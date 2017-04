Οι «Εξ’Αφορμής» παρουσιάζουν την καινούργια τους παράσταση με τίτλο «Άλφα»

Οι «Εξ'Αφορμής» παρουσιάζουν νέα δουλειά στο ΠΟΡΤΑ τον Απρίλιο. Ποίηση και χορός εξερευνούν χέρι χέρι τον άνθρωπο μέσα στον χρόνο. Αυτόν τον δρόμο φωτίζουν τα «Τέσσερα Κουαρτέτα» του Τ.Σ. Έλιοτ».Στόχος των Εξ’Αφορμής είναι να συναντηθούν επί σκηνής τρεις τέχνες εκείνη του λόγου, του χορού και της μουσικής. Στις 20 Απρίλιου του 2017 θα παρουσιάσουν την καινούργια τους παραγωγή με τίτλο «Άλφα» στο ΠΟΡΤΑ.Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μίρκα Κρεστενίτη, με χορογράφο την εμπνεύστρια του «Άλφα», Αντωνία Οικονόμου. Μαζί τους θα βρίσκονται 13 ταλαντούχοι χορευτές και ηθοποιοί. Το «Άλφα» είναι μια διασκευή πάνω στο ποιητικό έργο «Τέσσερα Κουαρτέτα» του Τ.Σ. Έλιοτ. Η παράσταση είναι ένα ταξίδι, ένα ταξίδι ανίχνευσης. Μέσα από αυτό το ταξίδι διερευνάται και αναλύεται, ενώ παράλληλα δοκιμάζεται, με εργαλεία τον χορό και την ποίηση του Έλιοτ, μια από τις επανεμφανιζόμενες έννοιες στην ιστορία της ανθρώπινης ανίχνευσης: η έννοια του χρόνου. Όλη η παράσταση ξετυλίγεται γύρω από ένα installation το οποίο είναι στο μέγεθος της σκηνής. Οι χορευτές καλούνται να αλληλεπιδράσουν με την εγκατάσταση καθώς αυτή παίζει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής του έργου. Την εκτέλεση παραγωγής έχει αναλάβει η Αντωνία Οικονόμου.Τα «Τέσσερα Κουαρτέτα» του Τ.Σ. Έλιοτ είναι ένα συνθετικό έργο με μουσικότητα και δύναμη. Με κίνηση και λόγο βαθύ, μέσα από αλληγορίες της εξωτερικής ζωής, φτάνει στην ουσία της ύπαρξης και του σκοπού της ζωής, συνοψίζοντας το σύνολο της ανθρώπινης περιπέτειας. Ο Έλιοτ με την ποιητική του πρόζα στέλνει ένα μήνυμα με ένα τρόπο σχεδόν προφητικό. Ένα μήνυμα για την αλλαγή που χρειάζεται τόσο πολύ η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί όμως αυτή η αλλαγή να επιβληθεί εξωτερικά, παρά μόνο να επιτευχθεί μέσα από κάθε άτομο. Ο συγγραφέας υπογραμμίζει ότι η γνώση, η εσωτερική πορεία και η αυτοσυγκέντρωση είναι το μυστικό της ανθρώπινης υπόθεσης στην εξέλιξη της.Διατυπώνει την ανάγκη της επιστροφής του ανθρώπου στις πρωταρχικές πηγές μετά το τέλος μιας μακριάς και γεμάτης περιπέτειας περιπλάνησης. Πάλι η πρώτη Αρχή. Αυτήν την περιπλάνηση βιώνει η ηρωίδα του «Άλφα» αρθρώνοντας την ποίηση του Έλιοτ.