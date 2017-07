Οι παραστάσεις της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση ταξιδεύουν ανά τον κόσμο

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, έχοντας εξαρχής ως βασικό άξονα την εξαγωγή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και την υποστήριξη Ελλήνων δημιουργών, συνεχίζει για έβδομη χρονιά την εκτός των συνόρων δράση της.Η «Καθαρή πόλη» των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη, έχοντας για πρωταγωνίστριες μετανάστριες καθαρίστριες, συνεχίζει την πορεία της στην Ευρώπη και παρουσιάζεται στο Grec Festival της Βαρκελώνης (13-14 Ιουλίου), στο ASPHALT Sommerfestival του Ντίσελντορφ (21-22 Ιουλίου), στο German State Theatre της Τιμισοάρα στη Ρουμανία (10 Οκτωβρίου), στο Festival Sens Interdits της Λυών στη Γαλλίας (24-25 Οκτωβρίου), ενώ στο πλαίσιο του Culturescapes Festival της Ελβετίας, η παράσταση θα παιχθεί στο Kurtheater του Μπάντεν (9 Νοεμβρίου), στο Theater Chur του Κουρ (14 Νοεμβρίου) και στο Kaserne της Βασιλείας (17-18 Νοεμβρίου). Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί στο Maxim Gorki Theater του Βερολίνου (21-22 Νοεμβρίου).Οι παραγωγές χορού της Στέγης συνεχίζουν να παρουσιάζονται σε διάφορα φεστιβάλ ανά τον κόσμο.Πριν από λίγες μέρες, η παράσταση «Cementary» της ομάδας χορού Αερίτες και της Πατρίσιας Απέργη, που τοποθετεί τον χορό στο επίκεντρο της αστικής καθημερινότητας, παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στη Βαρκελώνη, στο Grec Festival (7-8 Ιουλίου).Το «Peregrinus», η site-specific περφόρμανς-εγκατάσταση της Ζωής Δημητρίου, μετά το «Fast Forward Festival 4» της Στέγης, παρουσιάζεται στο Firkin Crane, στο Κορκ της Ιρλανδίας (20-23 Ιουλίου). Το «Europium», στο οποίο οι RootlessRoot κατασκευάζουν μια σχεδία για το άγνωστο μέλλον της Ευρώπης, θα παρουσιαστεί στο La Rose de Vents, στη Λιλ της Γαλλίας (28-29 Σεπτεμβρίου).Το «Great Tamer» του Δημήτρη Παπαϊωάννου, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Στέγη, ταξιδεύει ανά τον κόσμο, έχοντας ήδη παρουσιαστεί στο Holland Festival του 'Αμστερνταμ, στο Napoli Teatro Festival Italia της Νάπολης και στο Grec Festival της Βαρκελώνης. Επόμενοι προορισμοί, έως το Μάρτιο του 2018, είναι η Μαδρίτη (Veranos de la Villa Festival, 11-13 Ιουλίου), το Φεστιβάλ της Αβινιόν (19-22 & 24-26 Ιουλίου), η Σεούλ (Seoul Performing Arts Festival, 28-30 Σεπτεμβρίου), η Βασιλεία (Culturescapes Greece, 5-8 Οκτωβρίου), η Στοκχόλμη (Dansens Hus Sweden, 8-10 Νοεμβρίου), η Ταϊπέι (National Performing Arts Center - National Theater & Concert Hall, 16-19 Νοεμβρίου), η Λισαβόνα (CCB - Cultural Centre of Belém, 2-3 Mαρτίου 2018), το Πόρτο (Teatro Municipal do Porto, 9-10 Μαρτίου 2018), το Παρίσι (Théâtre de la Ville / La Villette, 20-23 Μαρτίου 2018), το Λουξεμβούργο (Les Thιβtres de la Ville de Luxembourg, 29 Μαρτίου 2018).Εντός των συνόρων, στις 17 Ιουλίου, η Ίρις Καραγιάν συμμετέχει στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, με την ανατρεπτική παράσταση «Alaska». Αλλά και μουσικές παραγωγές της Στέγης παρουσιάζονται σε διάφορα φεστιβάλ ευρωπαϊκών πόλεων. To Sokratis Sinopoulos Quartet, με το Eight Winds, θα παρασύρει σε διάφορα μουσικά σταυροδρόμια το κοινό του Münsterland Festival στη Γερμανία (6 Οκτωβρίου) και του Culturescapes Festival στην Ελβετία (24-26 Νοεμβρίου), όπου θα αυτοσχεδιάσει και το Harris Lambrakis Quartet (10 Νοεμβρίου, Γενεύη 21-22 Νοεμβρίου, Eye Jazz Club, Βασιλεία 24 Νοεμβρίου, Tangente, Λίχτενσταϊν).