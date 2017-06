Οι «Τρεις αδελφές» σε σκηνοθεσία Δ. Μυλωνά στο XI International Theatre Festival στην πόλη Ναμύρ του Βελγίου

H Εταιρεία Θεάτρου Εν Δράσει έχει τη χαρά να δεχτεί πρόσκληση από το XI International Theatre Festival in Namur, στην πόλη Ναμύρ του Βελγίου με την παράσταση «Τρεις αδελφές» του Α. Π. Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά.



Το XI International Theatre Festival in Namur πρόκειται για ένα Διεθνές Φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται για ενδέκατη συνεχή χρονιά (23-27 Αυγούστου), σε συνεργασία με το Cultural Department of the Province of Namur, και συγκεντρώνει σημαντικές κι ενδιαφέρουσες συμμετοχές από το χώρο του θεάτρου.



Για άλλη μια φορά η τιμή είναι ακόμα μεγαλύτερη καθώς η Εταιρεία Θεάτρου Εν Δράσει θα είναι ο πρώτος θίασος που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε τούτη τη διοργάνωση.



Η παράσταση Τρεις αδελφές σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας, όπου παρουσιάστηκε στο θέατρο ΤempusVerum Εν Αθήναις τη θεατρική σεζόν 2016-2017.



Λίγα λόγια για το έργο:



Ένας χρόνος έχει περάσει από το θάνατο του πατέρα-στρατηγού Πρόζορωφ και η απουσία του απελευθερώνει για την οικογένεια και τους οικείους της ανείπωτες επιθυμίες, έρωτες και πάθη. Μία χύτρα χρόνια σε βρασμό, τώρα ξεχειλίζει: o εκλιπών πατέρας αφήνει το χώρο για να ξεχυθούν όσα η παρουσία του απέτρεπε. Τα πρόσωπα διεκδικούν ψυχή τε και σώματι την ευτυχία τους, κάποτε τα καταφέρνουν κι άλλοτε όχι, ενώ αυτή τους η προσπάθεια οδηγεί σε μία σκηνική παρτιτούρα με «νότες» τη σιωπή και την έξαρση, την προσδοκία και τη ματαίωση, το κωμικό και το τραγικό.



Συντελεστές:



Μετάφραση: Αλέξανδρος Ίσαρης & Γιώργος Δεπάστας

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μυλωνάς

Σκηνικά-κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Φωτισμοί: Άννα Σμπώκου

Μουσική: Παύλος Κατσιβέλης

Επιμέλεια κίνησης: Νατάσα Σαραντοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Αμαλία Αντώνη



Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):



Εύα Γαλογαύρου - Ανφίσα, Φεντότικ

Κωνσταντίνος Δημητρακάκης - Τούζενμπαχ

Νατάσα Ζαγκλή - Νατάσα

Πάρις Θωμόπουλος - Αντρέι

Σπύρος Κυριαζόπουλος - Σολιόνι

Ευθύμης Μπαλαγιάννης - Κουλίγκιν

Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου - Μάσα

Βιβή Πέτση - Όλγα

Χρήστος Πλαΐνης - Βερσίνιν

Ιφιγένεια Μακρή - Ροντέ, Φεραπόντ

Ελεάνα Στραβοδήμου - Ιρίνα

Γιώργος Χουλιάρας – Τσεμπουτίκιν