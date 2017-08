Πρόγραμμα 3ου Φεστιβάλ Δάσους - Αύγουστος και Σεπτέμβριος

Συνεχίζεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου το 3ο Φεστιβάλ Δάσους, με κορυφαίες παραγωγές στο θέατρο, στη μουσική και στον χορό, με τους πιο αγαπημένους δημιουργούς αλλά και τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.



Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων Αυγούστου - Σεπτεμβρίου:



Αύγουστος



Παρασκευή 25 Αυγούστου: «Πέρσες» του Αισχύλου | Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου - Θέατρο Δάσους



Δευτέρα 28 Αυγούστου: «Ειρήνη» του Αριστοφάνη | Εθνικό Θέατρο - Θέατρο Δάσους



Πέμπτη 31 Αυγούστου: «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη / Θέατρο Δάσους



Σεπτέμβριος



Παρασκευή 1 & Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου: «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη / Θέατρο Δάσους



Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου: «Άλκηστη» του Ευριπίδη | Εθνικό Θέατρο / Θέατρο Δάσους



Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017: Κωστής Μαραβέγιας «Καλοκαίρι 2017» / Θέατρο Δάσους



Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου: «Σταύρος Ξαρχάκος – Άλκηστις Πρωτοψάλτη» / Θέατρο Γης



Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου: The Social Body Dance «Grace Zone» - Παράλληλες Εκδηλώσεις /



Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών



Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου: The nest «One route to freedom / Trial One» -



Παράλληλες Εκδηλώσεις / Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών



Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου: Τα Μπαλέτα Μπολσόι γιορτάζουν τον Μιχαήλ Λαβρόφσκι / Θέατρο Δάσους



Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου: «Δανεικά Παπούτσια» μία σχεδόν solo & a cappella μουσική παράσταση -



Παράλληλες Εκδηλώσεις / Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών