόπουλος.



Graphic Design: Τζίνα Κριτή Σκηνογραφία: Ήρα Καραγκούνη.



Βοηθός σκηνοθέτη: Λένα Γλωσσοπούλου.



Κείμενο: Δημήτρης Πλαβούκος, Κωνσταντίνος Μποσυνάκης.



Σκηνοθεσία: Δημήτρης Πλαβούκος.



Υπεύθυνη Ομάδας Ψυχολογικής Αποφόρτισης: Αναστασία Δούκα.



Ομάδα Ψυχολογικής Αποφόρτισης: Ευάγγελος Γεωργουλέας, Βασιλική Κουρόγλου, Ευφροσύνη Μάνθου Ψυχολόγος: Δημήτρης Πετρούνιας.



EVOLve Tunnel of Oppression από Δευτέρα 6 Μαρτίου έως και Τρίτη 4 Απριλίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20.00.



Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής Αγ. Όρους 16 & Κων/πόλεως 115, Μετρό Κεραμεικού, 104 47 Βοτανικός Αθήνα τηλ: 210-3425.637