Η Ακαδημία των Τεχνών του Βερολίνου επιλέγει την Κλεοπάτρα Μάρκου

Στις 28 Απριλίου φτάνει στη Γερμανία η Ελληνίδα ηθοποιός Κλεοπάτρα Μάρκου, όπου και θα παραμείνει έως τις 9 Μαΐου, για να παρουσιαστεί στην Ακαδημία των Τεχνών του Βερολίνου, από τα μέλη της οποίας επιλέχθηκε ως υπότροφος στον τομέα του Performing Arts, με σκοπό να φιλοξενηθεί στην Ακαδημία και να εξελίξει τη δουλειά της, πάνω σε project της επιλογής της από τον Δεκέμβρη του 2018 έως τον Φεβρουάριο του 2019 και με στόχο την παρουσίαση του project αυτού τον Μάιο του 2019.



Η Ακαδημία Τεχνών του Βερολίνου ιδρύθηκε το 1696 και αποτελεί μια από τις παλαιότερες και σημαντικότερες ακαδημίες πολιτισμού της Ευρώπης. Σήμερα απαρτίζεται από 413 μέλη, τα οποία προέρχονται από 6 μεγάλες κατηγορίες: Visual Arts, Architecture, Music, Literature, Performing Arts, Film and Media Arts.



Κάθε χρόνο δίνονται από την Ακαδημία των Τεχνών του Βερολίνου 2 υποτροφίες για κάθε κατηγορία. 12 υποτροφίες σε νέους επαγγελματίες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο στους αντίστοιχους 6 τομείς τεχνών: Visual Arts, Architecture, Music, Literature, Performing Arts, Film and Media Art. Εφέτος η υποτροφία του Performing Arts δόθηκε στην Ελληνίδα ηθοποιό Κλεοπάτρα Μάρκου. Η συγκεκριμένη υποτροφία, ενταγμένη στη λογική του residency, προσκαλεί την καλλιτέχνιδα να φιλοξενηθεί στην Ακαδημία και να εξελιχθεί δουλεύοντας πάνω σε ένα δικό της project.



Στο πρώτο διάστημα (28.4.2018 – 7.5.2018) η Κλεοπάτρα Μάρκου συμμετέχει στο ανοιχτό φόρουμ όπου οι υπότροφοι από όλο τον κόσμο παρουσιάζουν τον εαυτό τους: ποιος είναι ο καθένας ως καλλιτέχνης, ποια είναι η μέχρι τώρα καλλιτεχνική του διαδρομή και κατεύθυνση, τι τον απασχολεί καλλιτεχνικά και τι θα ήθελε να ερευνήσει ως εξέλιξη της τέχνης του στο διάστημα που θα βρίσκεται στην Ακαδημία Τεχνών του Βερολίνου. Η παρουσίαση αυτή γίνεται μπροστά στα μέλη της Ακαδημίας Τεχνών του Βερολίνου που την επέλεξαν, στους υπόλοιπους καλλιτέχνες υποτρόφους (με σκοπό να γνωρίσει ο καθένας τη δουλειά του άλλου και να ανοιχτούν εδάφη μελλοντικής συνεργασίας και καλλιτεχνικής ανταλλαγής), καθώς και μπροστά στο βερολινέζικο κοινό (το λεγόμενο λεγόμενο ‘Public Plenum’, ως διαδικασία) μια και το όλο event είναι απολύτως ανοιχτό ως θέαμα για όποιον ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει.