«Στο ακίνητο σημείο του κόσμου που γυρίζειΣτην αρχή μου βρίσκεται το τέλος μουΣτο τέλος μου βρίσκεται η αρχή μου»Έτσι η έννοια του τέλους συνυπάρχει στη γέννηση του ανθρώπου μέσα σε μία συνεχή ροή, αλλεπάλληλων κύκλων. Η άγονη χώρα της καθημερινότητας εξαντλεί το άτομο και το απομακρύνει από την πραγματική εσωτερική ζωή και την ενέργεια του, μέσα στην αιωνιότητα του χρόνου (παρελθόν-παρόν-μέλλον) που προχωρά και δεν ξανακερδίζεται. Η πορεία της ηρωίδας είναι μια τελετουργική διαδικασία που την μυεί να συμμετάσχει στην τελετουργία του κόσμου. Η ηρωίδα διατρέχει όλη την ανθρώπινη κατάσταση με τα κίνητρα, τις προσκολλήσεις, τις επιθυμίες και τα σφάλματα της μέχρι την κάθαρση. Μία διαδρομή στο χρόνο που εξελίσσεται.«Ο παρών χρόνος και ο παρελθών χρόνοςείναι ίσως και οι δύο παρόντες στον μέλλοντα χρόνοκαι ο μέλλων χρόνος να περιέχεται στον παρελθόντα χρόνο.Αν όλος ο χρόνος είναι αιωνίως παρώνόλος ο χρόνος δεν μπορεί να πληρωθεί.Ό,τι θα μπορούσε να συμβεί είναι μια αφαίρεσηπου παραμένει μια διαρκής δυνατότηταμόνο σ' έναν κόσμο από εικασίες.Ό,τι θα μπορούσε να συμβεί και ό,τι συνέβηδείχνουν σ' ένα τέλος που είναι πάντοτε παρόν.»Η εφαλτήρια ιδέα του «Άλφα» δόθηκε από το performance installation «Living Amongst Mir-rors» της Έλλης Αντωνίου και της Αντωνία Οικονόμου. To performance «Living Amongst Mir-rors» διεξήχθη στο Romantso, στις 9 Ιουλίου 2016, στο πλαίσια του event της οργάνωσης ΟΟΝΟ (διττή σημασία: «αυτό εκεί» στην περσική γλώσσα & «ένα/ uno» στην ιταλική). Το per-formance installation του «Άλφα» βασίστηκε στην κοινωνιολογική Θεωρία Συμβολικής Αλληλεπίδρασης η οποία αναπτύχθηκε από τον G.Herbert Mead στις αρχές του 20ού αιώνα. Με τη σειρά της, η παράσταση «Άλφα», εξερευνά το πώς η ταυτότητα ενός ατόμου κατά τη διάρκεια της ζωής του, από το σημείο Α στο σημείο Α’, εξελίσσεται αποκλειστικά μέσα από τις αλληλεπιδράσεις ατόμου και κοινωνίας, η οποία λειτουργεί σαν καθρέφτης.Χωρίς αυτόν τον καθρέφτη το άτομο δεν έχει αντίκρισμα για να εξελιχθεί, προσαρμοστεί και μεταμορφωθεί. Το άτομο δρα. Η κοινωνία αντιδρά στη δράση του και έτσι διαμορφώνονται οι ταυτότητες των ατόμων που αποτελούν το σύνολο και οι ταμπέλες που κουβαλά ο καθένας από εμάς. Στο «Άλφα» το άτομο ξεκινάει από το κουτί «Α» και κατά τη διάρκεια της παράστασης, ο υπόλοιπος θίασος χρωματίζει με πινέλα το άτομο που βγαίνει από το κουτί και κάνει την πορεία του μέχρι το κουτί «Α’». Η φύση του Action Painting ενσωματώνει ιδανικά την έννοια της Θεωρίας Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης.Πίσω από το δρώμενο και τα δύο κουτιά, υπάρχει ένας μεγάλος πλαστικός καμβάς ο οποίος χρωματίζεται κατά την πορεία των ηρώων συμβολίζοντας όλη τη διαδικασία και το αποτέλεσμα, αποτυπώνοντας κοινωνικές επιρροές.