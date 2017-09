Κινητήρας: καλλιτεχνικός προγραμματισμός 2017-18

Μετά τον Έρωτα έρχεται η Αναγέννηση, γι’ αυτό ο Κινητήρας εφέτος επιλέγει να ξαναγεννηθεί. Αναγέννηση- Rebirth είναι η πρόταση της δημιουργικής του ομάδας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Αντιγόνης Γύρα, που στοχεύει να ενωθούν και εφέτος, να ανταλλάξουν ιδέες και να αναγεννηθούν καλλιτέχνες απ’ όλα τα μήκη της Ελλάδας και του κόσμου και όσοι ακόμη αγαπούν τις παραστατικές τέχνες. Όλες οι δράσεις του Κινητήρα, τα μαθήματα, τα σεμινάρια, τα φεστιβάλ, τα residencies και οι παραστάσεις του, θα δίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς αφορμή για καλλιτεχνική κι εκπαιδευτική έρευνα, η οποία θα εμπνέεται από την ιδέα της αναγέννησης και της απίστευτης δύναμης του ανθρώπου και της φύσης να μπορεί να ξαναγεννιέται μέσα από τις στάχτες και τον θάνατο.Τον Οκτώβριο, μετά τις sold out εμφανίσεις της, κάνει πρεμιέρα για 2η χρονιά η Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων του Αρκά, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά και παραγωγή Κινητήρα, στο θέατρο Σημείο.Παράλληλα, ο Κινητήρας υποδέχεται στον χώρο του τις ομάδες χορού που διακρίθηκαν από το κοινό στο πλαίσιο του περσινού In Progress Feedback Festival (IPFF): την Almalibre.co της Αναστασίας Μπρουζιώτη και την A(r)CT της Ελένη Παπαϊωάννου και του Άλεξ Γκοτς με τα έργα Home και 2084 αντίστοιχα.Τον Δεκέμβριο, ο Κινητήρας, στο πλαίσιο της Έκπληξης, υποδέχεται μια καινούρια αυτοσχεδιαστική παράσταση για βρέφη και νήπια, τη Χώρα του Γιατί, που θα συντονίζει η Σάνια Στριμπάκου.Τον Φεβρουάριο, έρχεται ο Βαθύς Αναστεναγμός, το πρώτο έργο της ΓΑΒ, της νεοσύστατης καλλιτεχνικής ομάδας του Κινητήρα. Μια παράσταση με ερμηνευτες άνω των 40 χρόνων, εμπνευσμένη από το έργο Dolce Agonia της Nancy Ηuston, ένα έργο που μιλά με καυστικό χιούμορ για τον συλλογικό και ατομικό πόνο. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί με επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού.Στα τέλη Μαρτίου, το In Progress Feedback Festival (IPFF), το φεστιβάλ - θεσμός του Κινητήρα επιστρέφει για ένατη χρονιά: καλλιτέχνες και ομάδες χορού και θεάτρου, τα έργα των οποίων βρίσκονται σε δημιουργική διαδικασία παρουσιάζουν στο κοινό το έργο τους, δοκιμάζοντας τις σκέψεις και τις ιδέες τους. Λίγο αργότερα, τον Μάιο, ο νέος θεσμός του Κινητήρα, ο Βηματοδότης, θα αποτελέσει και την εφετινή χρονιά εφαλτήριο δημιουργίας για όλους τους καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, που φιλοξενούνται σε αυτόν, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν έργα τους στο κοινό. Με ανανεωμένο πρόγραμμα μαθημάτων, residencies, έκτακτες τοπικές και διεθνείς συνεργασίες, ευρωπαϊκά προγράμματα για νέους και εφήβους, βραδιές βιβλίου και πολλές ακόμη δράσεις, ο Κινητήρας θα αποτελέσει για μια ακόμη χρονιά, σημείο συν-κίνησης της γειτονιάς και του πλανήτη.