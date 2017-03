«Πετάει Πετάει» του Marc Camoletti σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη στο θέατρο «Χυτήριο»

H πιο φρέσκια κωμωδία της χρονιάς, «Πετάει Πετάει» έχει προσγειωθεί στο Θέατρο Χυτήριο και οι επιβάτες της πτήσης του γέλιου, την καταχειροκροτούν κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, σε ένα ασφυκτικά γεμάτο θέατρο.Η μετάφραση είναι της Βάσιας Παναγοπούλου σε διασκευή Στέλιου Παπαδόπουλου & Γιώργου Βάλαρη και σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη.Στην Ελληνική απόδοση της κλασικής φάρσας του Γάλλου Marc Camoletti «BOEING BOEING», που μετά το West End και το Βroadway παρουσιάζεται και στην Ελλάδα, ο Μάνος (Μάνος Ιωάννου) ένας play boy και πετυχημένος αρχιτέκτονας, ασπάζεται το επικίνδυνο χόμπι της πολυγαμίας με 3 όμορφες αεροσυνοδούς, την Τουρκάλα Χούλια (Αγγελική Δαλιάνη), την Ιταλίδα Γκαμπριέλλα (Μαρία Κορινθίου) και την Γερμανίδα Γκρέτχεν (Βίκυ Κάβουρα) που πετάνε σαν μελισσούλες και προσφέρουν απλόχερα το μέλι τους στην ερωτική του ζωή.Όλα ανατρέπονται όμως τη μέρα που ο παιδικός φίλος του απο την Κρήτη, ο σύντεκνος Σήφης (Μάνος Παπαγιάννης) τον επισκέπτεται μετακομίζοντας στην Αθήνα, την ίδια ημέρα που κατα σύμπτωση αλλάζει το πρόγραμμα των τριών αεροσυνοδών, οι πτήσεις τους ακυρώνονται και πρέπει να μείνουν στο ίδιο σπίτι, χωρίς φυσικά να γνωρίζει η μία την ύπαρξη της άλλης... Τότε η πιστή οικονόμος αλλά και φύλακας άγγελός του Μάνου η δαιμόνια Κούλα (Σοφία Βογιατζάκη) και ο επιστήθιος φίλος του καλούνται να πάρουν στα χέρια τους την ανεξέλεγκτη κατάσταση που οδηγεί σε ξεκαρδιστικές και απρόβλεπτες κωμικές ανατροπές με αποκορύφωμα το απογειωτικό…φινάλε!!Η διασκεδαστική κωμωδία «Boeing-Boeing» τoυ Γάλλoυ Μαρκ Καμoλεττί, πoυ μεταφέρθηκε και στη μεγάλη oθόvη, είχε γvωρίσει τεράστια επιτυχία στo Παρίσι της δεκαετίας τoυ ‘60 και τηv είχε επαιvέσει ακόμα κι o αυστηρός κριτικός Ζαv-Ζακ Γκoτιέ της «Φιγκαρό». Στηv Ελλάδα αvέβηκε για πρώτη φoρά τo 1962, με τov τίτλo «Κoρίτσια...στov Αέρα», από τo θίασo τoυ Δημήτρη Χoρv και Μάρως Κοντού.Αργότερα ανέβηκε από τον Γιάννη Μπέζο, τον Παύλο Χαϊκάλη και τη Ναταλία Τσαλίκη με τον τίτλο «Φουλ της Ντάμας».Ο Μαρκ Καμολεττί (1923-2003) έγραψε πάνω από 40 έργα και πήρε τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής στη Γαλλία. Το «Boeing-Boeing», η πρώτη μεγάλη διεθνής επιτυχία του, παίχτηκε επί επτά χρόνια και έκανε 2000 παραστάσεις στο πρώτο του ανέβασμα στο Λονδίνο. Έτσι, μπήκε στο Βιβλίο Γκίνες ως το πιο πολυπαιγμένο Γαλλικό έργο διεθνώς. Στην ταινία παραγωγής της Παραμάουντ πρωταγωνίστησαν ο Τζέρυ Λούις, ο Τόνι Κέρτις και η Θέλμα Ρίττερ. Κατόπιν, ένα άλλο έργο του το Don’t dress for Dinner, παίχτηκε επίσης επί επτά χρόνια στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου.Γάλλος υπήκοος, γεννημένος στη Γενεύη, αναγνωρισμένο μέλος της Soceiete National des Beaux Arts, ο Μαρκ Καμολεττί, στη θεατρική του καριέρα ευτύχησε να δει τρία έργα του να παίζονται ταυτόχρονα στο Παρίσι. Δέκα από τα έργα του έχουν επίσης μεταφερθεί στην τηλεόραση. Η δουλειά του εξακολουθεί να λάμπει σε πολλές γλώσσες και σε πάνω από 55 χώρες. Πέθανε το 2003.To «Boeing Boeing» ευτύχησε ξανά στο τελευταίο του ανέβασμα στο West End του Λονδίνου το 2017 και στην Αμερική το 2008 στο Broadway όπου απέσπασε πολλές υποψηφιότητες για Tony Awards και κέρδισε για best revival of a play και α’ αντρικού ρόλου.Μετάφραση: Βάσια ΠαναγοπούλουΔιασκευή: Στέλιος Παπαδόπουλος & Γιώργος ΒάλαρηςΣκηνοθεσία-μουσική επιμέλεια: Γιώργος ΒάλαρηςΣκηνικά: Διονύσης ΧριστοφιλογιάννηςΚοστούμια: Αλέξης ΦούκοςΦωτισμοί: Λοίζος ΛοίζουΒοηθός σκηνοθέτη: Καλλιόπη ΚοτζαηλίαΧορογραφία: Nancy LemonΦωτογράφιση παράστασης: Ρούλα ΡέβηΣοφία Βογιατζάκη, Αγγελική Δαλιάνη, Μάνος Ιωάννου, Βίκυ Κάβουρα, Μαρία Κορινθίου, Μάνος Παπαγιάννης.Σημείο Πολιτισμού ΧυτήριοΙερά Οδός 44 (στάση ΜΕΤΡΟ: Κεραμεικός), Τηλ.: 210 3412313Εναρξη παραστάσεων Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016Πέμπτη 20.00 μ.μ.Παρασκευή 21.00 μ.μ.Σάββατο στις 18.00 μ.μ. και 21.00 μ.μ.Κυριακή στις 19.00 μ.μ.Διάρκεια: 120 λεπτά (με διάλειμμα)Κάθε Πέμπτη γενική είσοδος 15 €Κάθε Παρασκευή γενική είσοδος 12 €Κάθε Σάββατο και Κυριακή γενική είσοδος 18 €Φοιτητές, άνεργοι, παιδικό και άνω των 65 γενική είσοδος 10€Ώρες ταμείου: Καθημερινά 5.00 μ.μ. - 9.00 μ.μ.Τηλ.: 2103412313 & 6951787821Προπώληση μέσω www.viva.gr