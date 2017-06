Πάρτι για το «κλείσιμο» της σεζόν 2016 -17 οργανώνει ο Πολυχώρος Vault

Με ένα μεγάλο πάρτι κλείνει την εφετινή του σεζόν ο Πολυχώρος Vault την Παρασκευή 9 Ιουνίου, παρέα με όλους τους συντελεστές, συνεργάτες και φίλους του Πολυχώρου, λίγο πριν αρχίσει να οργανώνει την επόμενη του σεζόν.Είκοσι παραστάσεις περιελάμβανε στο εφετινό του πρόγραμμα ο πολυχώρος Vault Theatre Plus. Έξι παραστάσεις που ξεχώρισαν, από κοινό και κριτικούς, την περασμένη σεζόν και δεκατέσσερις νέες παραγωγές. Δεκατέσσερις σκηνοθέτες (Δημήτρης Αγοράς, θωμάς Βελισσάρης, Αλέξης Βιδαλάκης, Ελένη Γεωργοπούλου, Μάριος θεοχάρους, Σοφία Καραγιάννη, Μάνος Κανναβός, Δημήτρης Καρατζιάς, Βαγγέλης Λάσκαρης, Γιάννης Λασπιάς, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Κώστας Παπακωνσταντίνου, Αλέξανδρος Σταύρου, Ένκε Φεζολλάρι ), παρουσιάσαν τις παραστάσεις τους την εφετινή θεατρική χρονιά στις δύο σκηνές του Πολυχώρου.Ο πολυχώρος Vault Theatre Plus, συνέχισε, για πέμπτη χρονιά, να στηρίζει και να στηρίζεται στο νεοελληνικό έργο (Θοδωρής Αθερίδης, Αρκάς, Λιλή Ζωγράφου, Σοφία Καψούρου, Γιάννης Κεντρωτάς, Γιάννης Λασπιάς, Μαρία Μάζη, Μιχαήλ Μητσάκης, Δήμητρα Πέτρουλα, Μαρία Τσιμά, Αντώνης Τσιπιανίτης, Μάκης Τσίτας), εστιάζοντας πάντα και στο πολιτικοποιημένο θέατρο. Παράλληλα παρουσιάσε και τα έργα τριών ξένων σπουδαίων συγγραφέων-καλλιτεχνών (David Ian Lee, Tim Burton, Rebecca Prichard)Τη σεζόν 2016 - 17 παρουσιάστηκαν μια σειρά από σύγχρονα έργα, περιλαμβάνοντας δυνατούς μονολόγους (Μάρτυς μου ο Θεός, Που είναι η μάνα σου μωρή, Αυτόχειρ, Θρόνος Αντίκα, Απολυμένη), κοινωνικά δράματα (Τhe Curing Room, Ίσια Δικαιώματα, Ερωμένες στον καμβά, Camille Claudel Mudness, Yard Gal), κωμωδίες ( Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων, Μια μέλισσα τον Αύγουστο ), φουτουριστική δραμεντί (Λάφυρα, Τhe Show), σκοτεινές μουσικές ιστορίες (Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης) και τις παραστάσεις της νεοσύστατης ομάδας θεάτρου ManetuwaK (Othello: O μαύρος της Βενετίας) και των παλαιότερων Inferno (Homo Galacticus) και Lorem Ipsum (Γιοσίρου Γιαμαγκούσι).Την εφετινή σεζόν επαναλειτούργησε και η παιδική σκηνή φιλοξενώντας δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες παραστάσεις για τους μικρούς θεατές, μία βασισμένη στο παραμύθι του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, Το Γιατί των παιδιών φέρνει την Ελπίδα (κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη) και μία στο έργο της πνευμονολόγου Δήμητρας Μπουσίου, Tο βατραχάκι που πήδησε στο βάλτο, μέρος του προγράμματος πρόληψης του καπνίσματος «ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, το οποίο έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.Στον Πολυχώρο Vault Theatre Plus παράλληλα με τις θεατρικές παραστάσεις, φιλοξενήθηκαν και μια σειρά από μουσικές παραστάσεις, lives νέων καλλιτεχνών, καθώς και εκθέσεις εικαστικών (φωτογραφίας, ζωγραφικής κλπ), όπως το Φωτογραφικό project SEVEN (7 εκθέσεις φωτογραφίας εμπνευσμένες από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα : Οκτώβριο η Οκνηρία, Νοέμβριο η Ζηλοφθονία, Δεκέμβριο η Λαιμαργία, Ιανουάριο η Λαγνεία, Φεβρουάριο η Απληστία, Μάρτιο η Οργή, Απρίλιο η Αλαζονεία).Για πρώτη χρονιά ξεκίνησαν και πραγματοποιούνται πέντε θεατρικά εργαστήρια, για ερασιτέχνες αλλά και για νέους ηθοποιούς ή σπουδαστές δραματικών σχολών από τον ηθοποιό - σκηνοθέτη Δημήτρη Καρατζιά. Το ντεπούντο τους στη σκηνή έκαναν οι σπουδαστές αυτά τα Χριστούγεννα με τις Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες, μια παράσταση βασισμένη σε αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων, που περασαν τα Χριστούγεννα τους μακριά από τα σπίτια τους (στρατιώτες στην πρώτη γραμμή του μετώπου, φυλακισμένοι, εξόριστοι, αποκλεισμένοι, κλπ) ενώ ετοιμάζονται για τις παραστάσεις τους μέσα στον Ιούνιο.Πολυχώρος Vault Theatre PlusΜελενίκου 26, Γκάζι, ΒοτανικόςΠλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8' περίπου με τα πόδια)Πληροφορίες-κρατήσεις: 213 0356472 / 6949534889(για τηλεφωνικές κρατήσεις 11:00 - 14:00 και 17:00 - 21:00)Email: vaultvotanikos@gmail.com