Σκην.: Δημήτρης ΑγοράςΘέατρο ΣημείοΟι ήρωες του Αρκά, μετά τις sold out εμφανίσεις τους, ξεπηδούν για 2η χρονιά μέσα από τις σελίδες των κόμικς και ανεβαίνουν από τις 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Σημείο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγορά και παραγωγή Κινητήρα. Η «Ζωή Μετά», ο «Ισοβίτης», οι «Χαμηλές Πτήσεις», ο «Καστράτο», το «Μαλλί με Μαλλί» πρωταγωνιστές στην ξεκαρδιστική παράσταση «Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων», που θα φέρει λυτρωτικό γέλιο στα χείλη κάθε πικραμένου.Μέρες και ώρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21.15, Κυριακή στις 18.15Τιμές ΕισιτηρίωνΓενική είσοδος: 15,00 ευρώΜειωμένο: 12,00 ευρώ (Φοιτητές/ Μαθητές / Σπουδαστές/ Κάτοχοι Κάρτας Πολυτέκνων/ ΑμΕΑ)Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ): 10 ευρώΑτέλειες: 5,00 ευρώΘέατρο ΣημείοΧαρ. Τρικούπη 4, Καλλιθέα 176 71(Πίσω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο)Τ.: 210 922 9579Ο Κινητήρας φιλοξενεί δύο παραστάσεις χορού των δυο καλλιτεχνικών ομάδων που διακρίθηκαν στο περσινό In Progress Feedback Festival (IPFF): τα έργα Home από την ομάδα Almalibre.co της Αναστασίας Μπρουζιώτη και 2084 από την ομάδα A(r)CT της Ελένης Παπαϊωάννου και του Άλεξ Γκοτς. Τα δυο έργα σημείωσαν ισοψηφία στην πρώτη θέση με βάση το feedback του κοινού και θα παρουσιαστούν στον Κινητήρα στην τελική τους μορφή.Tο έργο Home είναι εμπνευσμένο από πίνακες του Egon Schiele και του Edward Hopper. Ο ρεαλισμός και η απλότητα του Hopper σε συνδυασμό με τις απομονωμένες φιγούρες του σε αντίθεση με την έντονη ζωτικότητα των δύο φύλων στους πίνακες του Schiele, αποτυπώνουν δύο εντελώς αντίθετες ατμόσφαιρες, δύο διαφορετικούς κόσμους ανθρώπινης συνύπαρξης και επικοινωνίας, που αποτέλεσαν την αφετηρία για τη δημιουργία του έργου σε κινητικό, χορογραφικό και σκηνοθετικό επίπεδο. Mέσω της κίνησης, του χώρου και των σωμάτων των χορευτών μία χορογραφία θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μετατραπεί σε έναν ζωγραφικό πίνακα.Χορεύουν οι: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Ματίνα Κοκολάκη, Αναστασία Μπρουζιώτη, Γιάννης ΤσιγκρήςΤο 2084 είναι μια συνεργασία των performers Ελένη Παπαϊωάννου και Άλεξ Γκοτς και του μουσικού Πάνου Χουντουλίδη. Αντλώντας στοιχεία από το βιβλίο 1984 του Τζορτζ Όργουελ, το 2084 βασίζεται στην ιδέα πως ο έρωτας μπορεί να αποτελέσει πράξη επαναστατική, πράξη αντιστασιακή και πολλές φορές ριψοκίνδυνη. Αντανακλά τον φόβο πως κάποια μέρα, ίσως χάσουμε τη ικανότητα να νιώθουμε, να σκεφτόμαστε και να αγωνιζόμαστε για τον ίδιο μας τον εαυτό, την αξιοπρέπειά μας, τους γύρω μας. Για έναν κόσμο που κάποτε ονειρευτήκαμε και ερωτευτήκαμε.Χορεύουν οι: Ελένη Παπαϊωάννου και Άλεξ ΓκοτςΜέρες παραστάσεων: Σάββατο στις 21.30, Κυριακή & Δευτέρα στις 20.30(Στις 21 Οκτωβρίου, από τις 18.00 έως τις 20.00 θα πραγματοποιηθεί Master Class από τις ομάδες A(r)CT και Alma Libre για επαγγελματίες χορευτές. Αντί της παράστασης, θα ακολουθήσει συζήτηση ανοιχτή στο κοινό.)