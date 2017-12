«Ψέμα στο Ψέμα» στο Θέατρο Μουσούρη - Εορταστικό πρόγραμμα

Tο εορταστικό πρόγραμμα παραστάσεων του έργου «Ψέμα στο ψέμα» του Ά. Νίλσον που παρουσιάζεται στο θέατρο Μουσούρη, σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη είναι το εξής:Κυριακή 24/12 ΑργίαΔευτέρα 25/12 21:15Τρίτη 26/12 18:15, 21:15Τετάρτη 27/12 19:15Πέμπτη 28/12 21:00Παρασκευή 29/12 21:00Σάββατο 30/12 18:15, 21:15Κυριακή 31/12 ΑργίαΔευτέρα 1/1 21:15Τρίτη 2/1 18:15, 21:15Τετάρτη 3/1 19:15Πέμπτη 4/1 21:00Παρασκευή 5/1 21:00Σάββατο 6/1 18:15, 21:15Κυριακή 7/1 19:15Τιμές εισιτηρίων:Από Δευτέρα 25/12 έως Σάββατο 6/1 γενική είσοδος €22.Διάρκεια παράστασης:105' χωρίς διάλειμμαΏρες ταμείου:Τρίτη – Κυριακή: 10:30 – 13:30, 17:00-21:30Προπώληση εισιτηρίωνΜε χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας:-www.tickethour.com- Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 8938111Με μετρητά:- Εκδοτήρια Θεάτρου-Καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ-Καταστήματα cosmoteΘέατρο ΜουσούρηΠλ. Καρύτση 7, τηλέφωνο: 210 3310936Δύο αστυνομικοί έχουν ένα τελευταίο καθήκον πριν επιστρέψουν στα σπίτια τους για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μόνο που αυτό που πρέπει να κάνουν δεν ταιριάζει καθόλου με το γλυκό και χαρούμενο πνεύμα των ημερών. Πρέπει να ανακοινώσουν σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι το θάνατο της κόρης τους σε δυστύχημα. Το όλο ζήτημα απαιτεί ειδικό χειρισμό, γι αυτό και τα «καμάρια» της αγγλικής αστυνομίας, εξαιτίας της καλοσύνης τους και μην αντέχοντας να γίνουν αγγελιαφόροι άσχημων ειδήσεων, αποφασίζουν να τους αποκρύψουν το γεγονός. Ξεκινούν, λοιπόν, να λένε το ένα ψέμα μετά το άλλο και τα πράγματα αρχίζουν να μπερδεύονται, προκαλώντας μια σειρά από παρεξηγήσεις, παρασύροντας έναν ιερέα, τους γείτονες κι ένα…τσιουάουα!Μετάφραση: Θοδωρής ΠετρόπουλοςΣκηνοθεσία: Πέτρος ΦιλιππίδηςΣκηνικά: Γιώργος ΓαβαλάςΚοστούμια: Παναγιώτα ΚοκκορούΦωτισμοί: Λευτέρης ΠαυλόπουλοςΚίνηση-Χορογραφία: Ελπίδα ΝίνουΜουσική επιμέλεια: Ιάκωβος ΔρόσοςΒοηθός σκηνοθέτη: Χάρης ΧιώτηςMake up θιάσου για τη φωτογράφιση: Make up Lab by Giannis MarketakisΠαραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις Κάρολος ΠαυλάκηςΠέτρος Φιλιππίδης, Παύλος Χαϊκάλης, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Μαρία Κατσανδρή, Παναγιώτης Κατσώλης, Ελευθερία Μπενοβία, Ευγενία Παναγοπούλου, Χριστίνα Σπατιώτη.