«Προμηθέας» στο Θέατρο της Ημέρας

Οι Aherusia παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση «Προμηθέας - Εφτά αρχές στο να είναι κανείς ανίκητος», από την Κυριακή 04 Φεβρουαρίου 2018 και κάθε Κυριακή στις 21.00, στο Θέατρο Της Ημέρας.Ο Προμηθέας χαρίζει στους Ανθρώπους τη Φωτιά και τον Λόγο και τους βλέπει να προκόβουν καθώς εγείρονται από το Χάος. Η Ανθρωπότητα συντάσσεται με τους Αθανάτους, στους πολέμους ενάντια στο σκότος, μα γρήγορα, το γειτόνεμα με τους θεούς, θα κάνει τους Ανθρώπους να ποθήσουν την αθανασία και την παντοδυναμία των θεών, ενώ παράλληλα θα τους κάνει να μισήσουν τη θνητότητα, την βραχυβιότητα και την εν γένει φθαρτή τους φύση. Γρήγορα η τάση αυτή των Ανθρώπων θα τους οδηγήσει στον φόβο και στην κάθε αποτρόπαιη πράξη που ο φόβος μας οδηγεί καθώς μας δεσμώνει.Ο Προμηθέας τότε, θα ορκίσει τους υπόλοιπους Αθανάτους να πάψουν τη συναναστροφή τους με τους θνητούς ενώ παράλληλα αλυσοδένεται στον βράχο, «ενδυόμενος» τον πόνο και τη στέρηση, θέλοντας να δώσει ένα σκληρό μάθημα στην Ανθρωπότητα ωθώντας την να αναζητήσει ξανά το σεβασμό προς την ίδια της την φύση.Εδώ ξεκινά και η ιστορία του έργου, που περιγράφει το αβέβαιο ταξίδι των Ανθρώπων στην συνείδηση και την φρικτή μαρτυρία του ευεργέτη Τιτάνα στον βράχο. Άραγε οι κοιμώμενοι θα αφυπνιστούν τελικά; Ο φόβος είναι απλά μια επιλογή...Το έργο αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση στην ερμηνεία του μύθου του Προμηθέα, μέσα από το πρίσμα της κριτικής του φαινόμενου του Μετα-ουμανισμού ενώ βασίζεται μυθουργικά τόσο στο Προμηθεύς Πυρφόρος, όσο και στο Προμηθεύς Δεσμώτης.Γραμμένο κυρίως στην Αλεξανδρινή ελληνική διάλεκτο, όπου αποτέλεσε την πρώτη οικουμενική γλώσσα της αρχαιότητας, συνδυάζει το αρχαίο ελληνικό δράμα, το μουσικό θέατρο, το κινησιοθέατρο, το χοροθέατρο, την παραμυθιακή αφήγηση και την videoart, δημιουργώντας μια ψυχαγωγική μορφή επικοινωνίας που μέσα στην εκφραστική της πολυποικιλότητα, προσπαθεί να επανα-φέρει τον θεατή αντιμέτωπο με την υπαρξιακή του αναζήτηση, τη χαμένη από καιρό σε αυτές τις εποχές του φόβου και της έκδηλης συναισθηματικής αβεβαιότητας.Η μουσική, όπως και το κείμενο, είναι πρωτότυπη, βασισμένη στο τρίτο δίσκο του γνωστού folk σχήματος Aherusia, «Prometheus~Seven Principles On How To Be Invincible».Η μουσική εκτελείται ζωντανά επί σκηνής από το ίδιο το συγκρότημα.Είδος: Αρχαία τραγωδίαΚείμενο - Σκηνοθεσία: Γιώργος Βορέας ΜελάςΒοηθός κινησιολόγου: Joanna DavidΣκηνικά - Σχέδιο κοστουμιών: Γιώργος Βορέας ΜελάςΚοστούμια: Ευαγγελία ΖορμπάΤεχνικός: Γιώργος ΣηφάκηςΠαραγωγή: Γιώργος Βορέας ΜελάςΠρομηθέας: Γιώργος ΧατζηκυριάκοςΈξαρχος: Δημήτρης ΚατσιδονιώτηςΠρώτη: Γιούλη ΠαπανελοπούλουΜαντώ: Βίκυ ΔρίβαΧορός: Θεόφιλος Βλάχος, Μελίνα Μαστραντώνη, Γιώτα Ανδρουτσοπούλου, Μαρία Ιωάννου, Πάνος Νίκιας, Alex Αντωνάκης, Κατερίνα Παπασωτηρίου-Χατζηκυριάκου.Μουσικοί επί σκηνής (AHERUSIA)Κιθάρα/φωνή: Γιώργος-Βορέας Μελάς (Voreas Faethon)Κιθάρα/φωνή: Δημήτρης Χαραμής (Drakhon)Μπάσο/φωνή: Θοδωρής Μανίκας (Tho)Κρουστά: Παντελής Πολύζος (Chaeronios)Παραστάσεις:Ημέρες & ώρες παραστάσεωνΚυριακή: 21:00Τιμές εισιτηρίων:Γενική είσοδος: 12 ευρώΦοιτητικό: 8 ευρώΠροπώληση εισιτηρίωνwww.viva.grΤηλ. Κρατήσεων6981763095, 210 6929090Διάρκεια παράστασης80’ χωρίς διάλειμμα«Θέατρο της Ημέρας»Γεννηματά 20, Αμπελόκηποι, (Μετρό Πανόρμου)Τηλ: 2106929090, 2106995777