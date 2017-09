«Mall» του Αναστάση Πινακουλάκη στο Black Box του Επί Κολωνώ

Η παράσταση «Mall» του Αναστάση Πινακουλάκη από την Ομάδα Neverlanders, που παρουσιάστηκε και διακρίθηκε στο εφετινό off off Athens festival στο Επί Κολωνώ, επανέρχεται στη σκηνή Black Box για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Το «Mall» θα ανέβει από 7 Οκτωβρίου έως και 19 Νοεμβρίου 2017, κάθε Σάββατο στις 9.30μ.μ. και Κυριακή στις 7.00μ.μ.



Το «Mall» αποτελεί το πρώτο μονολογικό έργο της τριλογίας με τίτλο «Η πικρή τριλογία του Νεοφασισμού» του θεατρικού συγγραφέα Αναστάση Πινακουλάκη. Μετά την ολοκλήρωση του Mall θ’ ακολουθήσουν οι παραστάσεις των έτερων δύο μονολόγων της τριλογίας (Υγρασία στους Τοίχους και Το Αγόρι της οδού Αμερικής).



Περίληψη του έργου:



Μετά από την κήρυξη αγνοούμενου ενός 9χρονου αγοριού από εμπορικό κατάστημα της Αθήνας, ο Χρήστος Λαζάρου, υπάλληλος του Neverland, εμφανίζεται ως αυτόπτης μάρτυρας στο αστυνομικό τμήμα. Η μαρτυρία του τον οδηγεί αυτόματα στον ανακριτή και καταδικάζεται σχεδόν αμέσως για έγκλημα πρώτου βαθμού. Παραμένει όμως ζητούμενο της ανακριτικής διαδικασίας κι αναπάντητο ερώτημα της Κοινής Γνώμης, με ποιον τρόπο έφυγε το 9χρονο αγόρι από το Mall και που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή αφού οι κάμερες ασφαλείας δεν αποτελούν τεκμήριο της ομολογίας του φερόμενου ως δράστη.



Λίγα λόγια το έργο:



Το Mall γράφτηκε με αφορμή το πραγματικό γεγονός της απόπειρας απαγωγής ενός ανήλικου κοριτσιού από εμπορικό κατάστημα. Το γεγονός μεταποιείται δραματουργικά με τον δράση να εκθέτει τα κίνητρά του για την απαγωγή. Το έργο γράφτηκε τον Φεβρουάριο του 2017 από τον βραβευμένο [Βραβείο Θεατρικού Κειμένου στο Free Thinking Zone (Hellenic Circle – Cultural Association in Brussels)] θεατρικό συγγραφέα Αναστάση Πινακουλάκη, στο πλαίσιο μίας τριλογίας μονολόγων με αφορμή την έξαρση της τρομοκρατίας και συμπεριφορές νεοφασισμού. Η πικρή τριλογία του νεοφασισμού, όπως λέγεται, αποτελείται από το «Mall», το «Υγρασία στους Τοίχους» και το «Το αγόρι της οδού Αμερικής». Όπως πολλοί συγγραφείς έχουν γράψει τα έργα τους εμπνεόμενοι από τις δημοφιλείς στην εποχή τους ιστορίες των εγκληματιών, έτσι κι ο νέος συγγραφέας Αναστάσης Πινακουλάκης αναπλάθει δραματουργικά ορισμένα εγκλήματα του 21ου αιώνα. Ο συνδετικός κρίκος αυτών των μονολόγων είναι το Σύνδρομο της Ναρκισσιστικής Διαταραχής, μίας ψυχικής κατάστασης όπου ο άνθρωπος νιώθει πως διακρίνεται από μία σπάνια πνευματική ανωτερότητα και θέλει να ξεχωρίσει με τις πράξεις του. Το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο μοντέλο «επιβάλει» τέτοιους είδους φαινόμενα που την αμέσως επόμενη στιγμή έχουν γεμίσει την αρχική μας στα κοινωνικά δίκτυα.



Συντελεστές:



Κείμενο/Σκηνοθεσία: Αναστάσης Πινακουλάκης

Βοηθός σκηνοθέτη

Διαμόρφωση σκηνικού χώρου: Έφη Γκαραβέλα

Επιμέλεια Κίνησης: Κορίνα Κόκκαλη

Φωτισμοί: Ευγενία Μακαντάση

Φωτογραφίες/Trailer: Πάτροκλος Σκαφιδάς



Ερμηνεύε:



Λάζαρος Βαρτάνης



Προπώληση εισιτηρίων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου: Προσφορά 7€

http://www.viva.gr/tickets/theatre/epi-kolono/mall/



Πρώτη παράσταση: Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017



Τελευταία παράσταση: Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017



Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Σάββατο στις 9:30μ.μ.

Κυριακή στις 7:00μ.μ.



Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 10€,

Φοιτητικό/ Άνω των 65/Ανέργων 7€

Διάρκεια: 60΄(χωρίς διάλειμμα)

Χώρος: Σκηνή Black Box/Επί Κολωνώ



Κράτηση θέσεων & Πώληση εισιτηρίων:

στο ταμείο του Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός

τηλ 210 5138067, email: xkolono@otenet.gr, site: www.epikolono.gr