Παράταση παραστάσεων για το έργο του Γιάννη Λασπιά «Camille Claudel Mudness»

Παράταση για άλλες 8 παραστάσεις μέχρι και τις 29 Ιανουαρίου για το έργο του Γιάννη Λασπιά « Camille Claudel Mudness » που έχει ανέβει στο Vault Theatre Plus κάθε Σάββατο και Κυριακή.



Ένας φανταστικός διάλογος ανάμεσα στη γλύπτρια Camille Claudel και την πρώτη γυναίκα ψυχίατρο της Γαλλίας Constance Pascal. Μια συνάντηση που δεν έγινε ποτέ.



Το έργο του Γιάννη Λασπιά «Camille Claudel Mudness» που κυκλοφορεί από την ΚΑΠΑ εκδοτική περιγράφει την ιστορία δύο γυναικών που διεκδίκησαν το δικαίωμα να ζήσουν ελεύθερες, να υπερασπιστούν τα πιστεύω τους, να σπουδάσουν και να εργαστούν, σε μια εποχή που ο ρόλος της γυναίκας περιοριζόταν σ'αυτόν της συζύγου και της μάνας.



Η Camille και η Constance δεν συναντήθηκαν ποτέ, αλλά έζησαν και εργάστηκαν στην ίδια πόλη, την ίδια χρονική περίοδο, μοιράστηκαν παρόμοιες εμπειρίες, αντιμετώπισαν κοινές δυσκολίες και δόθηκαν με το ίδιο πάθος στον έρωτα.



Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο συγγραφέας του έργου Γιάννης Λασπιάς : «Η ιστορία της Camille και της Constance είναι και μία ακόμα εγχάραξη στο παλίμψηστο της αγωνίας για ελευθερία, για ερωτική αυτοδιάθεση, για το αυτονόητο δικαίωμα τους στη ζωή. Οι ίδιες πλήρωσαν ακριβά το τίμημα της διαφορετικότητάς τους. Η πρώτη τιμωρήθηκε από την οικογένειά της με τον πρωτοφανή εγκλεισμό της για τριάντα περίπου χρόνια στο ψυχιατρικό άσυλο και η δεύτερη έζησε μια διπλή ζωή βυθισμένη στο φόβο, στα ψέματα και στην αγωνία.

Παράλληλα όμως, άνοιξαν δρόμους χειραφέτησης και ελπίδας για εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο...»



Υπόθεση



Το έργο διαδραματίζεται στο Παρίσι το 1913 στο ψυχιατρικό άσυλο της Ville Evrard. Η πρώτη γυναίκα που καταφέρνει να γίνει ψυχίατρος στης Γαλλία , η μετανάστρια από τη Ρουμανία Constance Pascal αποφασίζει να αναλάβει την υπόθεση της μεγάλης γλύπτριας Camille Claudel , η οποία έχει μεταφερθεί εκεί παρά τη θέληση της από την οικογένεια της, κατηγορούμενη για σοβαρή ψυχική διαταραχή. Μέσα από τις συναντήσεις τους ξετυλίγονται οι αντισυμβατικές ζωές των δύο γυναικών και αναπτύσσεται ένας ισχυρός δεσμός που ξεπερνά τη σχέση γιατρού ασθενή.



Πάρα της προσπάθειες της γιατρού και τη σταδιακή βελτίωση της ψυχικής υγείας της Camille, η Constance θα έρθει αντιμέτωπη με ένα ολόκληρο σύστημα που καταδικάζει σε εγκλεισμό και απομόνωση τα άτομα που διεκδικούν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης και επιλογής.



Η Camille και η Costance πλήρωσαν ακριβά το τίμημα της διαφορετικότητάς τους. Η πρώτη τιμωρήθηκε από την οικογένειά της με τον πρωτοφανή εγκλεισμό της για τριάντα περίπου χρόνια στο ψυχιατρικό άσυλο και η δεύτερη έζησε μια διπλή ζωή βυθισμένη στο φόβο, στα ψέματα και στην αγωνία.



«Camille Claudel Mudness » του Γιάννη Λασπιά

Πολυχωρος Vault Theatre Plus

Μελενίκου 26 Γκάζι, Βοτανικός τ.κ 10447

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-0356472, 6949534889



Κάθε Σάββατο στις 19.15 και Κυριακή στις 21.15



Συντελεστές:



Κείμενο Σκηνοθεσία: Γιάννης Λασπιάς

Βοηθός Σκηνοθέτη: Πάνος Κούγιας



Παίζουν: Καμιλ Κλοντέλ : Δάφνη Μανούσου,

Κονστάνς Πασκάλ : Στέλλα Μπούρου

Σκηνογραφική επιμέλεια- Visual Art : Παντελής Ξηροχειμώνας

Σχεδιασμός φωτισμού: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Μουσική : Αλέξανδρος Βούλγαρης – THE BOY-Pan Pan

Sound Design: Βαγγέλης Μόσχος

Κοστούμια : Βασιλική Σύρμα

Επιμέλεια κίνησης : Όλγα Σπυράκη

Φωτογραφία : Θοδωρής Μάρκου

Σχεδιασμός Web Site: Γρηγόρης Ευφραιμίδης



Στην παράσταση ακούγονται στα ηχογραφημένα μέρη οι ηθοποιοί:



Στέλιος Μάινας (Ως Ροντέν)

Αγγελική Καρυστινού (Ως μητέρα της Καμίλ Κλοντέλ)

Ιωάννα Σταυροπούλου

Και ο δημοσιογράφος Γιάννης Νένες



Διάρκεια 70' χωρίς διάλειμμα.



Πληροφορίες εισιτηρίων:



Γενική είσοδος: 10€

Προπώληση: 8€

Μειωμένο: 5€ (Κάτοχοι Κάρτας Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ)/ ΑμΕΑ/ Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ)



