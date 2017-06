Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος: Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους και τι άλλο παίζει αυτήν την εβδομάδα

Το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 14 Ιουλίου, έχοντας ως στόχο τη γνωριμία του κοινού της πόλης με εξέχοντες καλλιτέχνες και σύγχρονες θεατρικές προσεγγίσεις από την Πολωνία, Σλοβενία, Ρουμανία, Ισπανία, και το Ισραήλ καθώς και μία ελληνική συμμετοχή από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, με επτά ενδιαφέρουσες παραγωγές που θα παρουσιαστούν στο Θέατρο Δάσους καθώς και στις κλιματιζόμενες αίθουσες της ΕΜΣ και του Βασιλικού Θεάτρου.«Ρόζα Μπερντ / Rose Bernd» | 1 & 2/7 | ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΣ«Αllegro ma non troppo» | 4 & 5/7 | ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΣ«Τρικυμία» | 5 & 6/7 | ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ«Πλαστικοί ήρωες / Plastic Heroes» | 10, 11 & 13/7 | ΦΟΥΑΓΙΕ ΕΜΣ«Medeas on getting across» | 10, 11 & 13/7 | ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΣ«Αρμίν, αδερφή / Armine, Sister» | 12 & 13/7 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ«Κύκλωπας» | 13/7 | ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ«Επτά επί Θήβας» στο Θέατρο ΔάσουςΣάββατο 24/6 στις 21.00Συναυλία με τον Γιάννη Χαρούλη στο Θέατρο ΓηςΔευτέρα 19/6 & Τρίτη 20/6 στις 21.00«ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι: ...ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ!» στο Βασιλικό Θέατρο!Δε σε ξέχασα ποτέ στο Αρχαιολογικό Μουσείο ΘεσσαλονίκηςΤετάρτη 21/6 στις 21.30Μόνιμη Έκθεση κοστουμιών: Ίχνη του εφήμερου στο Βασιλικό ΘέατροΤρίτη - Παρασκευή, 11:00-13:00