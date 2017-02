«Play House» του Martin Crimp στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων

Το Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων φιλοξενεί το έργο του Martin Crimp «Play House» σε σκηνοθεσία Ειρήνης Μαργαρίτη από τις 4 Mαρτίου μέχρι τις 9 Απριλίου 2017.



Λίγα λόγια για το έργο:



Στο «Play House» ― που γράφτηκε το 2011 και ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ―, o Martin Crimp εκθέτει την καθημερινότητα ενός νέου ζευγαριού και την προσπάθειά του να «στήσει» το σπιτικό του.



Σεξ, δουλειά, παιδί, τρέλα, περίεργοι γείτονες, χορός, επαγγελματικές προσδοκίες, συναντήσεις, ερωτισμός, καθημερινά τελετουργικά και άλλα συνηθισμένα... Δεν είναι ευτυχισμένοι. Είναι ευτυχισμένοι.



Η συμβίωση του Simon και της Katrina, πέρα από τις φαντασιώσεις και τις προσδοκίες του καθενός, μοιάζει να μην μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του συμβατικού. Και ίσως αυτό να μην είναι το μεγαλύτερό τους πρόβλημα. Ίσως αυτός να είναι ο μόνος τρόπος να «παίξουν τους μεγάλους», μαζί.



« Play House »



«Πιστεύω πως με δημιούργησες. Γι’ αυτό και αισθάνομαι ζωντανός, μαζί σου, εδώ, τώρα, στο καινούργιο μας διαμέρισμα.»



Ο Martin Crimp, γεννημένος το 1956 στο Kent, παρουσιάζεται συχνά ως ο διάδοχος του Harold Pinter.



Το θέατρό του καταπιάνεται με την εύθραυστη ισορροπία καθημερινών ζευγαριών, με τις κρίσεις που τα διαπερνούν, τις μικρές βαναυσότητες και τις στιγμές χαράς, ίσως και χάριτος, που αποτελούν την καθημερινότητά τους.



Το Play House είναι η ιστορία ενός διαμερίσματος, η ιστορία ενός ζευγαριού, η ιστορία δύο τριαντάρηδων που ζουν σε μια αστική γειτονιά, σε μια πόλη του δυτικού κόσμου.



Η ζωή εδώ είναι απλή και λειτουργική, όπως τα έπιπλα που διακοσμούν το διαμέρισμα της Katrina και του Simon. Ένα ψυγείο, ένας καναπές, ένα χαμηλό τραπέζι. Αυτό το καινούργιο διαμέρισμα αποτελεί τον χώρο του παιχνιδιού τους, ένα παιχνίδι χωρισμένο σε 13 σκηνές-αναμετρήσεις.



Κάθε παίκτης αναπτύσσει τη στρατηγική του, ανοίγει ή όχι τα χαρτιά του, δοκιμάζει μια κίνηση, παίζει συλλογικά ή επιθετικά, χάνει ή κερδίζει.



Έλα τώρα λοιπόν.

Έλα τώρα τι;

Πες μου κι εσύ ότι μ’αγαπάς.

Κι εγώ σ’αγαπώ.

Ακόμα και που είμαι τα πάνω- κάτω.

Ακόμα και που είσαι τα πάνω – κάτω.

Ακόμα και που Όλος ο Κόσμος είναι τα πάνω – κάτω. Πες το.

Δεν είναι όμως. Όλος ο Κόσμος δεν είναι ανάποδα. Εσύ είσαι.



« Play house » στα αγγλικά σημαίνει « σπίτι παιχνιδιού » ― αλλά και « θέατρο ».



Ο συγγραφέας



Γεννημένος το 1956 στο Dartford του Kent, ο Martin Crimp μεγαλώνει στο Λονδίνο και στο δυτικό Yorkshire. Τελειώνει τις σπουδές του το 1978 στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Κατά τη δεκαετία του ’80, αρχίζει να γράφει για το Orange Tree Theatre του Richmond, στα περίχωρα του Λονδίνου: Living Remains (1982), Four Attempted Acts (1984), Definitely the Bahamas (1987), Dealing With Clair (1988), Play With Repeats (1989). Το 1991, διαμένει στη Νέα Υόρκη. Συνεργάζεται στη συνέχεια με το Royal Court Theatre του Λονδίνου όπου ανεβάζει τα έργα: No One Sees the Video, Getting Attention, The Treatment, Attempts on Her Life, The Country, Face to the Wall. Παρουσιάζονται έπειτα, στο Λονδίνο, τα έργα του Cruel and Tender (Young Vic, 2004), Fewer Emergencies (Royal Court Theatre, 2005), The City (Royal Court Theatre, 2008) και In the Republic of Hapiness (Royal Court Theatre, 2012). Αποσπά το βραβείο John Whiting Award for Drama το 1993. Η επιτυχία του είναι πλέον παγκόσμια.



Τα έργα του πραγματεύονται το θέμα της σύγχρονης βίας μ’ έναν βάναυσο και χιουμοριστικό τρόπο. Είναι αξιοσημείωτος για τη σκληρότητα των διαλόγων του, τη συναισθηματική αποστασιοποίηση των ηρώων του (οι οποίοι ποτέ δε βιώνουν αγάπη ή χαρά) και τη ζοφερή του άποψη για τις ανθρώπινες σκέψεις. Από τους σημαντικότερους άγγλους δραματουργούς, επηρέασε κι άλλους σύγχρονους συγγραφείς, όπως η Sarah Kane.