Τιμή εισιτηρίου: γενική είσοδος 8 €Η Έκπληξη μετακομίζει για λίγες μόνο παραστάσεις μέσα στον Κινητήρα με το αυτοσχεδιαστικό έργο Στη Χώρα του Γιατί, προσκαλώντας μικρούς θεατές με τους γονείς τους, να ανακαλύψουν όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτήν. Εκεί όπου η περιέργεια και οι αισθήσεις ξυπνούν και παρασύρονται από τη μουσική και το χορό, ακολουθώντας τα ίχνη έμπειρων αυτοσχεδιαστών, μουσικών και χορευτών, οι χτύποι της καρδιάς και ο εσωτερικός ρυθμός, οι κινήσεις και οι εικόνες θα κεντρίσουν τα γιατί των παιδιών και τα γιατί όχι των μεγάλων, ώστε να δημιουργήσουν όλοι μαζί μια μοναδική και περιπετειώδη ιστορία. Μια παράσταση αυτοσχεδιασμού της οποίας τα παιδιά και οι γονείς αποτελούν ενεργό μέρος, έχοντας την ευκαιρία να σηκωθούν, να κινηθούν, να πλησιάσουν τη δράση, να διαλέξουν τι θα παρακολουθήσουν και να επηρεάσουν την εξέλιξη του έργου. Έτσι, κάθε φορά θα γεννιέται μια διαφορετική ιστορία, μια ΈΚΠΛΗΞΗ για όλους!Συντονίζει η Σάνια Στριμπάκου.Απαραίτητη η συνοδεία από γονέα.Μέρες και ώρα παραστάσεων: Κυριακή 17 & 24 Δεκεμβρίου 2017 και 7 & 14 Ιανουαρίου 2018 στις 17:30Τιμές εισιτηρίων: 8€ ενήλικες, 5€ βρέφη και παιδιά, 20€ οικογενειακό (δυο ενήλικες, δυο παιδιά)Έργο ατομικού και συλλογικού πόνου στην αρχή της νέας χιλιετίας, που κινείται από το καθημερινό και το προφανές στο σκιώδες και το ασαφές της ανθρώπινης ύπαρξης. Η δομή του έργου εναλλάσσεται από ομαδικές σκηνές σε σόλο ή μονολόγους και τραγούδι. Η βασική γλώσσα είναι η κίνηση, ενώ ο λόγος, ο ήχος και η χρήση νέων μέσων λειτουργούν υποστηρικτικά. Οι επτά ερμηνευτές είναι 40 χρόνων και πάνω. Μια επιλογή που καθιστά τη διαπραγμάτευση της ηλικίας πραγματικό θέμα για τον ίδιο τον ερμηνευτή με εφαλτήριο το συγκλονιστικό έργο Dolce Agonia της Nancy Ηuston.Σε μια παράσταση που μιλά για τους πόνους και τις ουλές που συλλέγονται αλλά και ταυτίζονται με την ίδια τη ζωή, ένα μεγαλύτερο σε ηλικία σώμα είναι το καταλληλότερο γιατί οι περιορισμοί του, οι αδυναμίες ή τραυματισμοί του σε συνδυασμό με την εμπειρία, τη γνώση και τη δεξιοτεχνία του είναι το πολυτιμότερο κομμάτι που μπορεί να προσφέρει. Πώς τα συναισθήματα δημιουργούν τον χάρτη του κορμιού και της φωνής μας; Πώς αυτά εκτονώνονται κι εκφράζονται χορευτικά μέσα από την εξέλιξη της φόρμας των σωματικών δραστηριότητων όπως ο αναστεναγμός, το γέλιο, το ρέψιμο, το κλάμα, ο βήχας, η πορδή ή το φτάρνισμα; Πού κρύβεται το τρυφερό -ζωώδες σώμα μας; Όλα αυτά αποτελούν τη βάση για να χτιστεί το εύρος του λεξιλογίου μέσα από το οποίο θα επιτυγχάνουν και θα αποτυγχάνουν οι ήρωες να βρουν κοινό τόπο επαφής.Μέρες παραστάσεων: Σάββατο στις 21.30, Κυριακή & Δευτέρα στις 20:30Τιμές εισιτηρίων: 10€ και 8€ για φοιτητές και ανέργουςΗ παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.