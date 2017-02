«Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα» σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Το πολυβραβευμένο «Every Brilliant Thing» του Duncan Macmillan (1984, Πνεύμονες) και του Johnny Donahoe για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα έργο για την κατάθλιψη ή για το τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε γι' αυτούς που αγαπάμε. Σε μετάφραση Αντώνη Γαλέου και ελεύθερη προσαρμογή από την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη (Οικογένεια Τσέντσι, Young Lear).Η μαμά ενός επτάχρονου κοριτσιού κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. «Ήταν κάτι εντελώς ανόητο, κάτι που συμβαίνει όταν κάποιος δεν μπορεί με τίποτα να είναι ευτυχισμένος», της είπαν. Το κοριτσάκι θέλοντας να βοηθήσει τη μητέρα του ξεκινάει μια λίστα με κάθε υπέροχο πράγμα στον κόσμο για το οποίο αξίζει κανείς να ζει. Ενήλικας πια, έρχεται να διηγηθεί την ιστορία της, παρακινώντας το κοινό να παίξει τους υπόλοιπους χαρακτήρες της ζωής της.Οι οδηγίες των συγγραφέων είναι σαφείς: μια άδεια σκηνή, ένας ηθοποιός αντιμέτωπος με το κοινό του, ένας μόνο φωτισμός, καμία σκηνική αλλαγή, ταύτιση του κειμένου με την ηλικία και τις εμπειρίες του ηθοποιού και πλήρης προσαρμογή των πολιτισμικών στοιχείων στη χώρα που το έργο παριστάνεται. Μόνο έτσι ανθίζουν όλα τα χρώματα αυτής της διαδραστικής και απογυμνωμένης θεατρικής εμπειρίας.Το Every Brilliant Thing ανέβηκε για πρώτη φορά το 2013 στην Αγγλία και έκτοτε ταξιδεύει ασταμάτητα σε όλο τον κόσμο. Αφού απέσπασε το βραβείο Critics’ Pick των New York Times και τις διθυραμβικές κριτικές των Guardian, Time Out, Independent, Evening Standard, Telegraph και Sunday Times και ύστερα από την τεράστια επιτυχία που γνώρισε σε Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, έρχεται την άνοιξη του 2017 για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να παρουσιαστεί στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη με την πολύγλωσση ηθοποιό Μελίνα Θεοχαρίδου να επιστρέφει στη χώρα μετά από 14 χρόνια για να ερμηνεύσει τον κεντρικό ρόλο.Μετάφραση: Αντώνης ΓαλέοςΠροσαρμογή κειμένου: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης ΑσπρούληςΣκηνοθεσία - Κίνηση: Ιόλη ΑνδρεάδηΣκηνικός χώρος - Κοστούμι: Δήμητρα ΛιάκουραΦωτισμός: Χριστίνα ΘανάσουλαΧειρισμός Φωτισμού: Τάσος ΜαργαρίτηςΦωτογραφία αφίσας: Χρίστος ΠαναγίδηςΦωτογραφίες: Πάνος ΜιχαήλΕρμηνεύει η Μελίνα ΘεοχαρίδουΜια συμπαραγωγή με την OliviosK ΠαραγωγέςTM10 Μαρτίου έως 9 Απριλίου 2017Τετάρτη έως Σάββατο 21.15 & Κυριακή 19.00Εισιτήρια:Τετάρτη - Παρασκευή: €12 κανονικό, €10 φοιτητικό/μειωμένο, €8 ανέργωνΣάββατο & Κυριακή: €13 κανονικό, €10 φοιτητικό/μειωμένο/ανέργωνΓια ηλεκτρονική αγορά πριν την πρεμιέρα: € 10 κανονικό, € 8 μειωμένοΠροπώληση:https://www.viva.gr/tickets/theater/theatro-tou-neou-kosmou/ola-auta-ta-yperoha-pragmataΗ Μελίνα Θεοχαρίδου είναι ηθοποιός και σκηνοθέτις. Σπούδασε Γαλλικά και Ιταλικά στο UCL (BA French and Italian, First Class) και υποκριτική, σκηνοθεσία και θεατρολογία στη RADA και στο King’s College London (MA Text and Performance Studies). Ως ηθοποιός έχει λάβει μέρος σε παραστάσεις στο Lyric Hammersmith Studio, BAC, Watford Palace Theatre, Hospital Club και Yard Theatre στο Λονδίνο, στο Forest Fringe Festival στο Εδιμβούργο και στο Θέατρο Αθηναΐς στην Αθήνα.Έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ταινίες Somewhere New, Tough Love και A Strange Connection. Έχει δανείσει επίσης τη φωνή της σε δεκάδες voiceover στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά για τηλεοπτικές σειρές (Peaky Blinkders, BBC), παιχνίδια (Το Μικρό μου Πόνυ, Hasbro) και σειρές μαθημάτων ξένων γλωσσών (Learn Greek, Hodder & Stoughton) μεταξύ άλλων.Ως σκηνοθέτις και δραματολόγος, η Μελίνα δουλεύει με συγγραφείς πάνω σε νέα έργα. Έχει σκηνοθετήσει τις παγκόσμιες πρεμιέρες Ο Σωκράτης και τα Σύννεφα (Jermyn Street Theatre, Λονδίνο), Live and Unplugged (Shaw Theatre και Hospital Club, Λονδίνο και Södra Teatern, Στοκχόλμη), Princess (Kulturhuset, STOFF, Στοκχόλμη) και Έναρξις (Σατιρικό Θέατρο, Λευκωσία). Είναι μέλος του προγράμματος Directors Lab του Lincoln Center Theater στη Νέα Υόρκη.Η Μελίνα εργάστηκε επίσης σαν βοηθός του Master of Text στο Shakespeare’s Globe και μετέφρασε τον Αίαντα του Σοφοκλή από τα Αρχαία Ελληνικά στα Αγγλικά για το Donmar Warehouse στο Λονδίνο. Επιπλέον, για χρόνια εργάστηκε ως επιμελήτρια εκδόσεων στον εκδοτικό οίκο θεατρικών βιβλίων Oberon Books. www.melinatheo.comΗ Ιόλη Ανδρεάδη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε σκηνοθεσία στη RADA και στο King’s College London, στο οποίο ολοκλήρωσε το 2014 τη διδακτορική της διατριβή γύρω από το Θέατρο και την Τελετουργία, ως υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση.Έζησε 7 χρόνια στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Είναι απόφοιτος του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πολιτιστική Πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει σκηνοθετήσει περισσότερες από 25 παραγωγές σε Αθήνα, Λονδίνο, Εδιμβούργο, Βερολίνο, Ρώμη και Νέα Υόρκη. Έχει υπάρξει ιδρυτικό μέλος της διεθνούς πλατφόρμας σκηνοθετών «World Wide Lab», η οποία δημιουργήθηκε στο Watermill Center του Bob Wilson το 2011 και της οποίας διετέλεσε Καλλιτεχνική Διευθύντρια το 2013 στη Νέα Υόρκη και το 2015 στη Σύρο.Έκτοτε, η Ιόλη εργάζεται εντατικά στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, τα τελευταία δύο χρόνια, έχει παρουσιάσει τις παραστάσεις: «Αρτώ – Βαν Γκογκ / avec un pistolet» στο Θέατρο Σημείο, «Οικογένεια Τσέντσι» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, «Διακόσιες δέκα χιλιάδες οκάδες βαμβακιου – μια παράσταση στο Αρχείο» στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, «Young Lear» στο Φεστιβάλ Αθηνών και «Το βασίλειο στης γης» στο Olvio. Το καλοκαίρι του 2017 θα ανεβάσει στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων τον «Ίωνα» του Ευριπίδη στο πλαίσιο του 60ου Φεστιβάλ Φιλίππων.Η άδεια για την από σκηνής θεάτρου παρουσίαση του έργου χορηγήθηκε από την Ελληνική εταιρία THE ARTBASSADOR/Performing Arts Management (theartbassador.gr) για λογαριασμό του Συγγραφέα Duncan Macmillan και του Ατζέντη του CASAROTTO RAMSAY & ASSOCIATES LTD (casarotto.co.uk/)Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική.2109212900 - Αντισθένους 7 και Θαρύπου[Κάτω Χώρος]Πρεμιέρα10 Μαρτίου 2017Σκηνοθεσία Ιόλη ΑνδρεάδηΕρμηνεύει η Μελίνα Θεοχαρίδου