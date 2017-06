Ο Thom Pain του Will Eno στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Αναπάντεχα αστείο και αξεπέραστα υπαρξιακό το έργο «Thom Pain» (Βασισμένος στο Τίποτε) του Will Eno, υποψήφιο για το βραβείο Pulitzer 2005, φέρνει για πρώτη φορά το ελληνικό κοινό αντιμέτωπο με έναν από τους πιο γνήσιους και συναρπαστικούς θεατρικούς χαρακτήρες του 21ου αιώνα, σε σκηνοθεσία Αναστασίας Κουμίδου, στο Βlack Βox του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης από 15 έως 30 Ιουνίου για 10 παραστάσεις.



Ο θεατρικός κριτικός των New York Times, Charles Isherwood, έγραψε «Υπάρχει κάτι που να είναι υπαρξιακό stand-up comedy; Αν όχι, ο Will Eno μόλις το έχει εφεύρει... Πρόκειται για μια από αυτές τις αστείρευτες θεατρικές νύχτες, που σ’ αφήνουν με κομμένη την ανάσα από την έκσταση και, αναλόγως την ευαισθησία στα σκοτεινά και τα υπέροχα μυστήρια της ζωής, με δάκρυα στα μάτια. Και φυσικά με γέλιο.»



Όταν ρωτήθηκε ο συγγραφέας για τον χαρακτήρα που δημιούργησε, απάντησε: «Ήρθε για να αποδείξει την ύπαρξή του καταρχήν στο εαυτό του και μετά στον κόσμο, στο κοινό. Να μπορεί να πει “Εδώ ήμουν,” και “Έτσι ένιωσα” και ίσως “Ιδού πώς είμαστε όλοι μας, και ίσως δε θα έπρεπε.” Ταυτόχρονα σαρκαστικός και ποιητικός, πληγωμένος και ανθρώπινος, ο Thom Pain είναι ένας ανεξίτηλος στη μνήμη χαρακτήρας.» Η εικαστική εγκατάσταση του Άγγελου Αντωνόπουλου θα είναι ανοιχτή στο κοινό τις ημέρες των παραστάσεων 6-8μμ.



O ηθοποιός Χάρης Γρηγορόπουλος, στον ρόλο του Thom Pain, αλληλεπιδρά με το σκηνικό χώρο - installation του εικαστικού Άγγελου Αντωνόπουλου, που φωτίζεται από τη Στέλλα Κάλτσου, για να πλάσει διαρκώς εναλλασσόμενους χώρους με πολλαπλές σημειολογικές αναφορές. Η σκηνοθεσία της Αναστασίας Κουμίδου μαζί με την κινησιολογική καθοδήγηση της Τατιάνας Μύρκου ενώνουν τις διαφορετικές τέχνες με έναν τρόπο αλληλεπίδρασης, αλλά και με την ανεξάρτητη παρουσία του κάθε καλλιτεχνικού έργου χωριστά.



Ο συγγραφέας Will Eno, o «Samuel Beckett της εποχής μας» όπως χαρακτηρίσθηκε από τους New York Times, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Έργα του έχουν ανέβει σε πειραματικές σκηνές αλλά και στο Broadway, στην Αμερική και στην Ευρώπη. Έχει τιμηθεί με βραβεία και υποτροφίες.



Το έργο παρουσιάζεται στην Ελλάδα μετά από συμφωνία με την Josef Weinberger Plays Limited.



Ταυτότητα παράστασης:



Συγγραφέας: Will Eno

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία: Αναστασία Κουμίδου

Εικαστική Εγκατάσταση: Άγγελος Αντωνόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Κίνηση: Τατιάνα Μύρκου

Μουσική: Αντώνης Σταυρινός

Στο ρόλο του Τhom Pain o Χάρης Γρηγορόπουλος



Βοηθός Σκηνοθέτις: Στέβη Κουτσοθανάση

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Μηναδάκης

Βίντεο: Στάθης Δογάνης

Διεύθυνση & οργάνωση παραγωγής: Άρης Σομπότης (Playwalk)



ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Πειραιώς 206, Ταύρος 17778



Παραστάσεις:



15 - 30 Ιουνίου 2017, κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή

Ώρα παράστασης: 21:00

Διάρκεια παράστασης: 60’

Ώρες λειτουργίας εικαστικής εγκατάστασης: 18:00-20:00



Εισιτήρια: €10 (γενική είσοδος), €5 (ομαδικά άνω των 10, και ανέργων)

Προπώληση έως 14 Ιουνίου: €8

Οnline tickets στον διαδικτυακό τόπο του IMK: https://goo.gl/i8i7hp



Τηλ.: 210 341 8550