Παράταση παραστάσεων για το έργο «Fool for Love» στο θέατρο Άλμα

Το «Fool for Love» του βραβευμένου με Pulitzer συγγραφέα, ηθοποιού και σκηνοθέτη Sam Shepard, σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου, παρατείνει τις παραστάσεις του έως στις 21 Ιανουαρίου στη Β’ Σκηνή του Θεάτρου Άλμα. Έργο βαθιά βιωματικό και επαναστατικό που μιλά για τον Έρωτα στην πιο άγρια, κανιβαλιστική κι αδιαπραγμάτευτη μορφή του, αλλά και την ανεπάρκεια, την ανοησία και την τρέλα του ανθρώπου. Με τον Γιώργο Κέντρο, την Τζένη Θεωνά, τον Γιωργή Τσαμπουράκη και τον Βασίλη Παλαιολόγο.Το «Fool for Love» είναι το δεύτερο έργο της τριλογίας των Family Plays (οικογενειακών έργων) του Shepard, έργων μεγάλης συγγραφικής δεινότητας, που ανήκουν πλέον στον κανόνα της σπουδαίας σύγχρονης αμερικάνικης δραματουργίας. Ο Shepard φωτίζει με πάθος και ακρίβεια λέιζερ την άλλη, την αληθινή πλευρά της αμερικάνικης οικογένειας: της οικογένειας της υπαίθρου, του West που βίωσε και λάτρεψε. Όχι τη γλυκερή και εξιδανικευμένη τύπου «Μικρό Σπίτι Στο Λιβάδι, αλλά αυτήν του σκληρού πάθους και του αιώνια ανολοκλήρωτου πόθου. Μια οικογένεια βαθιά ριζωμένη στη μυθολογία μιας «άλλης» Αμερικής, μιας οικογένειας με μύθους, ενοχές και στεγανά, όπου το όνειρο είναι ανάγκη ζωτική.Το Fool for Love» διαδραματίζεται μέσα στα ελάχιστα τετραγωνικά ενός εξαθλιωμένου δωματίου μοτέλ χαμένου μες την απεραντοσύνη της ερήμου Μοχάμπι. Σ’ έναν σκηνικό χώρο ανάμεσα στον βίαιο εγκλεισμό και τη σαγηνευτική απειλή του ανοιχτού ορίζοντα. Ο Έντι, στραπατσαρισμένος καουμπόι του Ροντέο, μετά από μεγάλο διάστημα εξαφάνισης, ταξιδεύει χιλιάδες μίλια μες στην έρημο με το τροχόσπιτό του, σέρνοντας πίσω τα άλογά του, για να εντοπίσει και να διεκδικήσει ξανά τη Μέη, που έχει βρει κρησφύγετο σ’ ένα ξεπεσμένο μοτέλ στη μέση της ερήμου. Ο έρωτάς τους είναι μοιραίος, προκαθορισμένος, τους ενώνει και τους αλληλοαπωθεί σε μια ιστορία που τους έχει εγκλωβίσει σχεδόν από παιδιά. Ένας έρωτάς χωρίς έλεος, χωρίς προοπτική κι ελπίδα. Η σύγκρουσή τους είναι καταιγιστική κι η έκβασή της κρίνεται με κάθε φράση, ανάσα και χειρονομία.Διαρκώς επί σκηνής, αλλά και στις παρυφές της δράσης, ο Old Man παρεμβαίνει δίνοντας το κάδρο και τον μύθο. Είναι μια μυστηριώδης φιγούρα που σιγά σιγά αποκαλύπτεται. Σκληρός και ευάλωτος, είναι ο φορέας του καταλυτικού μυστικού που συνδέει το παρόν με το παρελθόν. Εκτός κι αν δεν υπάρχει καν. Ο Μάρτιν, ο κηπουρός της γειτονιάς, έχει ραντεβού με τη Μέη για να πάνε σινεμά. Βρίσκεται, όμως, εντελώς απρόσμενα στο κέντρο μιας εκρηκτικής και μη διαχειρίσιμης κατάστασης. Είναι ο ξένος.O Shepard γράφει με οίστρο για ζωές ακρωτηριασμένες και νομαδικές. Για ταξιδιώτες της ερήμου, κυνηγούς της επιβίωσης, του βίαιου κι ένοχου πάθους. Συγχρόνως, εντάσσει σταδιακά ό, τι είναι πιο σημαντικό απ’ την ιστορία του θεάτρου και της αέναης ρήξης με τα αρχετυπικά ανθρώπινα ταμπού. Φωτίζει χωρίς να απομυθοποιεί. Το φως του δεν είναι ποτέ εκτυφλωτικό και η γραφή του ποτέ επεξηγηματική. Οι χαρακτήρες του ακροβατούν ανάμεσα στον σκληρό ρεαλισμό και τον ασφυκτικό μύθο. «Πού πήγε πια η φαντασία σου;» φωνάζει ο Old Man στον Έντι. «Νόμιζα πως αυτό κάνεις εσύ. Να υλοποιείς με τη φαντασία σου».Μετάφραση: Δάφνη ΟικονόμουΣκηνοθεσία: Γιώργος ΟικονόμουΣκηνικά: Κώστας ΒελινόπουλοςΦωτισμοί: Γιάννης ΔρακουλαράκοςΚοστούμια: Παύλος ΘανόπουλοςΒοηθός Σκηνοθέτη: Ελίνα ΡίζουΣχεδιασμός Ήχου: Βασίλης ΚορρέςΦωτογραφίες: Μαριλένα ΣταφυλίδουΑφίσα Γραφιστικά: Μαριλίλα ΚυρτάταΜουσική Επιμέλεια: Γιώργος Οικονόμου: Γιώργο Κέντρο, Τζένη Θεωνά, Γιωργή Τσαμπουράκη, Βασίλη Παλαιολόγο.Μέρες και ώρες παραστάσεωνΠαρασκευή: 21.15Σάββατο: 18.15 & 21.15Κυριακή: 18.15Τιμές εισιτηρίωνΓενική Είσοδος: 15€Μειωμένο: 12€Διάρκεια: 80’Θέατρο Άλμα (Β’ Σκηνή)Οδός Αγίου Κων/νου & Ακομινάτου 15 – 17Αθήνα, Τ.: 21 0522 0100