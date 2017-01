Ο Διονύσης Ατζαράκης και ο Θωμάς Ζάμπρας μίλησαν στο zougla.gr για την παράσταση «Cineλθετε Xmas»

Ο Διονύσης Ατζαράκης και ο Θωμάς Ζάμπρας, μετά από τρεις απανωτές sold out εμφανίσεις, επιστρέφουν σήμερα για μία τελευταία παράσταση stand-up comedy στο θέατρο Coronet.Οι δύο ταλαντούχοι stand- up comedian μίλησαν στογια την παράστασητη συνεργασία τους καθώς και την ανταπόκριση του κόσμου.Είναι μια παράσταση stand up comedy. Δύο κωμικοί μονόλογοι από εμένα και τον Θωμά, σχετικά με την καθημερινότητα, τη ζωή μας και τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Αυτά. Ευτυχώς το μάρκετινγκ της παράστασης δεν βασίζεται απλά στις περιγραφές μου γιατί δεν θα πατούσε άνθρωπος στο θέατρο.Πρόκειται για δύο χωριστούς μονολόγους stand up comedy. Αν σας αρέσει η κωμωδία μας στην εκπομπή, είναι μια ευκαιρία να δείτε τη δουλειά μας σε αυτό το απαιτητικό είδος κωμωδίας επί σκηνής.Είναι κάτι που σκοπεύουμε να επιχειρήσουμε σε κάποιο βαθμό στο μέλλον οπότε ξαναρωτήστε μας σε λίγο καιρό. Προς το παρόν, η συγκεκριμένη σειρά παραστάσεων δεν αποτελεί μεταφορά εκπομπής στο θέατρο, αλλά ένα διπλό stand-up comedy special από τους δύο συντελεστές της κωμικής εκπομπής Cinéλθετε.Πόσο δύσκολο είναι να μεταφερθεί μια τηλεοπτική εκπομπή στο θέατρο; Αρκετά δύσκολο. Αυτή η παράσταση δεν αφορά αυτό. Αλλά υπάρχει στο μυαλό μας σαν σκέψη να κάνουμε κάτι που θα μοιάζει με την εκπομπή μας, live.Όλα έγιναν μέσω Tinder.Γνωριστήκαμε μέσα από παραστάσεις stand up comedy. Και ακολούθησε ο εξής διάλογος που εξηγεί τη συνεργασία μας:-Διονύσης-Θωμάς, χάρηκα.-Θες να συνεργαστούμε;-Ναι-Οκ!Το κάθε ένα προσφέρει κάτι ξεχωριστό. Στην τηλεόραση, πέρα από το αστείο γράψιμο και παίξιμο, έχεις στη διάθεσή σου μια σειρά από συμπληρωματικά εκφραστικά μέσα που μπορείς να επιστρατεύσεις προκειμένου να παράξεις κωμωδία. Δηλαδή μοντάζ, μουσική και γενικότερη σκηνοθεσία. Αυτό σου δίνει περισσότερες δυνατότητες και μπορεί να κάνει τα πράγματα πιο ενδιαφέροντα. Απ’ την άλλη, στη σκηνή μπορεί να είσαι απογυμνωμένος από όλα αυτά, αλλά έχεις την αμεσότητα της επικοινωνίας με το κοινό. Λες ένα αστείο και αμέσως ακούς το γέλιο του κοινού από κάτω. Οπότε θα το πάω διπλωματικά και δεν θα ξεχωρίσω κάποιο απ’ τα δύο.Δεν θα έλεγα ότι μπορώ να ξεχωρίσω. Μου αρέσουν και τα δύο. Θέλω να παίζω σε μια θεατρική σκηνή στην τηλεόραση.Φτάνω τρέχοντας γιατί έχω αργήσει. Κάθομαι να χαλαρώσω. Κοιτάω λίγο τα κείμενά μου. Προσπαθώ να τιθασεύσω το μαλλί. Αποτυγχάνω. Αποφασίζω να κουρευτώ από βδομάδα. Βγαίνω στη σκηνή. Δεν κουρεύομαι από βδομάδα.Δεν υπάρχει κάποιο τελετουργικό. Απλά προσπαθείς να ηρεμήσεις και να είσαι άνετος πριν ανέβεις.What happens in Coronet, stays in Coronet.Λυπάμαι αλλά σιχαίνομαι τα spoiler!