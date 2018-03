H Freekey στο PassPort Kεραμεικός

Μετά τις sold out εμφανίσεις της στο Booze Coperativa, η Freekey, ολοκληρώνει τις χειμερινές εμφανίσεις της, με ένα μοναδικό show στο PassPortKεραμεικός, την Πρωταπριλιά στις 21.15!Η Freekey είναι ένα καρτουνίστικο, κωμικό, αλλά και μεφιστοφελικό πλάσμα που εισβάλει μαζί με τους δύο πιστούς ακόλουθούς της (freekoula) για να καταστρέψει το show της Σαρλότ Ντιβέ, μιας καλλιτεχνικής περσόνας που είναι ακριβώς ό,τι λέει το όνομά της: μια ντίβα!Έτσι ξεκινάει μεταξύ τους μια «μάχη» σε πολλά επίπεδα, ένα μουσικό παιχνίδι με διασκευές μεγάλων ροκ και ποπ επιτυχιών με μια πιο γκροτέσκ αισθητική που πλαισιώνεται από κωμικούς διαλόγους, διαδραστικά παιχνίδια με το κοινό και χορογραφίες.Η Ντίβα «αμύνεται» με κομμάτια της Whitney Houston, της Gloria Gaynor και της Beyonce και η Φρίκη της απαντά με Chemical Brothers, Rage Against the Machine και Prodigy, ώσπου να πετύχει η Φρίκη την ολική μεταμόρφωση της Ντίβας, κλείνοντας το μάτι στο κοινό...Τα κείμενα είναι όλα πρωτότυπα, έχουν κωμικό χαρακτήρα, εξυπηρετούν τη δράση και μιλάνε για μια «άλλη» οπτική γωνία των πραγμάτων, που μπορεί κανείς ν’ ακολουθήσει, αυτός είναι εξάλλου ο λόγος που η Φρίκη βρίσκεται εκεί!Σκοπός της παράστασης είναι να κάνει τον κόσμο να απελευθερωθεί και να διασκεδάσει, ακόμη και να συμμετέχει στις πρωτότυπες χορογραφίες γνωστών κομματιών, όπως το Thriller του Michael Jackson, το Cabaret της Lisa Minnelli και πολλές ακόμα, καθώς όλη η παράσταση έχει σαν βασικό άξονα το χορευτικό στοιχείο.Σκηνοθεσία: Ρενάτα ΚαπετανάκηΚείμενα: Ρενάτα Καπετανάκη & Άννυ ΘεοχάρηΧορογραφίες: Κάλλια ΘεοδοσιάδηΕνορχήστρωση: Λουκάς ΓιαννακίτσαςΕικαστικές δημιουργίες - Σκηνικά: Φαίδρα ΧάρδαΚοστούμια: Ντίνα ΠολέμηΟργάνωση Παραγωγης: Χρυσάνθη ΓεωργαντίδουΛουκάς Γιαννακίτσας, κοντραμπάσοΧρήστος Σπυράτος, ηλεκτρική κιθάραΑποστόλης Μπουρνιάς, κρουστάΧαράλαμπος Παρίτσης, βιολίΓεωργία ΚοτόκουΚάλλια ΘεοδοσιάδηΣαρλότ Ντιβέ η Ιωάννα ΜονέδαΦρίκη (Freekey) η Ρενάτα ΚαπετανάκηPasspost ΚεραμεικόςΚεραμεικού 58 & Μαραθώνος, Αθήνα | Τηλ. 2105222203Κυριακή 1η Απριλίου | Ώρα έναρξης 21.15Διάρκεια: 130' με διάλειμμαΕίσοδος: από 7 ευρώ στο viva.gr, 9 ευρώ στο ταμείοΚρατήσεις – πληροφορίες: 2121050020, 2105222203