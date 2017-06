«Σφίγγα» ο Κέβιν Σπέισι για τη βραδιά των Tony

Το να καταφέρεις να αποσπάσεις πληροφορίες από τον Κέβιν Σπέισι για το τι θα περιλαμβάνει η βραδιά των βραβείων Tony, στην οποία θα είναι οικοδεσπότης είναι κάτι το αδύνατον.



«Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Θα πρέπει απλά να το παρακολουθήσετε», δήλωσε ο ηθοποιός στο Associated Press, προσθέτοντας ότι «μπορώ να σας πω μόνο πως όλα είναι υπό συζήτηση. Οπότε δεν έχουμε απορρίψει καμία ιδέα. Όλα είναι δυνατά».



Ο Σπέισι δήλωσε ακόμα ότι ήταν πολύ απασχολημένος με τους παραγωγούς της βραδιάς για τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσει την πρώτη του μεγάλη διοργάνωση την Κυριακή. Είπε ακόμα ότι τις τελευταίες του εβδομάδες τις πέρασε βλέποντας τις παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ για να πάρει ιδέες και συναντούσε στα παρασκήνια τούς ηθοποιούς για να τους συγχαρεί.



«Βασικά θέλουμε να γιορτάσουμε μία αξιόλογη θεατρική περίοδο, τόσο στην κατηγορία της πρόζας όσο και στην κατηγορία των μιούζικαλ. Το μόνο που ξέρω είναι ότι θα περάσουμε καλά», δήλωσε ο πρωταγωνιστής του «House of Cards» λίγο πριν την πρόβα του στο Radio City Music Hall.



Ο Σπέισι το 1991 κέρδισε βραβείο Tony για την παράσταση «Lost in Yonkers» του θεατρικού συγγραφέα Νιλ Σάιμον, έχει πρωταγωνιστήσει στην παράσταση του Μπρόντγουεϊ και του West End του Λονδίνου «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα» του Ευγένιου Ο' Νιλ και κέρδισε Όσκαρ για τις ταινίες «Συνήθεις ύποπτοι» και «American Beauty». Την εποχή αυτή θεωρείται ως ο πιο δολοπλόκος πολιτικός του κόσμου, πρωταγωνιστώντας στην πέμπτη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «House of Cards».



Με το ένα πόδι στο Μπρόντγουεϊ και το άλλο στο Χόλιγουντ και με μία καριέρα τραγουδιστή από την ταινία «Πέρα από τη θάλασσα» μέχρι και στο άνοιγμα συναυλιών, ο Κέβιν Σπέισι φέρνει γοητεία και υποκριτική δεινότητα στον τρόπο παρουσίασης, έχοντας ταυτόχρονα βαθιά γνώση της ιστορίας του θεάτρου.



«Κοιτάξτε, μεγάλωσα βλέποντας τα βραβεία Tony. Μεγάλωσα βλέποντας τον Τζακ Λέμον και τον Τζέισον Ρόμπαρντς και την Κάθριν Χέπμπορν και την Κολίν Ντιούχερστ και όλους τους απίστευτους ανθρώπους που σήμαιναν τόσα πολλά για μένα και με επηρέασαν», είπε.