Φεστιβάλ/ Θέατρο και ΧορόςTο In Progress Feedback Festival (IPFF), το φεστιβάλ-θεσμός του Κινητήρα επιστρέφει για ένατη χρονιά. Η θεματική ομπρέλα του IPFF για φέτος είναι η ιδέα της Aναγέννησης- Rebirth. Καλλιτέχνες και ομάδες χορού και θεάτρου, τα έργα των οποίων βρίσκονται σε δημιουργική διαδικασία παρουσιάζουν στο κοινό το έργο τους, δοκιμάζοντας τις σκέψεις και τις ιδέες τους. Ερχόμενοι σε άμεση επαφή με τους θεατές που συμμετέχουν ενεργά στο τέλος κάθε παράστασης μέσα από δημιουργικές συζητήσεις, ερωτηματολόγια και άλλους ευφάνταστους τρόπους ανταλλαγής ιδεών, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το feedback που θα τους οδηγήσει σε μια μελλοντική ολοκληρωμένη παράσταση.Ώρα: 20.00Είσοδος με ελεύθερη συνεισφοράΑιτήσεις στο info@kinitiras.com έως τις 20 Δεκεμβρίου.Φεστιβάλ/ Θέατρο και ΧορόςΒηματοδότης (* νέος θεσμός)12 & 13 ΜαΐουΟ νέος θεσμός του Κινητήρα, ο Βηματοδότης, μετά την περσινή πιλοτική του εκκίνηση, θα αποτελέσει τη φετινή χρονιά έναυσμα για δημιουργία για όλους τους καλλιτέχνες που φιλοξενούνται σε αυτόν. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες του Δικτύου του Κινητήρα, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα κληθούν να δημιουργήσουν έργα σύντομης διάρκειας, τα όποια θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν με το κοινό.Ο Βηματοδότης σκοπό έχει να διατηρήσει ζωντανή την την ανταλλαγή απόψεων και αισθητικών τάσεων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της...«κινητήριας σχολικής χρονιάς». Αποτελεί έναν τρόπο εμψύχωσης κι επιβράβευσης των ανθρώπων που στηρίζουν ενεργά με την παρουσία τους τον Κινητήρα 20 και πλέον χρόνια.Είσοδος με ελεύθερη συνεισφοράΌλη τη χρονιά!ResidenciesΓια ένατη συνεχόμενη χρονιά ο Κινητήρας θα γίνει το σπίτι δεκάδων καλλιτεχνών απ’ όλο τον κόσμο μέσα από τον θεσμό των residencies τον οποίο ξεκίνησε το 2009, εδραίωσε στη χώρα μας και τον συνεχίζει ακάθεκτα στον τομέα των παραστικών τεχνών. Φέτος, ο Κινητήρας θα εξελίξει και την ιδέα των guest artists, προσκαλώντας αναγνωρισμένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να δουλέψουν με την ομάδα του Κινητήρα αλλά και την ευρύτερη καλλιτεχνική κοινότητα.Αιτήσεις στο info@kinitiras.com έως τις 29 Οκτωβρίου.ΜαθήματαΚάτω από την εφετινή θεματική ομπρέλα της Αναγέννησης, ο Κινητήρας ξανασυστήνει και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των σταθερών μαθημάτων του. Νέα μαθήματα συμπληρώνουν τα ήδη υπάρχοντα- πάντα ανοικτά σε όλους- μικρούς και μεγάλους. Με ακόμη περισσότερες επιλογές, καθώς με μια ενιαία κάρτα, καθένας μπορεί να παρακολουθεί απεριόριστο αριθμό μαθημάτων τον μήνα. Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα του drop in- sliding scale, προσφέροντας τη δυνατότητα στους μαθητές του Κινητήρα να πληρώνουν βάσει της οικονομικής τους δυνατότητας.Περισσότερες πληροφορίες: www.kinitiras.comΚαι φυσικά, δε θα λείψουν ούτε εφέτος από το πρόγραμμα του Κινητήρα δράσεις σε συνεργασία με φορείς από το εξωτερικό σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής νέων, έκτακτες παραστάσεις καλλιτεχνων του ευρύτερου καλλιτεχνικού δικτύου του Κινητήρα αλλά και κάποιες βραδιές βιβλίου, οι οποίες θα συνδυάζουν την ανάγνωση με τις παραστατικές τέχνες.Ερεχθείου 22, Ακρόπολη |Τηλ.: 210 9248328www.kinitiras.com | info@kinitiras.com |fb: Kinitiras