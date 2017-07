«Medeas on getting across» στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Στις 10, 11 και 13 Ιουλίου 2017 Ιουλίου στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών το πολωνικό θέατρο (« Teatr Zar Ινστιτούτου Γκροτόφσκι») παρουσιάζει την παράσταση «Medeas on getting across».Με αφορμή το ομώνυμο έργο του Δημήτρη Δημητριάδη, ο Jarosław Fret και το Teatr Zar συνθέτουν μια σύγχρονη και επίκαιρη προσέγγιση του πανάρχαιου μύθου σε μια παράσταση – work in progress που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά εκτός Πολωνίας.Καλλιεργώντας μια φιλοσοφία συλλογικής δουλειάς, το Teatr ZAR αναπτύσσει τις παραγωγές του μέσα από τη μακρόχρονη διαδικασία δημιουργίας της δικής του θεατρικής γλώσσας, που αντλεί στοιχεία από διάφορες μουσικές παραδόσεις Ανατολής και Δύσης. Ο θίασος είναι μια πολυεθνική ομάδα που σχηματίστηκε μεταξύ 1999 - 2003 κατά τη διάρκεια ετήσιων ερευνητικών αποστολών στη Γεωργία. Σε εκείνες τις αποστολές, τα μέλη συνέλεξαν πλούσιο μουσικό υλικό, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν κι ένα σύνολο από πολυφωνικά τραγούδια που υπάρχουν εδώ και αιώνες, προέρχονται από το ξεκίνημα της εποχής του ανθρώπου και είναι ίσως οι αρχαιότερες μορφές πολυφωνίας στον κόσμο. Zar ονομάζονται τα πένθιμα τραγούδια της φυλής Σβανέτι, που ζει στα υψίπεδα του Καυκάσου, στη βορειοδυτική Γεωργία. Το Teatr Zar επιχειρεί να καταδείξει ότι το θέατρο δεν έχει σχέση μόνο με το θέαμα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε και να ακούγεται.Το Zar επαναφέρει το θέατρο στη μορφή που είχε προτού η τέχνη χωριστεί σε διάφορους κλάδους και στυλ. Η δουλειά του αγγίζει θέματα που, στον σύγχρονο κόσμο, μοιάζουν να περιορίζονται μόνο στη σφαίρα της θρησκείας. Αυτό πηγάζει από την επηρεασμένη από τον πολωνικό ρομαντισμό πεποίθηση ότι η τέχνη δεν συμπληρώνει απλά τη θρησκεία, αλλά γεμίζει το δυναμικό κενό ανάμεσα στην καθημερινή και την υπερβατική ζωή. Ο Juliusz Osterwa, ένας από τους σπουδαιότερους Πολωνούς θεατρανθρώπους του 20ου αιώνα - οι ιδέες του οποίου επηρέασαν καθοριστικά τον Jerzy Grotowski - έγραψε κάποτε: «Ο Θεός δημιούργησε το θέατρο γι’ αυτούς που δεν τους φτάνει η εκκλησία».Ερμηνεία: Simona Sala and Jarosław FretΜουσική δραματουργία: Jarosław FretΕκτέλεση: Simona SalaΤραγουδούν: Fatma Emara, Marjan Vahdat, Selda ŐztűrkΧορωδία: Aleksandra Kotecka, Tomasz Wierzbowski, Orest Sharak, Davit Baroyan, Jarosław FretΚείμενο: Dimitris DimitriadisΔευτέρα 10, Τρίτη 11 και Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017Ώρα έναρξης: 21.15Ακατάλληλο κάτω των 15 ετώνΤιμές εισιτηρίων:Κανονικό: 15€Φοιτητικό: 12€Ανέργων / ΑΜΕΑ: 10€Κάρτα Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους: 60€Πληροφορίες: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Τ. 2315 200 200, www.ntng.gr