Απροσδόκητα μεγάλη και τους ευχαριστούμε θερμά! Μετά το τέλος κάθε παράστασης βγαίνουμε πάντα έξω να χαιρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε το κοινό κατά την έξοδό του. Και κρίνοντας από τις αντιδράσεις τους, είτε έχουν περάσει εξαιρετικά, είτε είναι εξαιρετικά καλοί στο να κρύβουν πόσο χάλια πέρασαν. Επίσης, αναγκαστήκαμε να προσθέσουμε μία έξτρα, τελευταία παράσταση στις 6/1 επειδή αρκετοί έμειναν απ’ έξω στις προηγούμενες, μιας και τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα. Τώρα τα έχουμε αφήσει να ξεκουραστούν... (Συγγνώμη γι’ αυτό)Με τα μάτια μας! Να, τέτοιου είδους αστεία σας υπόσχομαι ότι δεν θα δείτε στην παράσταση. Αλλά γενικά η ανταπόκριση του κόσμου στην εκπομπή και την παράσταση μέχρι τώρα ήταν πολύ μεγαλύτερη απ ότι περιμέναμε.Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. ΠΟΤΕ! *φεύγει κλαίγοντας*Πάντα. Είναι πολλά τα συναισθήματα απογοήτευσης που έρχονται όταν «πεθάνει» ένα αστείο σου.Πιστεύω ότι βοηθάει σημαντικά στη διάδοση του stand-up και της κωμωδίας γενικότερα. Πάρα πολύς κόσμος παρακολουθεί την εκπομπή και τα σκετς μας αποκλειστικά μέσω YouTube. Και αυτός είναι και ένας ισχυρός λόγος για να έρθει μετά να μας δει live. Επίσης, πάρα πολύς κόσμος με τραμπουκίζει που δεν έχω ανεβάσει ακόμα όλα τα επεισόδια στο YouTube. Αυτός ο κόσμος έχει δίκιο. Λίγη υπομονή και θα ανεβούν όλα, είμαστε κοντά αδέρφια!Δεν ξέρω αν είναι το μέλλον του. Σίγουρα όμως έχει βοηθήσει τη διάδοση του και είναι ωραίο που υπάρχει.Ισχύει ότι υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι κωμικοί στην Ελλάδα, αλλά λόγω φιλικών σχέσεων και κοινής πορείας, μου είναι δύσκολο να αποστασιοποιηθώ και να κάνω διακρίσεις. Με διεθνούς φήμης κωμικούς είναι λίγο ευκολότερο, αν και πάλι θέλω να απολογηθώ εκ των προτέρων, στην πολύ πιθανή περίπτωση που κάποιος απ΄ αυτούς διαβάσει την παρούσα συνέντευξη ενώ θα σερφάρει στο zougla.gr. Ο Louis CΚ και ο Bill Burr είναι στην κορυφή της λίστας μου, αλλά και γενικότερα νομίζω στην κορυφή. Και δικαίως. Προσωπικά, ενώ δεν ήταν ποτέ αμιγώς stand-up comedian, με επηρέασε αρκετά και ο Robin Williams. Τα special του ήταν από τα πρώτα που παρακολούθησα και πιστεύω έπαιξε κάποιο ρόλο στην απόφασή μου να ασχοληθώ τελικά με την κωμωδία.Στην Ελλάδα λόγω μικρού μεγέθους του κύκλου και των προσωπικών σχέσεων είναι δύσκολο να κάνεις τέτοιες ιεραρχήσεις στο μυαλό σου. Από εξωτερικό η αγία τριάδα μου είναι Bill Burr, Louis CK, Dave Chappelle. Τώρα τελευταία έχω ξεχωρίσει πολύ τους John Mulaney, Bo Burnham, Hannibal BuressΑνάλογα τα είδη θεάτρου. Δε νομίζω πως θα μου ήταν το πιο εύκολο πράγμα να ανεβάσω Άμλετ από Φλεβάρη. Αν ήταν όμως κάτι που μου ταιριάζει, γιατί όχι;Δεν ξέρω κάτα πόσο είναι εύκολο, αλλά σίγουρα δεν με ενδιαφέρει προς το παρόν. Δίνω προτεραιότητα μόνο στην κωμωδία και σε όποιον έρχεται από δεξιά.Είναι πραγματοποιήσιμο. Το stand-up comedy ανεβαίνει σημαντικά στην Ελλάδα και ο κόσμος το προτιμά όλο και περισσότερο σαν επιλογή για τη διασκέδασή του. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο.Είναι πολύ δύσκολο, όπως το να βιοποριστείς γενικά στην Ελλάδα, αλλά γίνεται. Απ ότι μου λένε άλλοι που το κάνουν.