«Πόσο μόνος είναι αυτός ο Μάκης…» με τον Παναγιώτη Κούδα στο Θέατρο Εστία στην Ηγουμενίτσα

Μετά από τις sold out παραστάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, η απολαυστική stand up comedy παράσταση «Πόσο μόνος είναι αυτός ο Μάκης…» με τον Παναγιώτη Κούδα, για μια μόνο παράσταση στην Ηγουμενίτσα, στο Θέατρο Εστία, την Κυριακή 12 Μαρτίου.



Πόσο μόνος είναι αυτός ο Μάκης; Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας… Ο καθημερινός ήρωας που όλοι κρύβουμε μέσα μας… Είναι ο Μάκης που όλοι γνωρίζουμε και συναντάμε σχεδόν σε κάθε βήμα μας.



Η παράσταση καταπιάνεται με όλα τα σημαντικά θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Χωρίς καμία δόση υπερβολής ίσως αυτή η παράσταση είναι ό,τι πιο σημαντικό θα δείτε στην ζωή σας…



Εντάξει υπάρχει μια μικρή δόση υπερβολής στο παραπάνω!



Αλλά αν σας νοιάζουν θέματα όπως τα πνεύματα Samurai, το apartheid, τα κουτσά σπερματοζωάρια, η έλλειψη καφέ, οι ελλείψεις στα σχολικά μαθήματα, το φλερτ, ο σύγχρονος ρατσισμός, το σώμα που μεγαλώνει και παρακμάζει, πως είναι να είσαι γιος και πατέρας ταυτόχρονα, το σεξ στις διάφορες ηλικίες και η ανθρώπινη μοναξιά τότε αυτή η παράσταση είναι για εσάς.



«Είμαι 37 χρονών ήδη και ακόμα προσπαθώ να βρω γιατί με επηρεάζουν όλα αυτά γύρω μου που με θυμώνουν, με μπερδεύουν ή με κάνουν ευτυχισμένο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ακόμα, σχεδόν όλα μου φαίνονται αστεία. Για αυτό κάνω κωμωδία.»



Παναγιώτης Κούδας



Ώρα έναρξης: 21.30



Τιμές εισιτηρίων: 6 ευρώ



Διάρκεια Παράστασης: 80 λεπτά



Λίγα λόγια για τον Παναγιώτη Κούδα:



Ο Παναγιώτης Κούδας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, μεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη και ζει πλέον σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.



Ξεκίνησε την ενασχόληση του με το stand up comedy το 2001.



Tο 2005 ολοκλήρωσε την πρώτη του μεγάλου μήκους παράσταση με τίτλο «Μυθολογία», η οποία παρουσιάστηκε έως και το 2009. Το 2011 ολοκλήρωσε την δεύτερη μεγάλου μήκους παράσταση με τίτλο «Παιδικά Τραύματα». Παρουσιάστηκε σε μορφή work in progress στο 1ο Φεστιβάλ Κωμωδίας Ξάνθης και έκλεισε το 2015 με παρουσίαση στο 1ο Αvaton Comedy Festival στην Αθήνα.



Τον Μάιο του 2016 παρουσίασε στο μαιευτήριο comedy club στην Θεσσαλονίκη την νέα του παράσταση του με τίτλο «Πόσο μόνος είναι αυτός ο Μάκης..» σε μορφή work in progress, με κείμενα που γράφτηκαν από το 2014 μέχρι το 2016.



Συμμετέχει σε ομαδικές παραστάσεις stand up comedy, σε όλη την Ελλάδα, έχει εμφανιστεί και στα 2 comedy clubs της Ελλάδας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε διάφορα φεστιβάλ και έχει πραγματοποιήσει περιοδείες σε όλη την Ελλάδα μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες κωμικούς. Είναι - μαζί με τον Δημήτρη Δημόπουλο - ο διοργανωτής του Φεστιβάλ Κωμωδίας Ξάνθης.