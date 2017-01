«Δες το θετικό + Mωρό» με τον Λάμπρο Φισφή στο θέατρο Ακροπόλ

Μια από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις stand up comedy της περσινής σεζόν επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Ακροπόλ και σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.



Ο Λάμπρος Φισφής, στην προσπάθειά του να βρει τις θετικές στιγμές της ζωής, υπεραναλύει τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας, βάζει στο μικροσκόπιο τα ασήμαντα πράγματα που μας ενοχλούν, αυτοσαρκάζει τις αδυναμίες του και καυτηριάζει οτιδήποτε συνωμοτεί εναντίον της ευτυχίας μας.



Ενώ, φέτος μας μυεί και στον κόσμο της πατρότητας με νέα κείμενα για τις εμπειρίες ενός νέου πατέρα.



Αν ψάχνετε το νόημα της ζωής.



Αν θέλετε να συγκινηθείτε.



Αν σας αρέσει να φεύγετε από το θέατρο σοφότεροι.



ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.



Αν καρφώνετε 36 πατάτες σε μια πιρουνιά.

Αν σας παίρνει 40 λεπτά να μπείτε στη θάλασσα.

Αν τρομάζετε με τη γιαγιά έξω από την τουαλέτα του κλάμπ.

Αν όταν βάζετε ηλεκτρική σας αντιστέκεται πάντα ένα σκουπιδάκι.

Αν αγοράσατε οικολογικές λάμπες και πλέον ζείτε στο σκοτάδι.

Αν θα ψηφίζατε νόμο κατά της άσπρης κάλτσας στο σεξ.

Αν μετά από μεσημεριανό ύπνο έχετε hangover.

Αν έχετε να πιείτε τεκίλα από το 1996.

Αν θεωρείτε ότι τα ΙΚΕΑ είναι φτιαγμένα από εξωγήινους.

Αν νιώθετε ηδονή όταν κάποιος σας ξύνει στην πλάτη.

Αν έχετε κάνει διακοπές σε rooms to let Καλλιόπη.

Αν κλαίτε όταν τραβάτε μια τρίχα από τη μύτη.

Αν πιστεύετε ότι η Όλγα Τρέμη είναι σκληρό ναρκωτικό.

Αν άλλαξε ο κόσμος σας όταν πρωτοφάγατε lucky cap.

Αν δεν ξέρετε τι είναι ο συριγμός των ferry boat.

Αν θέλετε να περάσετε ένα βράδυ γελώντας.



ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!



Πληροφορίες:



Θέατρο Ακροπόλ, Ιπποκράτους 9, Αθήνα.



Για 5 Κυριακές στις 21.00, από τις 8 Ιανουαρίου 2017



Διάρκεια: 90 λεπτά (συν διάλειμμα).



Είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 ευρώ (ταμείο)



Πληροφορίες-κρατήσεις: www.viva.gr | 210-3648303