Το who is who της Κλεοπάτρας Μάρκου



Η Κλεοπάτρα Μάρκου είναι ηθοποιός, γεννήθηκε στη Λιβαδειά και μεγάλωσε τα 7 πρώτα χρόνια της ζωής της στη Στουτγάρδη. Έκτοτε ζει στην Ελλάδα. Το 2014 δημιουργήθηκε για την ίδια ο πρώτος δίαυλος προς το εξωτερικό, με τη συμμετοχή της στη γερμανοελληνικής συμπαραγωγής ταινία Highway to Hellas σε σκηνοθεσία Aron Lehmann. Ακολούθησε το 2015 η συμμετοχή της στο International Forum του Berliner Festspiele Theatertreffen στο Βερολίνο, όπου επιλέχθηκε μέσα στους 37 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο (σκηνοθέτες/περφορμερς/δραματουργούς/ ηθοποιούς/ media artists/σκηνογραφους), οι 17 από γερμανόφωνες χώρες και οι υπόλοιποι από Μεξικό, Ρωσία, Ταϋλάνδη, Ιράν, Λετονία, Βραζιλία, Νορβηγία, Σουηδία, Μαλαισία, Ισπανία, Ρουμανία.



Μέσα από το International Forum του Theatertreffen την ανακάλυψε η ελβετογερμανική Peng!Palast theater company, με την οποία συνεργάστηκε το 2016 στο πρότζεκτ της «ByeBye Babel», μια παράσταση ο τίτλος της οποίας ήταν εμπνευσμένος από το σύμβολο του Πύργου της Βαβέλ, που καταπιανόταν με τη δυστοπία και την ουτοπία της Ευρώπης, αποκαλύπτοντας κατά παράλογο τρόπο τις καταχρήσεις των ευρωπαϊκών συνόρων και το πολιτικά διαταραγμένο εσωτερικό της. Η παράσταση παίχτηκε αρχικά στη Βέρνη της Ελβετίας στο Schlachthaus Theater Bern και αργότερα περιόδευσε σε κάποιες πόλεις της Ελβετίας (στο Winterthur Theatre am Gleis , στο Theater Chur), καθώς και στο Βερολίνο (παίχτηκε στο Ballhaus Ost).



Η συνεργασία της με τους Peng!Palast θα συνεχιστεί και στο επόμενο πρότζεκτ τους το «Faul», παράσταση που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο 2018 στη Βέρνη και θα ταξιδέψει σε Ελβετία και Γερμανία. Το 2016 παράλληλα η Κλεοπάτρα πρότεινε στο Bloom Up-Rodeo Theater & Tanz Festival Μονάχου της Γερμανίας μια ιδέα που είχε από καιρό σε σχέση με τα γυναικεία αρχέτυπα που συναντάμε στην ελληνική μυθολογία και την αρχαία τραγωδία. Η πρότασή της έγινε δεκτή από το Φεστιβάλ, επιλέχθηκε μέσα στις 4 προτάσεις - ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλες - και σαν σύλληψη εμπλουτίστηκε, διαμορφώθηκε περαιτέρω και υλοποιήθηκε μαζί με άλλες τρεις καλλιτέχνιδες: τη Γερμανίδα σκηνοθέτη Jessica Glause, την Ουγγαρέζα χορεύτρια - περφόρμερ Beatrix Simko και τη Σέρβα σκηνογράφο - ενδυματολόγο Aleksandra Pavlovic - στο πλαίσιο μιας international καλλιτεχνικής σύμπραξης. Προέκυψε λοιπόν το «Get to know Kassandra», που παρουσιάστηκε σε μορφή work in progress στο Hoch X Theater, στο πλαίσιο του Bloom Up-Rodeo Theater & Tanz Festival.



Την παράσταση αυτή ξεχώρισε και το γερμανικό θεατρικό περιοδικό Theater Heute. Ακολούθησε το καλοκαίρι του 2017 η παράσταση «Ιώ» και η συνεργασία της με την Αμερικανίδα Laura L. Tesman, που προσκλήθηκε από το 60 Φεστιβάλ Φιλίππων να γράψει και να σκηνοθετήσει ένα έργο προορισμένο για να παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Εφέτος το καλοκαίρι συμμετέχει στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή του Εθνικού Θεάτρου (Σκην. Θάνος Παπακωνσταντίνου) που θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.