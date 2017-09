«Ριχάρδος Β'» με τον Άρη Σερβετάλη στο Θέατρο Αριστοτέλειον

Το Rēs Ratio Network, μετά από αλλεπάλληλες sold out παραστάσεις στην Αθήνα, παρουσιάζει στο Θέατρο Αριστοτέλειον, την τέταρτη και πιο πρόσφατη σκηνοθετική δουλειά της Έφης Μπίρμπα, «Ριχάρδος Β’», βασισμένη στο έργο του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, Ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Β'. Η καθηλωτική παράσταση που δικαίως χαρακτηρίστηκε ως το πλέον επιδραστικό καλλιτεχνικό έργο που ξεχώρισε στην κορυφή της περασμένης θεατρικής σεζόν από το κοινό της Αθήνας, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μόνο για πέντε παραστάσεις, από τις 15 ως τις 19 Νοεμβρίου 2017, με μια εξαιρετική ομάδα ερμηνευτών με επικεφαλής τον Άρη Σερβετάλη και τους Νίκο Καμόντο, Ερμή Μαλκότση, Ιωάννα Τουμπακάρη, Αχιλλέα Χαρίσκο.Ο βασιλιάς ως ιερό πρόσωπο, ως Ήλιος. Ο βασιλιάς Ριχάρδος ως κεντρικό σώμα που φωτίζει τους δορυφόρους του – τους υπηκόους, τους κόλακες, τους σφετεριστές του θρόνου– τα γρανάζια του Μεγάλου Μηχανισμού της Ιστορίας, διαγράφοντας την πορεία του προς το Πάθος. Ο βασιλιάς Ριχάρδος κρημνίζεται από τις παραδοχές που συγκροτούν την εικόνα του, την ταύτιση με το ιερό και την αναμφισβήτητη αίγλη του προσώπου. Η βασιλεία ως κατασκευή, ως πηλός που πλάθεται με τα χέρια και σχηματοποιείται ως σφαίρα, μια ευπαθής Globus Cruciger, ο Kόσμος στα χέρια του βασιλιά. Ο βασιλιάς πέφτει. Ο τίτλος, η ιδιότητα, η εξουσία, αποσπώνται βίαια από το πρόσωπο του Ριχάρδου εξωθώντας τον να επιστρέψει στον εαυτό. Η τραγωδία της επίγνωσης, ενός κόσμου που απελευθερώνεται από την αυταπάτη.Αφορμώμενη από τις ανθρώπινες καταστάσεις, τα πάθη, την κατάρρευση της ηθικής τάξης και τον Μέγα Μηχανισμό της Ιστορίας που αποδεικνύεται ισχυρότερος από τα πρόσωπα και την εξουσία, η εργασία επικεντρώνεται στην τραγικότητα της εκθρόνισης του βασιλιά, της απογύμνωσής του από την κατάσταση της βασιλείας, από κάθε πλάνη και στον συνειδησιακό σεισμό που έπεται.Το αντικείμενο που εικονίζεται στην φωτογραφία δημιουργήθηκε από την Έφη Μπίρμπα σε συνεργασία με τον κεραμίστα Χρήστο Τσούτη, με αφορμή την καλλιτεχνική εργασία της Carolina Vallejo «Jewellery for the Seven Sins-Pride»Σύλληψη, σκηνοθεσία, σκηνογραφία, κοστούμια: Έφη ΜπίρμπαΦωτισμοί: Θύμιος ΜπακατάκηςΗχητικός σχεδιασμός: Coti K.Καλλιτεχνικός συνεργάτης-επιμέλεια κειμένων: Μιχαήλα ΠλιαπλιάΚαλλιτεχνικός συνεργάτης-Ειδικές κατασκευές σκηνογραφίας: Σωκράτης ΠαπαδόπουλοςΚαλλιτεχνικός συνεργάτης-βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία ΓεωργοβασίληΚαλλιτεχνικός συνεργάτης-επιμέλεια σκηνικών και κοστουμιών: Αλέγια ΠαπαγεωργίουΚαλλιτεχνικός συνεργάτης-special effects: Αλέξανδρος ΛόγγοςΒοηθός σκηνοθέτη-διαχείρηση ηλεκτρονικού υλικού: Μαριάνα ΈλληναΕκτέλεση κοστουμιών: TsouknidaΦωνητική διδασκαλία: Αθηνά ΤρέβλιαΝίκος Καμόντος, Ερμής Μαλκότσης, Άρης Σερβετάλης, Ιωάννα Τουμπακάρη, Αχιλλέας ΧαρίσκοςΦωτογραφίες παράστασης: Γιώργος ΚαπλανίδηςVideo και teaser παράστασης: Γρηγόρης Πανόπουλος, ΜakeyourownfilmsΠρεμιέρα: 15 Νοεμβρίου 2017Ημερομηνίες: 15-19 Νοεμβρίου 2017Ημέρες & ώρες παραστάσεων: από Τετάρτη 15/11 ως Κυριακή 19/11, 21.15Διάρκεια: 90 λεπτάΕισιτήρια: Τετάρτη ως ΚυριακήΤιμές εισιτηρίων: Κανονικό 20€, Φοιτητικό 15€, Άνεργοι-Ατέλεια 10€Προπώληση: Η προπώληση ξεκινά 1 Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει 5 Νοεμβρίου 2017: Κανονικό 17€, Φοιτητικό 13€, Άνεργοι-Ατέλεια 10€Προπώληση εισιτηρίων: www.ticketservices.gr και σε όλα τα καταστήματα PUBLIC: https://www.ticketservices.gr/event/richardos-b-theatro-aristoteleion/Θέατρο ΑριστοτέλειονΕθνικής Αμύνης 2, ΘεσσαλονίκηΠληροφορίες- Κρατήσεις2310 262051