Η ομάδα



Σκηνοθεσία: Ειρήνη Μαργαρίτη

Μετάφραση: Μαρία Μαμούρη

Σκηνικά - Κοστούμια: Κατερίνα Καλφόγλου

Φωτισμοί: Μαρία Αθανασοπούλου

Φωτογραφίες: Φάνης Παυλόπουλος

Μουσική επιμέλεια: Μίκης Παντελούς

Επιμέλεια κίνησης: Γιώργος Ανδρουλάκης

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Εύα Σκρόμπολα



Παίζουν: Μαρία Μαμούρη, Απόστολος Φράγκος



Ειρήνη Μαργαρίτη



Γεννήθηκε το 1979 και μεγάλωσε στην Αντίκυρα Βοιωτίας. Σπούδασε θέατρο και συνεργάστηκε με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, την Α. Στελλάτου, τον Γ. Παλούμπη, τoν Peter Gothar και την Esther Andre Gonzalez. Έχει σκηνοθετήσει τα έργα : Unemployed - Δέκα Μητροπολιτικές Ιστορίες, το Blackout ( Μια Μικρή Διαμαρτυρία), βασισμένο στη βραβευμένη συλλογή διηγημάτων του Χρήστου Οικονόμου «Κάτι θα γίνει, θα δεις» και τη θεατρική ξενάγηση Christmas Number’s - Τα Χριστούγεννα του Παπαδιαμάντη. Το 2014 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Μελάνι» η πρώτη της ποιητική συλλογή, Φλαμίνγκο, με την οποία απέσπασε το βραβείο «Γιάννης Βαρβέρης» της Εταιρείας Συγγραφέων για πρωτοεμφανιζόμενους ποιητές. Σύντομα θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Μελάνι» η συλλογή διηγημάτων της με τίτλο Επιλεγμένα Είδη.



Απόστολος Φράγκος



Γεννήθηκε το 1973 στη Θεσσαλονίκη, όπου και σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια υποκριτικής, λόγου και κίνησης με τους Μ. Γεμεντζάκη, Μ. Μαρμαρινό, Ρ. Καρέρι (ODIN theatre), Ν. Μιλιβόγιεβιτς, Α. Μπρούσκου κ.α.



Έπαιξε σε διάφορες ομάδες (Μορφές, Nova Melancholia, Dame Blanche...) και έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Κακανάκης (Please kill me), ο Ash Bulayev (ΑΩ), η Χρύσα Καψούλη (Ιουδίθ), η Έλενα Πέγκα (Super Heroes), η Ειρήνη Μαργαρίτη (Unemployed), κ.ά.



Παράλληλα συμμετείχε ως περφόρμερ και δραματουργός σε παραστάσεις σύγχρονου χορού με τις ομάδες QuasiStellar και Landscape. Με τη solo performance Male Study (σκηνοθεσία Απ. Παπαδαμάκη) ταξίδεψε σε διεθνή φεστιβάλ στη Σεούλ, Μπογκοτά, Σεράγεβο, Κάουνας, Αγκόνα και αλλού.



Σκηνοθέτησε και επιμελήθηκε τη δραματουργία της παράστασης 4ος όροφος.



Μαρία Μαμούρη



Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Σπούδασε θέατρο στο North London University του Λονδίνου και υποκριτική στη δραματική σχολή «Σύγχρονο Θέατρο» του Γιώργου Κιμούλη. Δουλεύει στο θέατρο από το 2004 και έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους: Ηλέκτρα Ελληνικιώτη (Το σκυλί του Ωρίωνα, Φευγάδα - Εμείς και οι Έλληνες), Γιάννη Σκουρλέτη (Θόρυβος), Ειρήνη Μαργαρίτη (Unemployed), Ιωσήφ Βαρδάκη (Top Girls), Γιάννη Σαρακατσάνη (Rejected), Σπύρο Κολιαβασίλη (Ο Μικρός Πρίγκιπας), Θέμη Μουμουλίδη (Ο Βυσσινόκηπος), κ.ά.



Στον κινηματογράφο έχει συνεργαστεί με τους Κωνσταντίνο Πιλάβιο (Fatherly Love), Θανάση Βασιλείου (Το κόμμα), Αλέξανδρο Πιττούλη (Γαλήνη), κ.ά. Είναι βασικό μέλος της ομάδας «Περίακτοι».



Πληροφορίες:



Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α και Σικίνου 35Α, Κυψέλη



Ημερομηνία: Από τις 4 Mαρτίου μέχρι τις 9 Απριλίου 2017



Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 21.00



Διάρκεια: 60 λεπτά



Τιμές εισιτηρίων:10 ευρώ, 8 ευρώ (φοιτητικό, άνω 65), 5 ευρώ (κάρτα ανεργίας, ΣΕΗ)



Πληροφορίες: Τηλ.: 213 00 40 496



69 45 34 84 45



info@polychorosket.gr