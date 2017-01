«Faith» της Kate Robin με τη Ζέτα Δούκα και τον Παναγιώτη Μπουγιούρη στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»

Το πρωτοποριακό για την εποχή του έργο της Kate Robin ανεβαίνει στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», στo πλαίσιo των Θεατρικών Κύκλων West End του Δήμου Καλαμαριάς και των «Θεατρικών Βηματισμών στην Καλαμαριά», σε απόδοση και σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη, για να μας αποδείξει ότι όλα είναι δυνατά στην αγάπη και τον έρωτα!



Η συγγραφέας μπαίνει βαθιά στη ψυχοσύνθεση ενός πληγωμένου ζευγαριού και παρακολουθεί βήμα βήμα τις αντιδράσεις τους, σε ένα παιχνίδι επιβολής και αλλεπάλληλων συναισθηματικών συγκρούσεων και εναλλαγών που οδηγούν σε ένα θεαματικό φινάλε.



O Κεν και η Λίζα, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης ανακαλύπτουν πως η σχέση τους βρίσκεται σε αδιέξοδο και ανάμεσα τους υπάρχουν μυστικά και ψέματα. Εκείνη, συντηρητική Νεοϋορκέζα ψυχοθεραπεύτρια, αφοσιωμένη στη σχέση τους κι εκείνος μποέμ κινηματογραφιστής… Όταν έρχεται η πρώτη αποκάλυψη, η ρωγμή είναι καταλυτική. Πώς εκείνος θα καταφέρει να επουλώσει τις πληγές και να ξανακερδίσει την χαμένη εμπιστοσύνη της; Tι θα επακολουθήσει όταν συναινέσουν να μπει ανάμεσα τους κριτής σε αυτή τη «μάχη» μια κάμερα που θα τους παρακολουθεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο; Θα κερδίσουν τη χαμένη ελευθερία ή θα μπουν σε μια νέα φυλακή; Ένα παιχνίδι όπου ο έρωτας δείχνει αγεφύρωτος, αλλά η αληθινή αγάπη είναι γέφυρα, που στο τέλος θα ενώσει τις ψυχές τους.



Σημείωμα σκηνοθέτη:



Το «intrigue with Faye» το οποίο αποφάσισα να μετονομάσω χαρακτηριστικά σε «faith», είναι ένα σύγχρονο έργο σχέσεων γραμμένο από την γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό συγγραφέα και παραγωγό του "Six Feet Under" Kate Robin, που είναι το πρώτο της έργο και είχα την τύχη να το παρακολουθήσω στην επίσημη πρεμιέρα του στη Νέα Υόρκη το 2013, με πρωταγωνιστές τους γνωστούς τηλεοπτικούς σταρ Benjamin Bratt και Julianna Marguiles.



Αυτό που με εντυπωσίασε και αποφάσισα να το ανεβάσω στην Ελλάδα ήταν ότι μίλησε στο συναίσθημά μου και είδα σε πολλούς από τους διαλόγους τον εαυτό μου σε αρκετές σχέσεις μου. Στο έργο της Kate Robin οι παίκτες μπαίνουν στη μάχη οπλισμένοι με λεκτικές φαρέτρες και προσπαθούν να επουλώσουν πληγές και τραύματα του παρελθόντος, όταν αποκαλύπτονται ψέματα και απιστίες και αποφασίζουν να ακολουθήσουν το μονοπάτι της αγάπης, ξεπερνώντας τα εμπόδια του έρωτα και της απιστίας με έναν ανορθόδοξο τρόπο.



Τοποθετούν μια κάμερα στην 24ωρη καθημερινότητα τους παρακολουθώντας την προσωπική ζωή ο ένας του άλλου και αναλύοντας τα συναισθήματα που τους προκαλούν οι εικόνες που βλέπουν. Τέλος, θα έλεγα ότι το έργο ήταν προάγγελος της σημερινής εποχής όπου τα social media κυριαρχούν και όλοι έχουν την ανάγκη να μοιραστούν την προσωπική τους ζωή μέσα από μια κάμερα!



Πρωταγωνιστούν: Ζέτα Δούκα και Παναγιώτης Μπουγιούρης



Συντελεστές:



Κείμενο: Kate Robin

Απόδοση-Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Βάλαρης

Σκηνικά: Διονύσης Χριστοφιλογιάννης

Κοστούμια: Αλέξης Φούκος

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Video art: Βασίλης Αντωνιάδης (filmskin)

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Ειδικός συνεργάτης: Ντίνος Λέλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Καλλιόπη Κοτζαηλία

Γραφιστικά: Ρούλα Δανιήλ

Παραγωγή: Φιλοθέατον Ε.Ε.



Ευχαριστούμε για τη φιλική συμμετοχή του στα video της παράστασης, τους:

Άκη Σακελλαρίου, Μαρία Κορινθίου, Σύλβια Δεληκούρα και Γιώργο Βάλαρη



Παράσταση: Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, ώρα 21.00 και

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, ώρα 19.00



Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος & 10 ευρώ φοιτητικό- ανέργων



Προπώληση εισιτηρίων: Ταμείο Δημοτικού θεάτρου «Μελίνα Μερκούρη, Τ. 2310458591



Πληροφορίες- Κρατήσεις : Αραβανιτίδου Χρύσα, Τ. 2310257218