Η μουσική της παράστασης αποτελείται από το Οriginal Soundtrack «Άλφα», το οποίο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παράστασης, από τους: Πιλάβιος Παντελής (Lancaster Uni-versity), Γουάστωρ Νικόλας (Trinity Laban), Γουάστωρ Ιάσωνας (S.U.N.Y Purchase) και από την πρωτόλεια μουσική του Sound Engineer Milad Halvei. Το Οriginal Soundtrack θα εκτελείται ζωντανά επί σκήνης. Ο Παντελής Πιλάβιος δήλωσε:«Κάθε κομμάτι του Soundtrack συντέθηκε με μία αρχική ιδέα κατά νου και κάθε αυτή ιδέα πήγαζε από τις διαφορετικές θεματικές του έργου. Μέσω του πειραματισμού και της τριβής, οι ιδέες αυτές μεταλλάχθηκαν κατά την πορεία της δημιουργικής διαδικασίας ωσότου φτάσουν τα κομμάτια στην τελική τους μορφή. Οι χορογραφίες βασίζονται σε αυτές τις ιδέες και στον ρυθμό των κομματιών αλλά και στη δεξιοτεχνία της χορογράφου να δει και να δημιουργήσει μοτίβα με τους χορευτές,εννίοτε τελείως ξεχωριστά από αυτά που παρατηρούσαμε εμείς. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση μας με τους χορευτές στο πλαίσιο των προβών βοήθησε τις χορογραφίες να αποκτήσουν έναν ενιαίο χαρακτήρα, ένα τέρας με δύο κεφάλια. Αυτός είναι για μας ένας από τους πυλώνες μίας επιτυχημένης συνεργασίας.»Το installation (εγκατάσταση) υπογράφει η Έλλη Αντωνίου η οποία ζει στο Λονδίνο και αποφοιτά από το Goldsmiths University με πτυχίο Fine Art/Art History. Τη σκηνογραφία έχει αναλάβει η Δάφνη Πανοτοπούλου (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών). Το ενδυματολογικό κομμάτι αναλαμβάνει ο Χρήστος Μπουμάκης (Θεατρικές Σπουδές στο Τμήμα Καλών Τεχνών Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου/ Communication Major στο American College of Greece DEREE). Τέλος, τη διαδρομή προβών και την παράσταση «Άλφα» θα απαθανατίζει ο φωτογράφος Ευάγγελος Καραλής.Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝκαι της Ελληνικής Ζυθοποιίας ΑταλάντηςΣκηνοθεσία: Μίρκα ΚρεστενίτηXορογραφία: Αντωνία ΟικονόμουΚείμενο: «Τέσσερα Κουαρτέτα» Τ.Σ. ΈλιοτΜετάφραση: Έφη ΑθανασίουΕκδόσεις: ΙΚΑΡΟΣΔραματουργική Επιμέλεια: Μίρκα ΚρεστενίτηInstallation: Έλλη ΑντωνίουΚουστούμια: Χρήστος ΜπουμάκηςΣκηνικά: Δάφνη ΠανοτοπούλουΦωτισμοί: Αντωνία ΟικονόμουOriginal Score: Παντελής ΠιλάβιοςΝικόλας ΓουάστωρΙάσονας ΓουάστωρMilad HalveiΒοηθός σκηνοθέτη: Ζέτα ΞαφάκηΕκτέλεση Παραγωγής: Αντωνία ΟικονόμουΒοηθός Παραγωγής: Χρήστος ΜπουμάκηςΥπεύθυνοι Επικοινωνίας: Digital Work ExpertsΦωτογραφία: Ευάγγελος ΚαραλήςΖέτα ΞαφάκηΔημήτρης ΤσίκουραςΧρώματα: Γιάννης ΜήτσοςΝικόλας ΚαλύβαςΠαύλος ΠιερόπουλοςΧριστίνα Γαζή / Αντωνία ΟικονόμουΚορυφαία: Ξένια ΤαμπούρλουΧορός: Αγγελική ΑναργύρουΙωάννα ΚερασοπούλουΠαναγιώτης ΠολίτηςΡαφαέλα ΠετράιΣοφία ΚουρτέσηΦλώρα Καραβελατζή