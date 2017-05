«Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα» έρχονται στο Bob Theatre Festival

Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες παραστάσεις την άνοιξη στο Θέατρο του Νέου Κόσμου και τη sold out μίνι περιοδεία σε Ηράκλειο, Πρέβεζα και Κύπρο, το έργο που συγκίνησε εκατοντάδες θεατές «Όλα Αυτά τα Υπέροχα Πράγματα» σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, με την ηθοποιό Μελίνα Θεοχαρίδου επί σκηνής, επιστρέφει στην Αθήνα για μία και μοναδική φορά το Σάββατο 27 Μαίου ώρα 18.45, στο Κτήριο Ε της Πειραιώς 260, για να παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Bob Theatre Festival 2017, το οποίο εντάσσεται στις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών.Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματατου Ντάνκαν Μακμίλαν και του Τζώνυ ΝτόναχοΣκηνοθεσία Ιόλη ΑνδρεάδηΕρμηνεύει η Μελίνα ΘεοχαρίδουΕίσαι επτά χρονών.Η μαμά είναι στο νοσοκομείο.Ο μπαμπάς λέει «Έκανε κάτι εντελώς ανόητο».Δεν μπορεί με τίποτα να είναι ευτυχισμένη.Ξεκινάς μια λίστα με κάθε υπέροχο πράγμα στον κόσμο.Κάθε πράγμα για το οποίο αξίζει κανείς να ζει.Την αφήνεις στο μαξιλάρι της.Ξέρεις ότι τη διάβασε γιατί σου διόρθωσε τα ορθογραφικά λάθη.Το πολυβραβευμένο «Every Brilliant Thing» του Duncan Macmillan (1984, Πνεύμονες) και του Johnny Donahoe, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα έργο για την κατάθλιψη ή για το τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε γι' αυτούς που αγαπάμε. Σε μετάφραση Αντώνη Γαλέου και ελεύθερη προσαρμογή από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη (Οικογένεια Τσέντσι, Young Lear).Η μαμά ενός επτάχρονου κοριτσιού κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. «Ήταν κάτι εντελώς ανόητο, κάτι που συμβαίνει όταν κάποιος δεν μπορεί με τίποτα να είναι ευτυχισμένος», της είπαν. Το κοριτσάκι θέλοντας να βοηθήσει τη μητέρα του ξεκινάει μια λίστα με κάθε υπέροχο πράγμα στον κόσμο για το οποίο αξίζει κανείς να ζει. Ενήλικας πια, έρχεται να διηγηθεί την ιστορία της, παρακινώντας το κοινό να παίξει τους υπόλοιπους χαρακτήρες της ζωής της.Οι οδηγίες των συγγραφέων είναι σαφείς: μια άδεια σκηνή, ένας ηθοποιός αντιμέτωπος με το κοινό του, ένας μόνο φωτισμός, καμία σκηνική αλλαγή, ταύτιση του κειμένου με την ηλικία και τις εμπειρίες του ηθοποιού και πλήρης προσαρμογή των πολιτισμικών στοιχείων στη χώρα που το έργο παριστάνεται. Μόνο έτσι ανθίζουν όλα τα χρώματα αυτής της διαδραστικής και απογυμνωμένης θεατρικής εμπειρίας.Το Every Brilliant Thing ανέβηκε για πρώτη φορά το 2013 στην Αγγλία και έκτοτε ταξιδεύει ασταμάτητα σε όλο τον κόσμο. Αφού απέσπασε το βραβείο Critics’ Pick των New York Times και τις διθυραμβικές κριτικές των Guardian, Time Out, Independent, Evening Standard, Telegraph και Sunday Times και ύστερα από την τεράστια επιτυχία που γνώρισε σε Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, ήρθε την άνοιξη του 2017 για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να παρουσιαστεί στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη με την πολύγλωσση ηθοποιό Μελίνα Θεοχαρίδου να επιστρέφει στη χώρα μετά από 14 χρόνια για να ερμηνεύσει τον κεντρικό ρόλο.Ερμηνεύει η Μελίνα ΘεοχαρίδουΜετάφραση: Αντώνης ΓαλέοςΠροσαρμογή κειμένου: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης ΑσπρούληςΣκηνοθεσία - Κίνηση: Ιόλη ΑνδρεάδηΣκηνικός χώρος - Κοστούμι: Δήμητρα ΛιάκουραΦωτισμός: Χριστίνα ΘανάσουλαΧειρισμός Φωτισμού: Τάσος ΜαργαρίτηςΦωτογραφία αφίσας: Χρίστος ΠαναγίδηςΦωτογραφίες: Πάνος ΜιχαήλΕπικοινωνία: Άρης ΑσπρούληςΕρμηνεύει η Μελίνα ΘεοχαρίδουΜια συμπαραγωγή με την OliviosK ΠαραγωγέςTMΤο κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από την Κάπα ΕκδοτικήΚατηγορία: Παράσταση (Επανάληψη) / BoB Theatre Festival 2017Ημέρες και Ώρες παραστάσεων: Σάββατο, 27/5 στις 18.45 | Αίθουσα: Ε’ | Διάρκεια: 100’ (χωρίς διάλειμμα)Χώρος: Πειραιώς 260 - Προφεστιβαλικές Εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και ΕπιδαύρουΤιμές Εισιτηρίων: 9 € (Γενική Είσοδος)Προβλέπονται ειδικά πακέτα εισιτηρίων με έκπτωση για όσους επιθυμούν να δουν παραπάνω από μία παράσταση του Bob Theatre Festival: για 2 παραστάσεις, ειδική τιμή των 15 € ||για 3 παραστάσεις, ειδική τιμή των 22 € || για 4 παραστάσεις ή full scratch πακέτο, ειδική τιμή των 29 €.Και αν θέλετε να γίνετε υποστηρικτής του Bob αγοράζοντας το Gold Πακέτο των 80 € θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις παραστάσεις.Προπώληση Εισιτηρίων:Κεντρικά εκδοτήρια του Ελληνικού Φεστιβάλ (Πανεπιστημίου 39, εντός στοάς Πεσμαζόγλου), στο 210 32 72000, στο greekfestival.gr και στο δίκτυο πωλήσεων του viva.grΠερισσότερες Πληροφορίες: www.bobfestival.gr & facebook.com/BobTheatreFestival