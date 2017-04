National Theatre Live: «Δωδέκατη Νύχτα» του Σαίξπηρ στο Μέγαρο Μουσικής

Μια ανατρεπτική ανάγνωση της «Δωδέκατης νύχτας» προτείνει στο θεατρόφιλο κοινό ο Σάιμον Γκόντγουιν που σκηνοθετεί τη διάσημη κλασική κωμωδία του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ για το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας. Ο άγγλος σκηνοθέτης, στη δική του εκδοχή, καταργεί τη σύμβαση του φύλου των χαρακτήρων, αλλάζει τις ταυτότητες των ηρώων και επιλέγει τη βραβευμένη με Olivier Award Τάμσιν Κρεγκ για τον ρόλο του Μαλβόλιο, την οποία μεταμορφώνει σε Μαλβόλια, δηλαδή στη θηλυκή ενσάρκωση του αυθεντικού σαιξπηρικού ήρωα!



Η Κρεγκ, στην παράσταση αυτή του National Theatre-NT που μεταδίδεται μαγνητοσκοπημένη την Πέμπτη 27 Απριλίου (ώρα 21.00) στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη (με ελληνικούς υπότιτλους βασισμένους στη μετάφραση του Νίκου Χατζόπουλου), δίνει μια συναρπαστική ερμηνεία, κατακτώντας επάξια μία θέση στον κατάλογο των κορυφαίων βρετανίδων ηθοποιών που έχουν αναμετρηθεί επί σκηνής με παραδοσιακά ανδρικούς ρόλους σε έργα του μεγάλου Βάρδου, όπως η Γκλέντα Τζάκσον (Βασιλιάς Ληρ), η Κάθριν Χάντερ (Βασιλιάς Ληρ, Ριχάρδος Γ΄), η Μάξιν Πηκ (Άμλετ) κ.ά. Στη νέα παραγωγή του NT συμμετέχει ένα εκλεκτό καστ ηθοποιών, ανάμεσα στους οποίους οι: Daniel Rigby (Flowers, Jericho), Tamara Lawrence (Undercover), Doon Mackichan (Smack the Pony) και Daniel Ezra (The Missing, Undercover).



Η «Δωδέκατη νύχτα» είναι μια ακόμη εξαίρετη παραγωγή της εφετινής σειράς μεταδόσεων από το Νational Theatre, τις οποίες προσφέρει στο θεατρόφιλο κοινό το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία και το British Council.



Ο τίτλος του έργου παραπέμπει στην τελευταία νύχτα του δωδεκαημέρου των Χριστουγέννων. Αυτή η νύχτα του ξέφρενου κεφιού, των τρελών διασκεδάσεων και μεταμφιέσεων γίνεται αφορμή για τον Σαίξπηρ να γράψει ένα από τα πιο ζωηρά και εύθυμα έργα του.



Η υπόθεση:



Ένα πλοίο ναυαγεί πέφτοντας πάνω στα βράχια. Τα κύματα ξεβράζουν τη Βιόλα στις ακτές μιας μυθικής χώρας που ακούει στο όνομα Ιλλυρία, αλλά ο δίδυμος αδερφός της, ο Σεμπαστιάν, έχει χαθεί. Αποφασισμένη να επιβιώσει μόνη της, αρχίζει να εξερευνά την περιοχή, αλλά, στο τέλος, θα βρεθεί μπλεγμένη σε έναν λαβύρινθο παρεξηγήσεων, μπερδεμένων ταυτοτήτων και ανεκπλήρωτου έρωτα. Ο κυκλώνας του πάθους θα παρασύρει επίσης την Ολίβια και τον Ορσίνο, κατοίκους της Ιλλυρίας, αλλά και τη Μαλβόλια, την καθωσπρέπει αρχιθαλαμηπόλο της Ολίβιας.



NT LIVE – «Δωδέκατη νύχτα» («Twelfth Night»)

του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616)

Συνολική διάρκεια: 3 ώρες και 10 λεπτά (με διάλειμμα)



Διανομή:



Βιόλα: Tamara Lawrance

Σεμπαστιάν: Daniel Ezra

Ορσίνο: Oliver Chris

Κούριο: Emmanuel Kojo

Βαλεντίν: Brad Morrison

Πλοίαρχος και Ιερέας: James Wallace

Τόμπυ: Tim McMullan

Μαρία: Niky Wardley

Αντριου: Daniel Rigby

Αντόνιο: Adam Best

Φέστε: Doon Mackichan

Ολίβια: Phoebe Fox

Μαλβόλια: Tamsin Greig

Φαμπιάν: Imogen Doel

Υπηρέτης: Whitney Kehinde

Αστυνόμος: Ammar Duffus



Στο Ensemble συμμετέχουν οι Claire Cordier, Mary Doherty, Andrew Macbean, Imogen Slaughter



Οι λοιποί χαρακτήρες ερμηνεύονται από μέλη του θιάσου.



Μουσική διεύθυνση, πιάνο, ακορντεόν: Dan Jackson

Κιθάρες: Jon Gingell

Κρουστά: Martin Briggs

Μπάσο: Nicola Davenport

Ξύλινα πνευστά: Hannah Lawrence

Σκηνοθεσία: Simon Godwin

Σκηνικά-Κοστούμια: Soutra Gilmour

Σχεδιασμός φωτισμών: James Farncombe

Υπεύθυνη Κινησιολογίας: Shelley Maxwell

Μουσική: Michael Bruce

Σχεδιασμός ήχου: Christopher Shutt

Αγωγή λόγου: Jeannette Nelson

Σκηνοθεσία πάλης: Kev McCurdy

Υπεύθυνη σκηνής : Alice Knight

Κινηματογραφική Σκηνοθεσία: Robin Lough

Τεχνικός Υπεύθυνος Παραγωγής: Christopher C Bretnall

Διευθυντής Φωτισμού: Mike Le Fevre

Επιμέλεια Ήχου: Conrad Fletcher



Τιμές εισιτηρίων

15 € και 8 € (φοιτητικά)



Πληροφορίες

210 72.82.333

www.megaron.gr