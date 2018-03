Παγκόσμια ημέρα κουκλοθεάτρου: Παραστάσεις και εργαστήριο κούκλας με ελεύθερη είσοδο

Οι κουκλοπαίκτες της Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος, η Κοιν.Σ.Επ. «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ» και η UNIMA HELLAS, με την υποστήριξη του ΦΙΞ in art, σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου 2018 την Κυριακή 18 Μαρτίου από τις 11.00 μέχρι τις 14.30 στο ΦΙΞ in art

με παραστάσεις κουκλοθέατρου για παιδιά (με ελεύθερη είσοδο).



Πρόγραμμα εκδήλωσης:



11:00 Κουκλοθέατρο Μαρμίτα – «ΑΠόΝΕΡΑ, ταξίδια με λίγο νερό»

αληθινές ιστορίες νερού απ' όλο τον κόσμο έρχονται να μιλήσουν για την παγκόσμια κρίση νερού.



11:40 Κουκλοθέατρο ΤΙΚ-ΝΙΚ – «ΚΟΣΜΟ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ»

διαδραστική παράσταση με ιστορίες και παραμύθια απ'όλο το κόσμο.



12:20 Κουκλοθέατρο Hocus-Pocus – «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ»

δύο ταξιδιώτες εγκλωβίζονται στο σταθμό των τρένων. Οι βαλίτσες τους ανοίγουν και παραμύθια ζωντανεύουν.



13:10 Κουκλοθίασος REDICOLO – «ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

κουκλοθέατρο με μεγάλες χειροποίητες κούκλες σε ανθρώπινο μέγεθος. Ένα έργο για τη συλλογικότητα και το ομαδικό πνεύμα, με ζωντανή μουσική, έξυπνο χιούμορ, συναρπαστική δράση και μία απρόσμενη ανατροπή όπου τα παιδιά καλούνται να δώσουν τη λύση!



14:00 Εργαστήριο κατασκευής κούκλων από ανακυκλώσιμα υλικά.



επικοινωνία-πληροφορίες:



ΦΙΞ in art – τηλ. 231 050 0034