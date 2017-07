Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» στην Κεφαλονιά με μουσική από το Θέατρο και τον Κινηματογράφο

Το Σάββατο 15 Ιουλίου και ώρα 9.30 μ.μ., στο Θέατρο Αύλειος χώρος Ξενία στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» παρουσιάζει την παράσταση «Μουσική και Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη από το Θέατρο και τον Κινηματογράφο.»



Πρόκειται για μία ανθολόγηση μουσικών θεμάτων και τραγουδιών του συνθέτη που έντυσαν κινηματογραφικές ταινίες και θεατρικές παραστάσεις.



Τα τραγούδια ερμηνεύονται από τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, την Υακίνθη Λάγιου και τον Θέμη Ροδαμίτη που τραγουδούν χαρακτηριστικά αποσπάσματα από θεατρικές και κινηματογραφικές επιτυχίες από τη δεκαετία του ’60 μέχρι τη δεκαετία του '80.



Παράλληλα στην οθόνη προβάλλονται σκηνές από τις ταινίες αυτές καθώς και φωτογραφικό υλικό των παραστάσεων αλλά και σκίτσα του Μπόστ που σχολιάζουν το κλίμα της εποχής.



Η καλλιτεχνική επιμέλεια και η επιμέλεια και σκηνοθεσία του οπτικού υλικού είναι της Μαργαρίτας Θεοδωράκη.



Συγκεκριμένα θα προβληθούν σκηνές και θα ακουστούν τραγούδια από τις κινηματογραφικές ταινίες:



THE BAREFOOT BATALION (1953, Gregg Tallas), HONEYMOON (1958, Michael Powell), ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ (1960-61, Αλέκος Αλεξανδράκης), ΦΑΙΔΡΑ (1961, Jules Dassin), ΗΛΕΚΤΡΑ (1961-62, Μιχάλης Κακογιάννης), ZORBA THE GREEK (1964, Μιχάλης Κακογιάννης), ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (1964, Χαρίλαος Παπαδόπουλος), ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (1961, Ντίμης Δαδήρας), ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ (1965), ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ (1965), Ζ (1969, Κώστας Γαβράς), ETAT DE SIEGE (1971-72 Κώστας Γαβράς), SERPICO (1973, Sidney Lumet), ACTAS DE MARUSIA (1975, Miguel Littin), ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ (1975), Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΣΦΑΛΙΑΡΑΣ (1976), ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ (1979-80), Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΓΑΡΙΦΑΛΟ (1980, Νίκος Τζήμας), ΕΥΑ (1952-53, Μαρία Πλυτά), Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΜΙΑΣ ΟΡΦΑΝΗΣ (1953, Ντίμης Δαδήρας & Σπύρος Νικολαϊδης), I’LL MET THE MOONLIGHT (1956-57, Michael Powell).

Τέλος θα παρουσιαστούν αποσπάσματα και θα ακουστούν τραγούδια από τα θεατρικά έργα

και τις επιθεωρήσεις ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ (1959-1961), ΕΝΑΣ ΟΜΗΡΟΣ (1962, Brendan Behan), ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ (1962, Μιχάλης Κακογιάννης), ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ (1962, Πέλος Κατσέλης), ΜΑΓΙΚΗ ΠΟΛΗ (1963, Λεωνίδας Τριβιζάς), Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ( 1963, Ιάκωβος Καμπανέλλης), ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ (1974, Βαγγέλης Γκούφας), ΕΧΘΡΟΣ ΛΑΟΣ (1975, Ιάκωβος Καμπανέλλης).



τιμές εισιτηρίων:



Γενική είσοδος 15 €



Προπώληση 13 €



Σημεία προπώλησης:



Δημοτικό θέατρο Αργοστολίου

Café Baroque Αργοστόλι

Βιβλιοπωλείο Happy house Ληξούρι