«Ψέμα στο Ψέμα» με Φιλιππίδη – Χαϊκάλη στο Θέατρο Μουσούρη

Μια από τις πιο απολαυστικές, ζωντανές, εκρηκτικές και με έξυπνο χιούμορ κωμωδίες των τελευταίων ετών, το «Ψέμα στο Ψέμα» του Άντονυ Νίλσον, επανέρχεται μετά από δέκα χρόνια στον ίδιο «τόπο εγκλήματος», στο θέατρο Μουσούρη. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Οκτωβρίου, πάλι με τη σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Φιλιππίδη και με τον ίδιο και τον Παύλο Χαϊκάλη στο πιο απολαυστικό αστυνομικό δίδυμο όλων των εποχών. Ένα ρεσιτάλ υποκριτικής από δύο βιρτουόζους στην κωμωδία ηθοποιούς. Μαζί τους ένας θίασος καταξιωμένων συναδέλφων τους και ταλαντούχων νεότερων.Δύο αστυνομικοί έχουν ένα τελευταίο καθήκον πριν επιστρέψουν στα σπίτια τους για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μόνο που αυτό που πρέπει να κάνουν δεν ταιριάζει καθόλου με το γλυκό και χαρούμενο πνεύμα των ημερών. Πρέπει να ανακοινώσουν σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι το θάνατο της κόρης τους σε δυστύχημα. Το όλο ζήτημα απαιτεί ειδικό χειρισμό, γι αυτό και τα «καμάρια» της αγγλικής αστυνομίας, εξαιτίας της καλοσύνης τους και μην αντέχοντας να γίνουν αγγελιαφόροι άσχημων ειδήσεων, αποφασίζουν να τους αποκρύψουν το γεγονός. Ξεκινούν, λοιπόν, να λένε το ένα ψέμα μετά το άλλο και τα πράγματα αρχίζουν να μπερδεύονται, προκαλώντας μια σειρά από παρεξηγήσεις, παρασύροντας έναν ιερέα, τους γείτονες κι ένα...τσιουάουα!Το κύριο στοιχείο του έργου είναι οι απανωτές παρεξηγήσεις, ενώ παράλληλα συνδυάζει αριστοτεχνικά την τρυφερότητα με το χαμόγελο και τη συγκίνηση με το γέλιο μέχρι δακρύων. Εσείς τι θα προτιμούσατε; Μια δυσάρεστη αλήθεια ή ένα ωραίο ψέμα;«Δεν υπάρχει κάτι πιο ισχυρό από το γέλιο. Θεώρημα; Όχι. Αξίωμα αυταπόδεικτο. Αυτός είναι ο λόγος, γιατί ξανά το “Ψέμα στο Ψέμα” λοιπόν. Για να γελάσετε, να γελάσουμε! Δεν υπάρχει κάτι πιο ισχυρό από αυτό. Άλλοι λόγοι; Πολλοί. Καταρχάς, ο Παύλος είναι ένας ισχυρός λόγος, διότι εκτός από ένα σπουδαίος ηθοποιός, είναι το γέλιο το ίδιο! Έπειτα ο θίασος. Ο Κώστας, η Μαρία, ο Παναγιώτης, η Ελευθερία, η Ευγενία, η Χριστίνα. Ο Θοδωρής (Πετρόπουλος) που χωρίς την μετάφρασή του, δε θα γινόταν αυτή η επιτυχία. Το ίδιο το έργο που είναι αστείο και συνάμα πολύ σημαντικό, δίνοντάς μας την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την παράσταση. Γελάς πολύ, αλλά σε βάζει σε σκέψεις απέναντι στον καθρέφτη της αλήθειας και τον διπλό καθρέφτη του ψέματος. Διάλεξε».Μετάφραση: Θοδωρής ΠετρόπουλοςΣκηνοθεσία: Πέτρος ΦιλιππίδηςΣκηνικά: Γιώργος ΓαβαλάςΚοστούμια: Παναγιώτα ΚοκκορούΦωτισμοί: Λευτέρης ΠαυλόπουλοςΚίνηση-Χορογραφία: Ελπίδα ΝίνουΜουσική επιμέλεια: Ιάκωβος ΔρόσοςΒοηθός σκηνοθέτη: Χάρης ΧιώτηςMake up θιάσου για τη φωτογράφιση: Make up Lab by Giannis MarketakisΠαραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις Κάρολος ΠαυλάκηςΠέτρος Φιλιππίδης, Παύλος Χαϊκάλης, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Μαρία Κατσανδρή, Παναγιώτης Κατσώλης, Ελευθερία Μπενοβία, Ευγενία Παναγοπούλου, Χριστίνα Σπατιώτη.Θέατρο ΜουσούρηΠλ. Καρύτση 7, τηλέφωνο: 210 3310936