«Πριγκίπισσες - Ένα παραμύθι για το Trafficking» στο Πολιτιστικό Κέντρο Κυψέλης

Η πρεμιέρα της παράστασης «(Πριγκίπισσες) Ένα παραμύθι για το Trafficking» θα γίνει την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 στις 18.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Κυψέλης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.Η Βαρβάρα Νταλιάνη και ο Γεράσιμος Ιωάννου δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό Δράμα στο οποίο συμμετέχει το κοινό, με θέμα την εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας, κυρίως ως μέλος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.Το έργο είναι ένα αλληγορικό δράμα που πραγματεύεται την ιστορία τεσσάρων γυναικών θυμάτων Trafficking. Καθώς οι ιστορίες τους μπερδεύονται με τον κόσμο του παραμυθιού, οι γυναίκες ονομάζονται από τα σημεία του ορίζοντα (Ανατολή, Βορράς, Δύση, Νότος). Όλες τους πρέπει να περάσουν μία δοκιμασία που μπορεί να τους κοστίσει τη ζωή. Ποια θα είναι η κατάληξη των κοριτσιών;Τα κείμενα βασίζονται σε πραγματικές ιστορίες.H παράσταση θα διαρκέσει από τις 16 Μαρτίου έως τις 23 Απριλίου 2018 (συνολικά, 8 παραστάσεις), αρχικά στο Πολιτιστικό Κέντρο Κυψέλης και στη συνέχεια, θα μεταφερθεί στον Πολυχώρο «Άννα και Μαρία Καλουτά» στον Ν. Κόσμο.Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του ΚΜΟΠ - Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).Πολιτιστικό Κέντρο ΚυψέληςΚαλογερά 18, Κυψέλη, Τ.Κ. 11363, Τηλ: 210 882142816, 17, 18, 23 & 24 Μαρτίου 2018ώρες παραστάσεων 18:30 με 20:00Πολυχώρος «Αννα και Μαρία Καλουτά» στον Ν. ΚόσμοΤιμοκρέοντος 6Α, Ν. Κόσμος, Τ.Κ. 11743, Τηλ: 210 934413126 Μαρτίου 2018, 16 & 23 Απριλίου 2018ώρες παραστάσεων 20:00 με 21:30Βουκουβαλίδου ΚύνθιαΝουόκε ΓκρέιςΣκηνοθεσία: Νταλιάνη ΒαρβάραΘεατροπαιδαγωγικός Σχεδιασμός: Ιωάννου ΓεράσιμοςΚείμενο: Μαυρόγιαννης ΑλέξανδροςΣκηνικά-κοστούμια: Κάπουλα ΜιμίκαΕπεξεργασία κειμένου και συλλογή ντοκουμέντων: Νταλιάνη Βαρβάρα, Κύνθια Βουκουβαλίδου, Αλέξανδρος ΜαυρόγιαννηςΒοηθός σκηνοθέτη: Αντερέμι ΑντεκούμπιΦωτογραφίες: Μπρίτνει ΝουγκέντΣυντονίσμός: Ιωάννου ΓεράσιμοςΟι παραστάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «You.Change.Com - Empowering Young Disadvantaged Individuals to Trigger Change in their Communities», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+