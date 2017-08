«O ήχος που έχει το χώμα στο μικροσκόπιο» στο Bios

Η νεοσύστατη θεατρική μπάντα, οι «Ginger Creepers», με βασικό γνώμονα το πειραματικό θέατρο και βαδίζοντας στα μονοπάτια του σουρεαλισμού, του μαγικού ρεαλισμού και της μινιμαλιστικής αισθητικής, παρουσιάζουν τον Οκτώβριο στο Bios, το πρώτο τους θεατρικό έργο με τίτλο «O ήχος που έχει το χώμα στο μικροσκόπιο».Mία μπάντα πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής που αποσύρεται με μία σκηνή σε ένα απομακρυσμένο δάσος με στόχο να ανακαλύψει τον απόλυτο ήχο. Όσο όμως περνάει ο χρόνος, οι δύο μουσικοί οδηγούνται σε μία παράλογη σχέση με τον ήχο και το μουσικό όραμά τους. Η αναζήτηση γίνεται αυτοσκοπός και αρχίζουν να προσεγγίζουν τον ήχο όχι ως μουσική σύνθεση, αλλά ως αυθύπαρκτη έννοια που σχετίζεται με την ύλη και τον χρόνο, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουν τον πυρήνα του, τη συναισθηματική νοημοσύνη του, τη μνήμη του.Το έργο μετατρέπεται σε μια συμβολική αντι-Οδύσσεια, όπου σε αντίθεση με το ομηρικό έπος, όσο ο στόχος ξεθωριάζει, η αναζήτηση οδηγεί σε ερμητισμό: ένας αέναος κύκλος, που εγκλωβίζει τους ήρωες στον χώρο και στον χρόνο, σε ένα παράλογο υπαρξιακό ταξίδι με προσωπικούς κύκλωπες και σειρήνες, σε ένα δάσος που ποτέ δεν ξημερώνει.«We ask the captain,Where are we heading, sir?The captain looks both of us in the eyes,You are the captain, he says, Ulysseses.»«Ulysseses»a song by Ginger CreepersΤο έργο ολοκληρώνεται, έναν χρόνο αργότερα, όπου οι ήρωες, έχοντας ξεφύγει από το σκοτεινό δάσος, επιστρέφουν στο αστικό περιβάλλον και πραγματοποιούν ένα μουσικό live που συνοψίζει την εμπειρία τους.(Οι πόρτες ανοίγουν 2 ώρες πριν την έναρξη της παράστασης, όπου οι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν διαφορετικά μουσικά events, dj-sets, καθώς και την προετοιμασία των δύο ηρώων.)Σύλληψη-Κείμενο: Ginger Creepers (Χρήστος Καπενής, Γρηγόρης Χατζάκης)Σκηνοθεσία: Γρηγόρης ΧατζάκηςΣκηνικά: Ζωή ΑρβανίτηΜουσική-Sound Design: Βύρων ΚατρίτσηςΔραματουργική Συνεργασία: VoltnoiΧρήστος Καπενής, Γρηγόρης ΧατζάκηςPr & Communication: Μάρσια ΒλέτσαGraphic Design: Michelangelo BevilacquaΠαραγωγή: Ginger Creepers & Bios