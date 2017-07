«Ιώ» της Laura Tesman στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων

Η Αμερικανή σκηνοθέτις και συγγραφέας Laura Tesman μετά από πρόσκληση του Φεστιβάλ Φιλίππων έρχεται από το Brooklyn College της Νέας Υόρκης στην Ελλάδα, για να παρουσιάσει στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 9 Αυγούστου, για πρώτη φορά, το έργο «Ιώ» που έγραψε ειδικά για το 60ο Φεστιβάλ Φιλίππων και ερευνά το «διάστημα» μεταξύ της Ιούς που βλέπουμε στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου και της Ιούς για την οποία ακούμε στις Ικέτιδες.Ένα δυνατό σύνολο τεσσάρων Ελληνίδων ηθοποιών της νέας γενιάς - Μαρία Όλγα Αθηναίου, Τίνα Γιωτοπούλου, Ιφιγένεια Γρίβα και Κλεοπάτρα Μάρκου - συνεργάζονται με τη Laura Tesman και η κάθε μία ερμηνεύει περισσότερους από έναν ρόλους, για να μας περιπλανήσουν σε αυτό το άγνωστο ταξίδι της Ιούς, μια σωματική ανασκαφή στα απομεινάρια του μύθου.Η ιστορία της Ιούς φτάνει σε εμάς μέσω θραυσμάτων. Η ηρωίδα υπάρχει πάντα σε ένα σύνορο, σε ένα όριο μεταξύ κοριτσιού και γυναίκας. Ανθρώπου και θηρίου. Ταπεινωμένη και φιμωμένη και αενάως κυνηγημένη. Και παρόλα αυτά, αντέχει. Η ιστορία της έχει ειπωθεί και ξαναειπωθεί, αλλά δεν είναι ποτέ δική της. Ποια είναι; Τι την κινεί σε αυτό το μακρύ και επικό ταξίδι της, στο οποίο καταδιώκεται από την ακούραστη αλόγομυγα; Τι μπορούμε να μάθουμε, αν σκάψουμε πιο βαθιά, φέροντας στο φως τις πτυχές της ιστορίας που έχουν χαθεί και ξεχαστεί. Ποια είναι η ιστορία της που δεν έχει ειπωθεί.Κείμενο - Σκηνοθεσία: Laura TesmanΜετάφραση Κειμένου, Σύνθεση & Επιμέλεια Μουσικής και Ηχοτοπίων: Ερατώ ΚρεμμύδαΚοστούμια: Teresa Snider-SteinΠαίζουν: Μαρία Όλγα Αθηναίου, Τίνα Γιωτοπούλου, Ιφιγένεια Γρίβα, Κλεοπάτρα Μάρκου.Η διαδικασία των εντατικών προβών που θα πραγματοποιηθούν από από τις 20 Ιουλίου έως την πρεμιέρα της παράστασης στην περιοχή των Κρηνίδων, είναι ανοιχτή στο κοινό.Η Laura Tesman (Νέα Υόρκη) είναι σκηνοθέτις, συγγραφέας και δημιουργός συνεργατικών παραστάσεων. Στη Νέα Υόρκη οι πιο πρόσφατες δουλειές της περιλαμβάνουν: Anna Christie (Lehigh Valley Barge #79), Volupte (Irondale Center), Revolutions (Manhattan Theatre Source), Ti-Jean and His Brothers (Czech National Bohemian Hall), καθώς και τις παραστάσεις θεάτρου της επινόησης (devised theatre): Bound (διασκευή του Προμηθέα Δεσμώτη και του μύθου της Πανδώρας, 4th Street Theater), The Story of an Hour (Irondale Center) και Nocturnal: Portrait of a New York Night in Nine Movements (New Ohio, Fringe NYC).Διεθνείς, συνεργατικές παραστάσεις περιλαμβάνουν: Kuafu (Teatro Due Roma; Circolo Everest, Milan; Opificio dei Sensi, Verona), Echo (Θέατρο Απόλλων, Σύρος), Mythos: Kuafu and Pinocchio (Guling Street Avant-Garde Theatre, Taipei City), In Transit (435 Art Zone, Taipei City Taiwan). Επιλεγμένες δουλειές στην περιφέρεια περιλαμβάνουν: Playboy of the Western World, Caucasian Chalk Circle, Metamorphoses, The Dispute, Bloody Poetry, Vinegar Tom, Doctor Faustus Lights the Lights, και το δικό της έργο Petticoats & Pistols.Είναι ιδρυτικό μέλος και Καλλιτεχνική Συνδιευθύντρια του Spleen Theater και μέλος του World Wide Lab. Είναι μέλος του Lincoln Center Theater Director’s Lab και του Stage Directors and Choreographers. Έχει λάβει τα ακόλουθα βραβεία και χορηγίες: TCG Global Connections IN the LAB Grant, the Leonard and Claire Tow Travel Grant, PSC-CUNY project grants, και έχει διαμείνει και εργαστεί σε residencies στο Watermill Center του Bob Wilson και στο Orchard Project (Hunter, NY).Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών από το University of Colorado (Boulder) και μεταπτυχιακού MA in English and European Renaissance Drama από το University of Warwick (Μεγάλη Βρετανία). Σκηνοθετεί στο Προπτυχιακό στο Θέατρο του Brooklyn College, όπου διδάσκει Σωματοποιημένη Επιτέλεση, Δραματική Λογοτεχνία και Θέατρο της Επινόησης και Συνεργατικό Θέατρο.Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων - Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017 - Ώρα 21.00